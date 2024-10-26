寄信給聖誕老人2024｜全球18大聖誕老人地址一文睇清　4大貼士收親筆回信

▲ 一文睇清全球18大聖誕老人地址！

【寄信給聖誕老人/聖誕老人地址/聖誕節2024】不少人幻想過收聖誕老人的禮物，其實世界各地都設有聖誕老人村，每逢節日會接收來自不同地方的信件，更有機會回信，讓大家一圓童年夢想！

寄信給聖誕老人2024｜寄信4大貼士

要從世界各地的信件中得到聖誕老人的回信，就要記住以下4大貼士，增加回信機率！

1. 附上回郵地址和回郵信封

要收到回信就要清楚列明回郵住址，並預備回郵信封，兩樣都做齊就可以大增回信率！

2. 註明收件人

要順利將信件放到聖誕老人手上，就要記得在信上註明「聖誕老人」或「Santa Claus」的稱謂。

3. 留意截郵時間及當地郵費

聖誕老人身處各地，要成功將信件寄出，就要留意當地的截郵時間，同時也可到郵局磅重，確保付上足夠的郵費。

4. 留意信封格式

中英文的信封格式大有不同，若想寄信到海外的聖誕老人手上，就要注意英文信封的寫法，左上角是寄信人的英文地址；右下角則是收信人地址，要填寫聖誕老人的地址，另外也要填上正確的郵遞區號。

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寄信給聖誕老人2024｜18個聖誕老人地址及詳情

地址 郵費* 截郵日期 香港 中環康樂廣場2號香港郵政總部 沒有 沒有 台灣 11299 台北市北投區明德郵局第11-111信箱 HK$3.7 尚未公布截郵日期 瑞典 Tomten/ Santa Claus, Tomteboda, 173 00, Sweden HK$5.5 英國 Santa/Father Christmas, Santa’s Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ HK$5.4 挪威 Santa Claus, Julenissens Postknotor, Torget 4,1440 Drøbak, Norway HK$5.5 丹麥（格陵蘭島） Santa Claus Nordpolen, Julemandens Postkontor, DK-3900 Nuuk, Greenland HK$5.5 美國 SANTA CLAUS, 123 ELF ROAD, NORTH POLE 88888 HK$5.4 斯洛伐克 Santa Claus, Jezisko 999 99, Jezisko, Slovakia HK$5.5 愛爾蘭 Santa, North Pole, Irland HK$5.4 芬蘭 Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finland HK$5.5 澳洲 Santa Clause, Christmastown, North Pole, 9999, Australia HK$5.4 比利時 Sinterklaas, Spanjestraat 1, B-0612 Hemel, Belgium HK$5.4 新西蘭 Santa Claus, Santa’s Workshop, North Pole 0001, New Zealand HK$5.4 奧地利 Postamt Christkindl, Christkindlweg 6, A-4411 Christkindl, Austria HK$5.4 瑞士 Santa Claus, La Maison du Pere Noel aux Rochers de Naye, Switzerland HK$5.4 德國 Santa Claus, Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort, Germany HK$5.4 法國 Père Noël, F-33500 Libourne, France HK$5.4 加拿大 Santa Claus, North Pole H0H 0H0, Canada HK$5.4

*以上郵費不超過20g

延伸閱讀：英文科︱常用地區生字掌握撰寫英文地址技巧

寫信要撰寫地址，從中可以幫助孩子們描述和理解地址相關的詞彙，並在書信中提供準確的地址信息。文中有一些與地址相關的英語常用詞彙，大家不妨參詳一下！

▲ 非本地郵件正確地址寫法。（香港郵政）

同場加映：英語教室——The的用法及不規則動詞表

寫信給身處外地的聖誕老人，都要用英文寫信，小朋友落筆前最好思考一下如何讓聖誕老人易讀易明，順道訓練自己的英文寫作能力哦！

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