長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事

▲ q

【長壽秘訣／退休／醫生／人瑞】長命百歲不是夢，只要配合飲食、生活、運動，保持強健體魄自然能夠延年益壽。英國一名101歲醫生「活到老、做到老」，年屆85歲才退休養老，至今仍能維持健康活躍的生活模式。他公開自己生活習慣，為長壽秘密揭開神秘面紗。

最新影片：

根據《Business Insider》報道，英國一名101歲人瑞醫生William，曾做過醫生、心理治療師等職業，一直工作到85歲才退休，他現時仍能夠在家自理。他大方公開自己的長壽秘密，包括飲食、工作、以及生活習慣方面。

▲ 現年101歲的William公開自己的長壽秘密。（網上圖片）

長壽秘密｜6歲開始吃沙丁魚 平日不吃外賣

在飲食方面，William表示，打從6歲起他經常食用沙丁魚，更笑言「早在他們發現Omega-3之前」已經養成這樣一個飲食習慣。根據一項2023年發表在《Frontiers in Nutrition》的研究，指出沙丁魚富含人體所需的多種營養素，如鉀、鐵和鈣。根據2023年發表在《營養學前線》（Frontiers in Nutrition）的一項研究，沙丁魚能夠促進心血管健康，降低血壓。

此外，他平日很少吃外賣餐點，大部分時間都是家中自煮。他指，養成自己準備餐點能夠避免攝入超加工食品，讓飲食更加健康。過往亦有不少研究指出，常吃超加工食品會增加患上32種疾病風險，包括糖尿病、心血管疾病，癌症等。

相關文章：飲食攻略｜「超加工食物」增患32種疾病風險 研究揭心血管疾病死亡率增50%【附3招搣甩零食癮】

長壽秘訣｜85歲退休 一生從事過不同職業

工作方面，William曾經是一名前線醫生，隨後曾從事關於公共衛生和工傷賠償領域的工作，後來臨近退休時更擁有心理治療師的執業資格。他表示，經常轉換工作能夠為生活帶來新鮮感，對任何人皆會有好處，亦指生活需要經常保持興趣和動力，不能夠終生睡覺。除了工作，William亦經常做義工和培養不同興趣，亦喜歡社交擴闊社交圈子。

麻薩諸塞大學醫學院教授Heidi Tissenbaum亦指出，讓頭腦保持活躍是長壽的基本原則。

每天舉重+步行 保持活躍

生活習慣方面，William分享自己多年來堅持恆常運動的好習慣，他表示年輕時每周游泳4至5次，到現在亦會每天步行和舉重15磅（約6.8公斤）。他希望能夠經常保持活躍，防止自己變得行動不便。

其主診醫生Samir Sinha亦認同William的運動習慣配合重訓，能夠保持血管和大腦健康，同時亦能維持肌肉和骨骼的強壯。過往有研究已經表明，每天步行20分鐘或每周30分鐘的增肌運動，能夠延年益壽。

▲ William現時獨居，定期由醫生跟進其起居生活。（網上圖片）

9類長壽食物

《美國醫學會雜誌》（Jama Network Open）在今年6月20日刊登一項研究報告，分析健康生活方式與成為百歲老人之間的關係。研究結果顯示，每周吃以下9種食物的人士更有可能活到100歲。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

琉球飲食可延年益壽

據2023年一項研究顯示，只要遵從琉球飲食3個月，就能夠降體重、血糖、胰島素和膽固醇，就連腸道健康都能夠改善。傳統的沖繩飲食（又稱琉球飲食）主要以植物性食材為主，當中的營養素分配有85%是碳水化合物，9%是蛋白質，餘下6%是脂肪，包括omega-3脂肪酸。常見食材如下：

營養素 種類 主要食物 碳水化合物 根莖類蔬菜 番薯、紅蘿蔔、芋頭、南瓜和蘿蔔 蛋白質 大豆食品 大豆、豆腐和味噌湯 魚類 沙丁魚、三文魚 肉類 豬肉 膳食纖維 綠葉蔬菜 菠菜、芥菜、水菜和椰菜 水果 苦瓜、葡萄、香蕉和青木瓜 其他蔬菜 蘑菇、海藻

長壽秘密｜低卡高纖降發炎＋增免疫力

相比同樣是最健康的飲食方式之一的地中海飲食，琉球飲食低卡高纖，亦富含各種營養素，能夠降低體內炎症，激活長壽基因FOXO3，繼而降低因身體慢性發炎而導致的疾病，如心臟病、中風、糖尿病或癌症。經常食用蔬菜除了能夠抗氧化，亦可以提升免疫力，減少生病的次數，長遠甚至可以降低患上失智症的風險。

同場加映：全球6大健康飲食模式

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

相關文章：

長壽秘訣｜108歲愛爾蘭人瑞愛喝黑啤 身體超壯健分享3大長壽秘訣

長壽秘訣︱94歲「股神」巴菲特超愛垃圾食物日飲5罐可樂 自曝長壽秘訣靠5招

長壽秘訣｜日本116歲婆婆接棒全球最長壽人瑞 常散步參觀神社最愛2款食物

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5