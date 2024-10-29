大閘蟹2024｜大閘蟹蒸幾耐？食公定食乸？　專家教10招揀蟹/煮蟹秘訣/4個部位不宜吃

▲ 大閘蟹2024，必學10招揀蟹、煮蟹秘訣，專家提醒4個部位不宜吃。

【大閘蟹2024/蟹季/大閘蟹蒸幾耐】秋風起，又到食大閘蟹的季節，不過揀蟹、煮蟹都是一門學問，還要留意大閘蟹部分內臟部位不宜食用。TOPick根據專家意見，整合挑選及煮食大閘蟹的必看注意事項，嗜蟹一族記得留意！

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大閘蟹2024｜必學10招揀蟹/煮蟹貼士

港人一向愛吃大閘蟹，在北上消費熱潮下，不少靚媽靚太會選擇到深圳買蟹。不過如何挑選靚蟹？食公定食乸好？大閘蟹要蒸幾耐？諸如此類的大閘蟹迷思未必人人都知道，前鴻星集團行政總廚周權忠曾分享10招揀蟹、煮蟹秘訣，點擊下圖查看大閘蟹懶人包：

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大閘蟹2024｜4個部位不宜吃

TOPick亦訪問過大閘蟹老行尊祈廣楠，拆解處理和進食大閘蟹時的注意事項。祈廣楠指出，有4個位置不宜進食，最好先拆走，否則有機會令身體不適，點擊下圖即看詳情：

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大閘蟹2024｜專家：吃大閘蟹「三角腹蓋」如嚐屎尿

祈廣楠又表示，大閘蟹腹蓋的上下位置是其大小二便的排泄位置，而且一根根黑色蟹腸穿梭於蟹的腹蓋，如未有清洗乾淨，「三角腹蓋」會積存蟹的排泄物， 吃「三角腹蓋」存在衛生問題。

大閘蟹2024｜最佳烹調方法保存鮮味

近年坊間推出不同煮法烹調大閘蟹，例如冰鎮黃酒大閘蟹﹑麯酒浸大閘蟹、伯爵紅茶大閘蟹﹑黑松露大閘蟹等。但祈廣楠認為最能驅寒及保存蟹的鮮味，仍是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法，如下：

先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置

再放一片紫蘇葉於蟹身上

水滾後將蟹放於蒸架上蒸15分鐘（細蟹）至18分鐘（大蟹）

（過程中可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走）

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