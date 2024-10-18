乳酪推薦︱益生菌促進腸道健康助減肥　《LDK》推介27款無糖乳酪 4款A級濃鬱順滑早餐必備

▲ 益生菌促進腸道健康助減肥！《LDK》精選27款無糖乳酪，4款A級濃鬱順滑早餐必備。

【乳酪／益生菌／好處／早餐／減肥】乳酪好處多多，當中富含益生菌更是維持腸道健康的重要元素，是不少減肥人士的恩物。日本家品雜誌《LDK》就為大家精選出27款無糖乳酪，當中不乏有低脂、高蛋白選擇，方便融入日常飲食例如早餐和運動後。

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乳酪推薦︱乳酪5大類 好處各不同

根據消委會資料，乳酪有分為以下5大種類：

天然乳酪（Natural Yoghurt） ：經乳酸菌發酵的牛奶，沒有加入任何糖分或調味劑。

：經乳酸菌發酵的牛奶，沒有加入任何糖分或調味劑。 希臘式乳酪（Greek Style） ：由全脂奶製成，然後濾去液體，味道特別濃烈及富乳脂味。此類產品亦通常加入忌廉。

：由全脂奶製成，然後濾去液體，味道特別濃烈及富乳脂味。此類產品亦通常加入忌廉。 香濃及重乳脂味乳酪（Thick and Creamy） ：通常採用全脂奶，加入調味劑及其他添加劑，亦有採用增稠劑以增強香濃的口感。

：通常採用全脂奶，加入調味劑及其他添加劑，亦有採用增稠劑以增強香濃的口感。 含活性乳酸菌乳酪 ：用來發酵成乳酪的活乳酸菌，最普遍為保加利亞乳桿菌。

：用來發酵成乳酪的活乳酸菌，最普遍為保加利亞乳桿菌。 含嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)及比菲德氏菌(Bifidobacterium bifidus)乳酪：這兩種乳酸菌可活於人體食道內，有助壓抑有害細菌，調節腸道菌叢平衡。

乳酪推薦︱乳酪要點揀？

市面上有各式各樣乳酪產品，應該如何選擇？《LDK》指出，選擇乳酪時要了解產品要點，首先可以根據自身飲食需求，挑選不同功能性的乳酪，例如無糖或低糖版本、高蛋白、零脂肪，或聲稱具有保健用途的款式，補充營養需求。

若喜歡發酵乳的天然味道和濃鬱牛奶味，無添加糖或低糖類型乳酪就能完美符合口味。此外，一些高蛋白質含量款式，就特別適合正在減肥、健身的人士，方便補充容易缺乏的蛋白質；亦建議可選擇每100g中脂肪含量低於0.5g的脫脂型乳酪。

乳酪推薦︱吃含糖乳酪易糖分超標

消委會表示，部分乳酪會以代糖取代砂糖；一些低脂乳酪並不代表是低糖。市面上有很多水果味的低脂乳酪，均加入了大量糖分，進食後會增加糖分的攝取。

現時根據國際癌症研究機構（IARC）旗下的科學家統籌的大型公眾健康研究報告中風險的數據，每天飲用含甜味的飲品，會與增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險有關，例如冠心病和中風。

因此，消委會提醒，一些以甜味劑代替糖的飲品亦不代表較為健康，更不適宜過量飲用；或經常食用含甜味的食物，有機會過度刺激味蕾，令人追求味道更甜更濃的食物，結果最終攝入一樣甚至更高的糖分，因而未達到減肥效果。

乳酪推薦︱27款無糖乳酪早餐必備

揀啱乳酪作為早餐或零食減肥絕對無問題！《LDK》嚴選在超市和便利店可以買到的49款人氣品牌乳酪，當中有27款是「無糖」款式。評選標準分為5項：味道、質地、奶味濃鬱感、層次平衡及回購率。而無糖乳酪要能做到質地順滑、酸味溫和、保留牛奶的濃鬱，無需額外添加水果也能讓人感到滿足，便是為優質推薦。

在27款無糖乳酪中，只有1款的口味綜合評分達到A+級水準；其餘則有3款A級、21款B級和2款C級選擇，富含高蛋白、高鈣質及零脂肪，都非常值得一試！

27款無糖乳酪營養價值及口味評分詳情如下（排名由低至高）：

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乳酪推薦︱乳酪益生菌吃得愈多愈有效？

消委會指出，益生菌是一些天然生長於人體腸胃系統的細菌，已知對人體安全。例如乳桿菌（Lactobacillus）及雙歧桿菌（Bifidobacterium）是天然存在於人體的腸道幫助消化食物的細菌，較常用於製造益生菌的食品。

不過，乳酪雖含有益生菌，能促進腸道健康，但並非吃得愈多愈有效；相反可能導致益生菌飽和，即益生菌的數量在腸道內達至飽和狀態後，被過量攝取的益生菌只會被排出體外。因此，只要進食適當分量的益生菌即可，例如每日一杯乳酪，或一樽乳酸菌飲品。

乳酪推薦︱同場加映：10款不含E466添加劑乳酪飲品

乳酪VS乳酪飲品

消委會解釋兩者之間的營養價值區別：

傳統乳酪：由牛奶經乳酸菌發酵而成的食物，一般所用的乳酸菌為嗜熱鏈球菌（Streptococcus thermophilus）及保加利亞乳桿菌（Lactobacillus bulgaricus）。發酵過程中會產生乳酸，令牛奶的蛋白質凝固，形成半固體狀。

乳酪飲品：成分與製法基本上和乳酪一樣，但產品通常會加入果汁或水份去稀釋至飲品的形態，所加入的分量直接影響產品的濃淡程度。市面上的活性乳酸菌飲品及一些用乳酸菌製成的營養飲品都屬此類。

小心乳酪飲品添加劑或致腸炎無藥醫

中大醫學院院長陳家亮曾指，「乳化劑E466」會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀會終身伴隨病人，患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術。

TOPick記者搜羅市面各大乳酪飲品，包括雀巢牛奶公司、十字牌、維記等，整理推薦以下10款香港品牌、不含E466的乳酪飲品名單：

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參考資料：

1. 【2024年】ヨーグルトのおすすめランキング49選。LDKとプロがスーパーで買える市販の人気商品を比較

2. 乳酪冷知識：乳酪和乳酪飲品營養價值大不同？

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