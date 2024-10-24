致命惡菌｜美國爆食人菌釀13死　衛生部籲：有傷口勿下水游泳

【食人菌／創傷弧菌／傳染病】美國食人菌病例急升！佛羅里達州（Florida）感染「創傷弧菌」（Vibrio vulnificus）病例激增，今年已有已有74宗感染個案，全州死亡個案達13例。當地衛生部呼籲大眾如有傷口，切勿下水。

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遊美注意｜美國颶風不斷 食人菌感染個案急升

綜合外媒《USA TODAY》報道，佛羅里達州衛生部公布當地最新數據並發出警報，指該州部分地區因颶風而遭受大雨和洪水淹沒，導致感染「創傷弧菌」（俗稱「食人菌」或「食肉菌」）病例激增，今年已有74宗創傷弧菌病例，其中13人死亡；數字已追平2022年伊恩颶風（Hurricane Ian）後出現的74宗感染及17人死亡，相較2023年的46例和11人死亡，數字有明顯上升。

遊美注意｜傷口感染創傷弧菌可致嚴重後果

報道指出，創傷弧菌是一種足以致命的細菌感染。颶風及熱帶風暴出現時，會將淡水與鹹水混合物推入河流，水中的創傷弧菌會於溫暖的洪水中繁殖，此時身上如有開放性傷口，細菌便會迅速分解傷口周圍的皮膚和軟組織，可能需要截肢，以阻止肌肉迅速惡化。

惟美國疾病控制與預防中心（CDC）認為，部分創傷弧菌感染可能會導致壞死性筋膜炎，但引起這種情況的常見原因多是因為感染一種鏈球菌（Streptococcus），不過對於健康完整的皮膚破壞力則並不大。

遊美注意｜衛生部呼籲大眾：有傷口切勿下水游泳

據了解，美國每年約有150至200例創傷弧菌病例，美國疾病管制與預防中心表示，其中大約五分之一的人死於這種感染，有時會在患病後一到兩天內死亡。而衛生部官員日前於颶風過後呼籲大眾不要游泳，尤其有傷口的人切勿下水，直到熱門海灘景點細菌測試確定回落為止；另外亦要避免食用未煮熟的海鮮。

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遊美注意｜8大預防感染貼士

根據本港衞生署衞生防護中心資料，創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的革蘭氏陰性細菌，可經由食物或傷口造成感染，潛伏期一般為24至72小時；透過外露傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷，或進食生或未經煮熟的貝殼類海產（特別是從和暖海水中捕獲的蠔），均可感染創傷弧菌，而傷口感染可導致壞死性筋膜炎，即「食肉菌感染」。

針對因進食而感染的患者，通常會出現發燒、腹瀉、嘔吐、肚痛等徵狀，而如果患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱等。

任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士:

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遊美注意｜9類高危人士較易受感染

據本港衞生防護中心網站資料，任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，尤其以下9類高危人士較易被感染：

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資料來源：USA TODAY、衛報、香港衞生防護中心-壞死性筋膜炎、衞生署衞生防護中心-創傷弧菌

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