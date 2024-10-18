  • 29°C
香港時間：20241018日 (五) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

益生菌促進腸道健康助減肥！《LDK》精選27款無糖乳酪，4款A級濃鬱順滑早餐必備。

【乳酪／益生菌／好處／早餐／減肥】乳酪好處多多，當中富含益生菌更是維持腸道健康的重要元素，是不少減肥人士的恩物。日本家品雜誌《LDK》就為大家精選出27款無糖乳酪，當中不乏有低脂、高蛋白選擇，方便融入日常飲食例如早餐和運動後。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

乳酪推薦︱乳酪5大類 好處各不同

根據消委會資料，乳酪有分為以下5大種類：

  • 天然乳酪（Natural Yoghurt）：經乳酸菌發酵的牛奶，沒有加入任何糖分或調味劑。
  • 希臘式乳酪（Greek Style）：由全脂奶製成，然後濾去液體，味道特別濃烈及富乳脂味。此類產品亦通常加入忌廉。
  • 香濃及重乳脂味乳酪（Thick and Creamy）：通常採用全脂奶，加入調味劑及其他添加劑，亦有採用增稠劑以增強香濃的口感。
  • 含活性乳酸菌乳酪：用來發酵成乳酪的活乳酸菌，最普遍為保加利亞乳桿菌。
  • 含嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)及比菲德氏菌(Bifidobacterium bifidus)乳酪：這兩種乳酸菌可活於人體食道內，有助壓抑有害細菌，調節腸道菌叢平衡。

乳酪推薦︱乳酪要點揀？

市面上有各式各樣乳酪產品，應該如何選擇？《LDK》指出，選擇乳酪時要了解產品要點，首先可以根據自身飲食需求，挑選不同功能性的乳酪，例如無糖或低糖版本、高蛋白、零脂肪，或聲稱具有保健用途的款式，補充營養需求。

若喜歡發酵乳的天然味道和濃鬱牛奶味，無添加糖或低糖類型乳酪就能完美符合口味。此外，一些高蛋白質含量款式，就特別適合正在減肥、健身的人士，方便補充容易缺乏的蛋白質；亦建議可選擇每100g中脂肪含量低於0.5g的脫脂型乳酪。

乳酪推薦︱吃含糖乳酪易糖分超標

消委會表示，部分乳酪會以代糖取代砂糖；一些低脂乳酪並不代表是低糖。市面上有很多水果味的低脂乳酪，均加入了大量糖分，進食後會增加糖分的攝取。

現時根據國際癌症研究機構（IARC）旗下的科學家統籌的大型公眾健康研究報告中風險的數據，每天飲用含甜味的飲品，會與增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險有關，例如冠心病和中風。

因此，消委會提醒，一些以甜味劑代替糖的飲品亦不代表較為健康，更不適宜過量飲用；或經常食用含甜味的食物，有機會過度刺激味蕾，令人追求味道更甜更濃的食物，結果最終攝入一樣甚至更高的糖分，因而未達到減肥效果。

乳酪推薦︱27款無糖乳酪早餐必備

揀啱乳酪作為早餐或零食減肥絕對無問題！《LDK》嚴選在超市和便利店可以買到的49款人氣品牌乳酪，當中有27款是「無糖」款式。評選標準分為5項：味道、質地、奶味濃鬱感、層次平衡及回購率。而無糖乳酪要能做到質地順滑、酸味溫和、保留牛奶的濃鬱，無需額外添加水果也能讓人感到滿足，便是為優質推薦。

在27款無糖乳酪中，只有1款的口味綜合評分達到A+級水準；其餘則有3款A級、21款B級和2款C級選擇，富含高蛋白、高鈣質及零脂肪，都非常值得一試！

27款無糖乳酪營養價值及口味評分詳情如下（排名由低至高）：

點擊圖片放大
+28
+27

乳酪推薦︱乳酪益生菌吃得愈多愈有效？

消委會指出，益生菌是一些天然生長於人體腸胃系統的細菌，已知對人體安全。例如乳桿菌（Lactobacillus）及雙歧桿菌（Bifidobacterium）是天然存在於人體的腸道幫助消化食物的細菌，較常用於製造益生菌的食品。

不過，乳酪雖含有益生菌，能促進腸道健康，但並非吃得愈多愈有效；相反可能導致益生菌飽和，即益生菌的數量在腸道內達至飽和狀態後，被過量攝取的益生菌只會被排出體外。因此，只要進食適當分量的益生菌即可，例如每日一杯乳酪，或一樽乳酸菌飲品。

乳酪推薦︱同場加映：10款不含E466添加劑乳酪飲品

乳酪VS乳酪飲品

消委會解釋兩者之間的營養價值區別：

  • 傳統乳酪：由牛奶經乳酸菌發酵而成的食物，一般所用的乳酸菌為嗜熱鏈球菌（Streptococcus thermophilus）及保加利亞乳桿菌（Lactobacillus bulgaricus）。發酵過程中會產生乳酸，令牛奶的蛋白質凝固，形成半固體狀。
  • 乳酪飲品：成分與製法基本上和乳酪一樣，但產品通常會加入果汁或水份去稀釋至飲品的形態，所加入的分量直接影響產品的濃淡程度。市面上的活性乳酸菌飲品及一些用乳酸菌製成的營養飲品都屬此類。

小心乳酪飲品添加劑或致腸炎無藥醫

中大醫學院院長陳家亮曾指，「乳化劑E466」會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀會終身伴隨病人，患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術。

TOPick記者搜羅市面各大乳酪飲品，包括雀巢牛奶公司、十字牌、維記等，整理推薦以下10款香港品牌、不含E466的乳酪飲品名單：

點擊圖片放大
+10
+9

參考資料：

1. 【2024年】ヨーグルトのおすすめランキング49選。LDKとプロがスーパーで買える市販の人気商品を比較

2. 乳酪冷知識：乳酪和乳酪飲品營養價值大不同？

相關文章：

超市大搜查｜含活性益生菌助改善腸道健康　營養師推薦16款低脂／低糖／高蛋白乳酪

【超市大搜查】改善腹瀉便秘增強免疫力　營養師推介20款低脂乳酪飲品【內附清單】

牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】
    17:46 2024/09/13
    飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】
    超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
    16:12 2024/07/29
    超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
    超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼　營養師推介3款較低糖健康之選
    17:37 2024/03/18
    超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼　營養師推介3款較低糖健康之選

    你可能感興趣

    飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】
    17:46 2024/09/13
    飲食攻略｜每日2杯豆漿可防乳癌　醫生建議1類人士宜多飲用【附18款無添加豆漿】
    超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
    16:12 2024/07/29
    超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
    超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼　營養師推介3款較低糖健康之選
    17:37 2024/03/18
    超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼　營養師推介3款較低糖健康之選
    乳酪 益生菌 早餐 蛋白質 添加劑 糖分 消委會 減肥 網絡熱話 食用安全

    最高瀏覽

    施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
    施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
    消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
    消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
    急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
    西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
    西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
    消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
    消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡