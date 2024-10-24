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領養家庭｜兩胎先後患愛德華氏及唐氏流產　港夫婦領養小姊弟組幸福家庭圓夢

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 8 分鐘前

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阿偉和Abi領養一對小姊弟，讓他們在充滿愛的環境下成長！

【領養家庭/人工受孕】孩子是天賜的禮物，有些人輕易得到，有些人卻要排除萬難，音樂人夫婦阿偉和Abi經歷了兩次流產和人工受孕失敗的痛苦，最終決定領養小朋友，憑住他們無私的愛，終於擁有了這份無與倫比的禮物！

兩夫妻十分愛錫一對子女，視如己出。（電視截圖）

領養家庭｜婚後一年多迎來好消息

阿偉從前是樂隊鼓手，Abi是鋼琴老師，現在是兩個小孩的爸媽，二人近日接受TVB節目《星期日檔案》訪問，講及領養子女的話題。阿偉與Abi拍拖7年後結婚，由於很喜歡小朋友的關係，婚後已積極造人，結果一年多後迎來好消息，阿偉表示：「甚至想好子女名字。」女兒的話叫「之蕾」、兒子的話就叫「之路」，在2018年第一次產檢，夫妻倆還興奮地拍片記錄。

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領養家庭｜懷孕4個月 驚悉胎兒患愛德華氏症

豈料到了Abi懷孕4個月的時候，卻被醫生告知胎兒染色體出現異常，Abi說：「心臟像穿了個洞，手指連住，有愛德華氏症，所有症狀已全部表現出來。」去到健康院聽胎兒有沒有心跳，結果心跳停止了，Abi回憶起來聲音仍顫抖，她續說：「崩潰了！聽不到心跳，當下好驚，心諗：『你係咪有病？點會無心跳？你識唔識聽㗎？』」不願接受，還是要接受，最終要跟小天使道別了。

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領養家庭｜再懷孕胎兒患唐氏綜合症

兩夫婦經過一段時間才收拾好心情，然後再嘗試，約一年後Abi再懷孕，但一個多月後，發現胎兒患唐氏綜合症，發現時已經沒有了心跳；之後Abi試過人工受孕，都因為染色體問題而失敗收場，兩人形容當時真正跌入了谷底，Abi形容當下狀態：「望住電視，明明是很有趣的內容，笑不出，或是又喊又笑。」更十分害怕別人的問候：「好怕別人問：『你點呀？』想我答你我好好？我想答你Ok，事實我唔Ok！」

領養家庭｜兩公婆決定申請領養小朋友

阿偉指有段時間不斷發惡夢，後來兩公婆決定申請領養，終在兩年後，迎來了8個月大的女兒之蕾，一早想好的名字終於可以大派用場，B蕾是一個愛笑的寶寶，阿偉指初見面時見到她笑，已經覺得很開心。由於領養家庭有半年的同住期，之後法庭才會頒發領養令，到半年後家事法庭宣佈二人正式成為父母，他們也有開心地拍片記錄。

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領養家庭｜再領養女兒的親生弟弟

最神奇的是，領養B蕾一陣子後，兩夫婦收到社工通知，原來B蕾有一個相差1年的親生弟弟正等待領養，在得到家人的支持下，他們很快便答應領養弟弟「之路」，讓小姊弟可在互相陪伴下成長。

領養家庭｜阿偉：開心不只雙倍

如今一家四口幸福美滿，雖然照顧一對年幼子女非常忙碌，連阿偉也笑指兩個小朋友的威力是很強勁的，真的不只雙倍破壞力，不過開心也不只雙倍，都是一些很快樂的時刻，所以要多謝他們兩個，說話時阿偉一臉慈父樣，再看看一對小姊弟真摰可愛的笑容，讓人深切體會到阿偉跟Abi對小姊弟的愛是多麼無私，遠遠超越了血緣關係。

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