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天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

公屋4人家庭收$2.4萬水費單，較上期貴逾40倍網民教一招解決。

【公屋/水費單/天價水費/水務署】近日一名公屋住戶在社交平台上發帖文，表示收到高達$2.4萬的水費單，相較於以往每期約500元增幅驚人，令不少網民感到震驚，並反問道：「師兄屋企有私家泳池？」

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公屋水費單︱水費用量異常高出逾40倍

該名住戶在Threads發文，表示自己與父母同住，一家四口住沙田公屋，表示收到水務署繳費通知，驚見今期水費與上期比較異常地高出逾40倍。根據他上載的水費通知書顯示，上一期水費約$500多元，而今期則高達約2.4萬元，每日平均用水量高達17,345公升，對於4人家庭用近2萬多元水，大呻實在離奇！

驚人數字讓網友們紛紛質疑，反問道：「師兄屋企有私家泳池？」、「香港水費好平，2萬幾你係開浸溫泉店，私人泳池都要幾十個」、「係唔係畀人偷水？」、「你應該係成村人嘅水費你包晒」、「係咪邊到漏水唔知」、「屋企目測冇漏水。如果漏咗兩萬蚊水，我屋企應該變萬宜水庫」。

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公屋水費單︱網民推測水表故障或度數出錯

有網民則推測可能是水表故障或度數出錯，建議樓主聯絡水務署進行查詢，「你上一期先交得500幾蚊，就算一般情況嘅漏水都唔會突然用多40幾倍水吧？」、「明顯係壞錶」、「定係抄錯錶？不如出去望下個水錶接唔接近單上面個讀數？」。而樓主面對網民的問題，就回應指家中並無游泳池，甚至連魚缸都沒有，並且自稱已檢查過家中水管，未發現漏水情況。

亦有網民建議樓主聯絡水務署反映水費異常，「打上水務署搵人嚟睇睇好喎」、「我之前都係突然貴咗好多，之後投訴水務署，佢搵人來測錶，原來水錶壞咗，換咗個新嘅現在正常返，平近3分2水費」、「快打去水務署，另把賬單凍結唔交住查出結果後才安排交回」。

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公屋水費單︱如何提出水費偏高爭議

據水務署官方網站，在提出水費偏高之前，建議先採取列於「用水量偏高用戶須知」上面所說的步驟檢查漏水。假如，仍要有問題需要作出投訴，請留意以下幾點：

  • 一般來說，水務署只接受註冊用戶的水費投訴。如果不是註冊用戶，在投訴前，先得到有關註冊用戶的同意。或可申請成為註冊用戶，然後再以註冊用戶的身份投訴。
  • 可以致電水務署諮詢熱線、親臨任何一間客戶諮詢中心或寫信給向水務署投訴。
  • 請盡量在繳款限期的7天之前提出投訴，否則可能會因過了繳水費限期而引致水務署徵收逾期附加費。
  • 在收到投訴後，水務署會展開調查。在調查期間，暫時毋須繳付爭議的水費，不過或須繳付中期水費，一般情況下，中期水費會相當於往常所繳付的水費款額。
  • 調查完成後，水務署會寫信通知有關的結果，有需要的話，水務署還會調整水費帳款。調整後若有多繳款額將轉入該帳戶，用作抵銷日後的收費。

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