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哈佛研究丨每天飲這種奶患柏金遜症風險增39%　專家：或與腸道細菌有關丨附48款無添加牛奶名單

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【牛奶／柏金遜症／哈佛研究】柏金遜症原來與飲奶習慣有關？外國有研究指出，經常飲一款奶類飲品，會增加患上柏金遜症的風險。

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Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

哈佛大學公衛學院美國神經學學會醫學期刊《Neurology》，過去曾發表一項追蹤逾8萬名女性及4萬名男性的飲食及健康研究，分析牛奶與柏金遜症的風險關係。結果顯示，每日攝取3份以上牛奶、芝士、雪糕等乳製品的民眾，其罹患柏金遜症的機率比每日攝取1份以下者高出了34%；而每周攝取至少7份脫脂或低脂牛奶者，其罹患柏金遜症的比例也比每周攝取1份以下者高出了39%。研究認為，食物中的農業殘留以及腸道細菌可能是致病原因。

不過，儘管研究得出乳製品與柏金遜症風險適度增加有關，但研究人員亦補充指，每天至少食用3份低脂乳製品的5,830人中只有60人患柏金遜症，亦即是1%；相反，每天食用少於一份低脂乳製品的77,864人中，則有483人（即0.6%）患病，可見患柏金遜症風險仍然很低。

同場加映: 48款不含添加劑牛奶名單

TOPick近日搜羅市面56款牛奶及牛奶飲品，品牌包括「維記」、「十字牌」、「雀巢」、「明治」、「子母」等等，檢視各款產品的成分表是否標明含有乳化劑、穩定劑、酸度調節劑、調味劑等添加劑。

冷藏牛奶：

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常溫牛奶：

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同場加映: 牛奶鈣質｜31款牛奶鈣質大比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文，列出31款熱門牛奶飲品的鈣質含量，包括脫脂奶、低脂奶、全脂奶、朱古力味奶、木瓜奶等其他味道的奶品。

8款脫脂奶鈣質比拼

 

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

同場加映: 8款低脂奶鈣質比拼

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

8款全脂奶鈣質比拼

 

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  • 滋味有機鮮奶 123mg鈣質
  • 牛奶公司鮮奶 115mg鈣質
  • 大阿蘇牛乳 114mg鈣質
  • 北海道3.6牛乳 112mg鈣質
  • 維記鮮奶 110mg鈣質
  • 十字牌鮮奶 110mg鈣質
  • 明治頂級鮮奶 102mg鈣質
  • 明治100%鮮奶 94mg鈣質

資料來源: Neurology

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