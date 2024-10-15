超市加價｜消委會揭8成半超市貨品「縮水式通脹」　1款按摩膏平均價升逾1倍

▲ 消委會揭8成半超市貨品「縮水式通脹」。

消費者委員會調查本港超市貨品出現「縮水式通脹」情況，發現近年容量或重量有變動的其中62件超市貨品，逾9成容量或重量均有所減少，若按「建議零售價」計算，近4成貨品平均每單位「變相加價」逾10%，其中1款餅乾減量後建議售價不跌反升，平均價升幅達26.2%。

若對照實際售價，在容量或重量變動後1個月，多達8成半貨品每單位平均價上升，其中1款按摩膏重量大減兩成後，平均價加幅更逾1倍。

消委會｜10款維他命C精華濃度較標示低 韓國「MISSHA」樣本沒檢出

▲ 消委會調查超市貨品「變相加價」情況。（資料圖片）

消委會丨零售價不變但重量減少

近年全球出現食品及日用品容量或重量減少，但售價維持不變的「變相加價」情況。消委會檢視逾60件於過去約3年半在容量或重量上有變動的超市貨品，發現當中逾9成容量或重量減少，減幅最高達到3成，有3款貨品（包括 2 款餅乾及 1 款貓糧）在不足 3年內更「減磅」2 次。

其中39件貨品獲廠商提供「建議零售價」，按此計出貨品每單位建議零售價，近4成（16件）貨品「變相加價」幅度逾10%，以糖果、餅乾及零食以及個人護理用品為主；升幅最高的是1款夾心橙餅，重量由176克減至154 克，建議零售價「不跌反升」，由33.5元增至37元，即每10克售價較其減量前上升26.2%。

部分貨品建議零售價不變，但重量減少，包括重量大減兩成的1款按摩膏，由156克減至125克，建議零售價仍維持為228元，令每10克售價上升約24.8%；1款餅乾條建議零售價同樣不變（17.9元），但因其重量由143克減至118克，以致每10克售價增加約21.2%。上述39件貨品中，僅1款嬰兒潤膚乳液在建議零售價不變下，容量增加0.3%，其每10 毫升售價下跌0.3%。

消委會另按其「網上價格一覧通」網頁所展示貨品實際零售價，比較60件貨品每單位售價。調查發現，約8成半貨品（51件）每單位平均價，在容量或重量變動後1個月都有「變相加價」，其中7款貨品每單位平均價升幅逾20%，其中1款按摩膏加幅達103.6%，但亦有8件貨品每單位平均價下跌0.1%至17.9%。

若對照貨品容量或重量變動後6個月價格，多達9成半貨品（57 件）每單位平均價上升，包括4件貨品升幅逾20%，升幅最高的同樣是該款按摩膏，每10 克平均價上升39.6%；僅有3件分別屬個別品牌的朱古力及個人護理用品的貨品每單位平均價下跌1.2%至19.6%。

部分廠商：因成本上升需調整容量重量 或為統一包裝

消委會指「縮水式通脹」影響民生，部分廠商向消委會解釋指，因成本上升而需調整貨品容量或重量以維持原有售價，亦有廠商表示，貨品容量或重量變動是為了統一不同市場的包裝，以增加生產效率。

消委會認為，廠商有責任在貨品包裝或銷售點，清晰列明貨品的容量或重量作出的相關改動，增加貨品資訊透明度，讓消費者能獲取正確資訊的權益。消委會建議零售商參考外國超市和商舖做法，在貨架列明每件貨品的「每單位售價」，方便消費者比較不同容量或重量貨品的價值，若貨品容量或重量有變，零售商亦應在店舖當眼處及網站內展示通知，便利消費者得悉改動。

消委會提及，韓國和法國均有相應管制措施，例如要求商家必須在貨品包裝或店舖標示相關改動，在指定時間內向顧客展示改動詳情，讓消費者清楚知悉，違者可被罰款。

消委會提醒消費者，購物時可多加留意貨品容量或重量，以及貨品包裝設計或字眼是否有所改變，特別不時以每單位售價作比較，以較客觀準確的方法計算支出。消委會同時呼籲廠商及零售商提高貨品資訊透明度，若貨品容量或重量有所改變，應在包裝上和銷售點清晰標示相關的改動，並標示每單位售價，讓消費者能取得更全面的資訊，亦可避免令消費者對品牌產生負面印象的風險。

辨識「縮水式通脹」貼士

消委會｜消委會今年首7月接101宗運動鞋投訴 逾千元防水鞋不防水

消委會廁紙｜實測廁紙厚薄強韌度 Tempo維達皇冠結果大不同

消委會｜逾9成頭髮造型用品樣本檢有害物質 9款樣本長期接觸或影響生殖系統

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】