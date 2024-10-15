飲食攻略｜咖啡有助護肝防癌　營養師揭飲錯2類咖啡1個月暴肥4磅

【咖啡／防癌／護肝／肝癌／減肥】咖啡是不少人的提神飲品，有台灣醫生就指出，每日飲用咖啡，可有助降低罹患肝癌及肝硬化風險，惟每個人對咖啡因耐受度都有所不同，建議每日咖啡攝取量勿超過1個數，而當身體出現3大狀況時，即不宜飲用咖啡；有營養師亦指出，咖啡種類繁多，其中有2類咖啡熱量極高，連續1個月每日飲1杯，更會激增2.2公斤（約4.4磅）。

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飲食攻略｜研究：每日飲咖啡有助護肝抗癌

腎臟科醫生洪永祥日前於當地健康節目《健康2.0》，引用《歐洲癌症預防期刊》2017年發表研究報告指出，每天規律喝咖啡人士，未來6至22年患上肝癌風險可降低34％，同時肝硬化風險亦可於未來14至19年降低。除此之外，美國疾病預防控制中心（CDC）在2001至2008年調查中亦發現，攝取得越多咖啡因的美國人，其患上脂肪肝的風險則可能越低。

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飲食攻略｜有助護肝防癌 醫生拆解咖啡5大成分

洪醫生強調，咖啡中含下以下5大成分，這些天然「抗氧化劑」可有助保護肝臟解毒功能；而咖啡因亦可促進新陳代謝、增加熱量消耗，減少脂肪肝形成風險，大大降低患上肝硬化、肝癌的危機：

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飲食攻略｜飲咖啡3大狀況 應立即戒飲

雖然咖啡好處多多，但每個人對咖啡因的耐受程度都有所不同，洪醫生警告如出現手抖、心悸及偏頭痛等3大狀況，便應戒飲咖啡，而每日咖啡因攝取量亦不宜超過400mg：

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飲食攻略｜3款咖啡熱量爆燈 連飲1個月可增肥2.2kg

營養師許瓊月則表示，部分咖啡含有奶油、牛奶、巧克力糖漿等成分，經常飲用可令體重飆升，以下3款咖啡熱量可高達295至576 Kcal，連續飲1個月最多可增磅2.2公斤（約4.4磅），應該多加注意：

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摩卡咖啡

成分：奶油、牛奶、巧克力糖漿及濃縮咖啡

熱量：576Kcall（每500ml）

連飲1個月可增磅：2.2kg

焦糖瑪奇朵

成分：焦糖、奶泡、糖漿及濃縮咖啡

熱量：344Kcall（每500ml）

連飲1個月可增磅：1.3kg

拿鐵

成分：牛奶、奶泡和濃縮咖啡

熱量：295Kcal（每500ml）

連飲1個月可增磅：0.7kg

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