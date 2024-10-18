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長壽秘訣｜101歲醫生做到85歲才退休　公開3大長壽秘密　6歲起吃這種魚+日做2件事

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 19 分鐘前

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【長壽秘訣／退休／醫生／人瑞】長命百歲不是夢，只要配合飲食、生活、運動，保持強健體魄自然能夠延年益壽。英國一名101歲醫生「活到老、做到老」，年屆85歲才退休養老，至今仍能維持健康活躍的生活模式。他公開自己生活習慣，為長壽秘密揭開神秘面紗。

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根據《Business Insider》報道，英國一名101歲人瑞醫生William，曾做過醫生、心理治療師等職業，一直工作到85歲才退休，他現時仍能夠在家自理。他大方公開自己的長壽秘密，包括飲食、工作、以及生活習慣方面。

現年101歲的William公開自己的長壽秘密。（網上圖片）

長壽秘密｜6歲開始吃沙丁魚 平日不吃外賣

在飲食方面，William表示，打從6歲起他經常食用沙丁魚，更笑言「早在他們發現Omega-3之前」已經養成這樣一個飲食習慣。根據一項2023年發表在《Frontiers in Nutrition》的研究，指出沙丁魚富含人體所需的多種營養素，如鉀、鐵和鈣。根據2023年發表在《營養學前線》（Frontiers in Nutrition）的一項研究，沙丁魚能夠促進心血管健康，降低血壓。

此外，他平日很少吃外賣餐點，大部分時間都是家中自煮。他指，養成自己準備餐點能夠避免攝入超加工食品，讓飲食更加健康。過往亦有不少研究指出，常吃超加工食品會增加患上32種疾病風險，包括糖尿病、心血管疾病，癌症等。

相關文章：飲食攻略｜「超加工食物」增患32種疾病風險　研究揭心血管疾病死亡率增50%【附3招搣甩零食癮】

長壽秘訣｜85歲退休 一生從事過不同職業

工作方面，William曾經是一名前線醫生，隨後曾從事關於公共衛生和工傷賠償領域的工作，後來臨近退休時更擁有心理治療師的執業資格。他表示，經常轉換工作能夠為生活帶來新鮮感，對任何人皆會有好處，亦指生活需要經常保持興趣和動力，不能夠終生睡覺。除了工作，William亦經常做義工和培養不同興趣，亦喜歡社交擴闊社交圈子。

麻薩諸塞大學醫學院教授Heidi Tissenbaum亦指出，讓頭腦保持活躍是長壽的基本原則。

每天舉重+步行 保持活躍

生活習慣方面，William分享自己多年來堅持恆常運動的好習慣，他表示年輕時每周游泳4至5次，到現在亦會每天步行和舉重15磅（約6.8公斤）。他希望能夠經常保持活躍，防止自己變得行動不便。

其主診醫生Samir Sinha亦認同William的運動習慣配合重訓，能夠保持血管和大腦健康，同時亦能維持肌肉和骨骼的強壯。過往有研究已經表明，每天步行20分鐘或每周30分鐘的增肌運動，能夠延年益壽。

William現時獨居，定期由醫生跟進其起居生活。（網上圖片）

9類長壽食物

美國醫學會雜誌》（Jama Network Open）在今年6月20日刊登一項研究報告，分析健康生活方式與成為百歲老人之間的關係。研究結果顯示，每周吃以下9種食物的人士更有可能活到100歲。

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    琉球飲食可延年益壽

    據2023年一項研究顯示，只要遵從琉球飲食3個月，就能夠降體重、血糖、胰島素和膽固醇，就連腸道健康都能夠改善。傳統的沖繩飲食（又稱琉球飲食）主要以植物性食材為主，當中的營養素分配有85%是碳水化合物，9%是蛋白質，餘下6%是脂肪，包括omega-3脂肪酸。常見食材如下：

    營養素種類主要食物
    碳水化合物根莖類蔬菜番薯、紅蘿蔔、芋頭、南瓜和蘿蔔
    蛋白質大豆食品大豆、豆腐和味噌湯
    魚類沙丁魚、三文魚
    肉類豬肉
    膳食纖維綠葉蔬菜菠菜、芥菜、水菜和椰菜
    水果苦瓜、葡萄、香蕉和青木瓜
    其他蔬菜蘑菇、海藻

    長壽秘密｜低卡高纖降發炎＋增免疫力

    相比同樣是最健康的飲食方式之一的地中海飲食，琉球飲食低卡高纖，亦富含各種營養素，能夠降低體內炎症，激活長壽基因FOXO3，繼而降低因身體慢性發炎而導致的疾病，如心臟病、中風、糖尿病或癌症。經常食用蔬菜除了能夠抗氧化，亦可以提升免疫力，減少生病的次數，長遠甚至可以降低患上失智症的風險。

    同場加映：全球6大健康飲食模式

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