  • 30°C
香港時間：20241015日 (二) 14:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜咖啡有助護肝防癌　營養師揭飲錯2類咖啡1個月暴肥4磅

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【咖啡／防癌／護肝／肝癌／減肥】咖啡是不少人的提神飲品，有台灣醫生就指出，每日飲用咖啡，可有助降低罹患肝癌及肝硬化風險，惟每個人對咖啡因耐受度都有所不同，建議每日咖啡攝取量勿超過1個數，而當身體出現3大狀況時，即不宜飲用咖啡；有營養師亦指出，咖啡種類繁多，其中有2類咖啡熱量極高，連續1個月每日飲1杯，更會激增2.2公斤（約4.4磅）。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企曱甴殺極都有？ 用2大法寶防治+7步DIY曱甴屋

飲食攻略｜研究：每日飲咖啡有助護肝抗癌

腎臟科醫生洪永祥日前於當地健康節目《健康2.0》，引用《歐洲癌症預防期刊》2017年發表研究報告指出，每天規律喝咖啡人士，未來6至22年患上肝癌風險可降低34％，同時肝硬化風險亦可於未來14至19年降低。除此之外，美國疾病預防控制中心（CDC）在2001至2008年調查中亦發現，攝取得越多咖啡因的美國人，其患上脂肪肝的風險則可能越低。

相關內容：飲食攻略丨咖啡每日飲超過這杯數中風機率增40% 研究揭喝1款飲品反降3成發病率

飲食攻略｜有助護肝防癌 醫生拆解咖啡5大成分 

洪醫生強調，咖啡中含下以下5大成分，這些天然「抗氧化劑」可有助保護肝臟解毒功能；而咖啡因亦可促進新陳代謝、增加熱量消耗，減少脂肪肝形成風險，大大降低患上肝硬化、肝癌的危機：

點擊圖片放大
+6
+5

飲食攻略｜飲咖啡3大狀況 應立即戒飲

雖然咖啡好處多多，但每個人對咖啡因的耐受程度都有所不同，洪醫生警告如出現手抖、心悸及偏頭痛等3大狀況，便應戒飲咖啡，而每日咖啡因攝取量亦不宜超過400mg：

點擊圖片放大
+4
+3

飲食攻略｜3款咖啡熱量爆燈 連飲1個月可增肥2.2kg

營養師許瓊月則表示，部分咖啡含有奶油、牛奶、巧克力糖漿等成分，經常飲用可令體重飆升，以下3款咖啡熱量可高達295至576 Kcal，連續飲1個月最多可增磅2.2公斤（約4.4磅），應該多加注意：

點擊圖片放大
+4
+3

摩卡咖啡

  • 成分：奶油、牛奶、巧克力糖漿及濃縮咖啡
  • 熱量：576Kcall（每500ml）
  • 連飲1個月可增磅：2.2kg

焦糖瑪奇朵

  • 成分：焦糖、奶泡、糖漿及濃縮咖啡
  • 熱量：344Kcall（每500ml）
  • 連飲1個月可增磅：1.3kg

拿鐵

  • 成分：牛奶、奶泡和濃縮咖啡
  • 熱量：295Kcal（每500ml）
  • 連飲1個月可增磅：0.7kg

相關文章：

飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？ 醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨

飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27% 專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇 醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
14:16 2024/09/10
咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
飲食攻略｜飲咖啡忌配2食物　1種經典配搭都出事　藥劑師警告：恐致貧血
18:44 2024/09/19
飲食攻略｜飲咖啡忌配2食物　1種經典配搭都出事　藥劑師警告：恐致貧血
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】
13:09 2024/09/17
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】

你可能感興趣

咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
14:16 2024/09/10
咖啡宜忌｜ 1類人日飲2杯死亡率高105% 醫生列11種人不宜飲咖啡
飲食攻略｜飲咖啡忌配2食物　1種經典配搭都出事　藥劑師警告：恐致貧血
18:44 2024/09/19
飲食攻略｜飲咖啡忌配2食物　1種經典配搭都出事　藥劑師警告：恐致貧血
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】
13:09 2024/09/17
飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反而冇效？　醫生揭2時機飲用效果最佳【附3大飲咖啡秘訣】
健康問題 減肥 脂肪肝 熱量 咖啡

最高瀏覽

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫