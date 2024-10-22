母愛偉大丨33歲單親媽患末期肺癌只餘3個月命　成功眾籌932萬 ：想為孩子留一些東西

【罕見病/肺癌/單親媽/眾籌】美國一名單親媽媽因患上肺癌及罕見病，被醫生估計只餘3個月命後，她於是在網上為自己的喪禮及2名子女生活費展開眾籌。她於本月12日逝世，終年33歲，而截至目前眾籌所得已得逾120萬美元。

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母愛偉大丨單親媽兩病夾擊

綜合外媒報導，美國一名單親媽媽Erika Diarte-Carr 於2022年5月證實患有第四期小細胞肺癌，而且腫瘤已經擴散，雪上加霜的是，她不久後，再證實患上另一種罕見病庫欣症候群(Cushings syndrome)，兩病夾擊下，除了影響身體多個器官，更令她面容嚴重腫脹。直到今年9月18日，她被醫生告之估計自己的預期壽命只有3個月，由於治療效果並不顯著，她亦決定終止治療。

這給我帶來了許多問題，例如體重快速增加和腫脹，幾週內超過 60 磅、肌肉和骨骼退化、高血壓、2 型糖尿病、月亮臉等等！這種疾病已經讓我和我的家人失去了很多！

作為單親媽媽的Erika ，由於擔心自己未來的的喪禮及2名子女的生活費會為家人帶來龐大負擔，她於是用僅餘時間在網上展開眾籌。

由於我現在幾個月無法工作，我沒有任何儲蓄或任何人壽保險來應對這種情況。我已經調查過費用，我需要籌集大約 5000美元，(約38867港元)，以確保支付喪葬費用，我想為我的孩子們留下一些東西。

母愛偉大丨獲捐近千萬

10月3日，Erika最後於眾籌網站更新自己情況，她首先十分感謝外界的慷慨解囊，她指所得的善款由於遠超預期，因此她指除了打算為子女們成立一個信託基金外，亦打算用部分善款來一次家庭旅行，為子女留下珍貴的回憶。Erika最終於本月12日離世，終年33歲。而截至今日，眾籌所得已得（逾120萬美元，約932萬港元）。

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同場加映: 庫欣氏症候群

香港臨床腫瘤科醫生梁廣泉亦曾指出屬於庫欣氏症候群（Cushing’s syndrome）也是腎上腺長出腫瘤，屬於內分泌系統的器官，會分泌荷爾蒙。當腎上腺長出腫瘤，可引發庫欣氏症候群，分泌過多皮質醇導致臉圓、中央肥胖、高血壓、高血糖、出現紫紋等，甚至骨質疏鬆。

梁醫生續指，腎上腺腫瘤約有1成機會是惡性腫瘤，大多數屬於良性，相信該患者的腫瘤屬於良性，故有機會潛藏體內近20年仍不自知。而女性患腎上腺腫瘤的機會較男性高，比例約為3–6：1，小朋友亦有機會患上此病。

資料來源: Gofundme 、New York Post

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