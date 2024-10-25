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卵巢癌｜38歲鋼琴老師患卵巢癌3期腹腔積液達110磅　遭丈夫拋棄靠直播賺錢養家

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【卵巢癌／卵巢癌症狀／直播】令人痛心！內地一名38歲鋼琴老師患有第3期卵巢癌，多次復發後，腹腔積液達110磅，丈夫因其病情復發決定離婚，如今靠父母養老金、以及拍片直播賺錢維持一家生活，無奈嘆指：「想唱歌賣藝賺錢活下去…」

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卵巢癌｜患病後遭丈夫拋棄 靠直播賣唱生活

綜合內媒報道，廣東佛山一名鋼琴老師「丁丁」多年前患上卵巢癌，腹腔出現積液，亦曾多次復發並進行手術抽取積液，期間丈夫於第2次病情復發時決定離婚，之後便帶兒子與父母一同生活。

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她過去曾於網上眾籌醫藥費，惟取款時被懷疑造假，導致資金全數凍結、無錢醫病。隨著病情惡化，丁丁不久後便無法繼續工作，只能一直靠父母養老金、網上直播帶貨、街邊賣唱等方法賺錢生活。

卵巢癌｜腹腔積液達到110磅生活困難

去年7月5日，丁丁再被醫院確診卵巢癌復發，此時她腹腔積液已達到110磅，肚子如同懷孕般鼓起，連躺下亦極為困難，她於個人社交平台「抖音」曾多次澄清造假一事，無奈指自己「想唱歌賣藝賺錢活下去」，但卻仍遭到攻擊，遭想去醫院進行治療都無能為力，不過亦坦言自己雖然很不幸，但有愛她的爸爸媽媽及兒子，讓她堅持走下去。

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相關內容：社畜心態｜32歲女患卵巢癌 工作搏殺棄化療復發3次 終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】

卵巢癌｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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卵巢癌｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：險高169%：

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資料來源：香港癌症資料統計中心 、縱覽新聞抖音@鋼琴梁老師丁丁

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