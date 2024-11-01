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呈分試攻略｜數學呈分試常見題目圓形/百分數　拆解試題避開2大陷阱

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

一文拆解數學呈分試常見題目。

【小學數學/呈分試攻略】呈分試成績是影響學生會否升讀心儀中學的關鍵，每位家長都非常緊張。TOPick訪問補習老師，了解數學科的試題陷阱和考試重點，協助家長為子女做好準備，應對考試。

數學呈分試攻略｜百分數、小數、分數互換

「一學趣教育中心」數學科鄺老師指出，百分數是小五、六生在數學科最感困難的單元之一，很多學生並非不懂計算，而是當小數點後出現太多數字，就會以為自己「計錯數」。另外，有學生亦以為百分數（％）必定是整數，當出現小數點又誤以為出錯。

鄺老師分享試卷最常見入門的百分數、小數、分數互換題目，建議學生可記下答案，節省答題時間。

另外，這單元較進階的題目是考「循環小數」，即小數點後的數字會不斷重複。這是小六的「增潤課程」，部分學校沒有教授，需要學生自習。

其中最常見的考試題目是以9或11為分母，例如「9分之1」化為小數就是「0.11111...」、「11分之3」等於「0.272727...」。

有時題目會要求把分數化成百分數，若題目寫明取至小數點後某個位，學生只需要懂得「四捨五入」即可，但現時更常見是題目沒有任何要求，學生往往不知要取至小數點後多少個位才合適。

老師特意不寫任何要求，除了考學生的應變能力，亦是考他們的信心，別被看似奇怪的答案嚇到。

鄺老師指出，學生其實可以有分數的百分數作答，以下為例子：

題目沒有寫明答案取至小數點後某個位，學生其實可以分數的百分數作答。

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數學呈分試攻略｜圓形

鄺老師指出，「圓形」單元有一條重要方程式

呈分試攻略丨除了記下方程式外，也要懂得靈活運用。

除了記下這條方程式，亦需要靈活運用，即題目若給予圓周，要求找出直徑，學生亦需要懂得把方程式調位。鄺老師提供以下變化的兩條公式，學生也需要記下。

題目若給予圓周，要求找出直徑，學生亦需要懂得把方程式調位。

有關「圓形」單元的考試題目亦多會出現多邊形周界。鄺老師表示，由於「圓形」單元主要計算周界，除了圓周外，亦需要計算圓形內的多邊形周界，最常見的是六邊形。（見下圖）

呈分試攻略丨鄺老師指出，「圓形」單元有一條重要方程式。

題目會告訴學生，圖中的圓形內有等邊三角形及六邊形，然後要學生計算六邊形的周界，答案就是「半徑乘以6」，大多數學生都能作答。

然而，另一題目會出現另一個多邊形（見上圖），並要求計算周界。事實上答案同樣是「半徑乘以6」，但學生見到答案相同，就會質疑自己答錯，加上見到圖(1)的面積比圖(2)大，就以為圖(2)周界必定比圖(1)小，其實不然，學生必須看清題目要求，避免遭誤導而失分

更多數學題挑戰，即睇：

【中小學試題】小六數學名校精選試題答案　折扣計算及圓周

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