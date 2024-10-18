哈佛研究丨每天飲這種奶患柏金遜症風險增39%　專家：或與腸道細菌有關丨附48款無添加牛奶名單

【牛奶／柏金遜症／哈佛研究】柏金遜症原來與飲奶習慣有關？外國有研究指出，經常飲一款奶類飲品，會增加患上柏金遜症的風險。

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哈佛大學公衛學院美國神經學學會醫學期刊《Neurology》，過去曾發表一項追蹤逾8萬名女性及4萬名男性的飲食及健康研究，分析牛奶與柏金遜症的風險關係。結果顯示，每日攝取3份以上牛奶、芝士、雪糕等乳製品的民眾，其罹患柏金遜症的機率比每日攝取1份以下者高出了34%；而每周攝取至少7份脫脂或低脂牛奶者，其罹患柏金遜症的比例也比每周攝取1份以下者高出了39%。研究認為，食物中的農業殘留以及腸道細菌可能是致病原因。

不過，儘管研究得出乳製品與柏金遜症風險適度增加有關，但研究人員亦補充指，每天至少食用3份低脂乳製品的5,830人中只有60人患柏金遜症，亦即是1%；相反，每天食用少於一份低脂乳製品的77,864人中，則有483人（即0.6%）患病，可見患柏金遜症風險仍然很低。

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冷藏牛奶：

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常溫牛奶：

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8款脫脂奶鈣質比拼

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8款全脂奶鈣質比拼

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滋味有機鮮奶 123mg鈣質

牛奶公司鮮奶 115mg鈣質

大阿蘇牛乳 114mg鈣質

北海道3.6牛乳 112mg鈣質

維記鮮奶 110mg鈣質

十字牌鮮奶 110mg鈣質

明治頂級鮮奶 102mg鈣質

明治100%鮮奶 94mg鈣質

資料來源: Neurology

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