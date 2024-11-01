小學功課｜小學數學題「100÷10＝10」被扣分　老師解釋答案要用常識思考？

▲ 小學數學題小朋友回答「100÷10＝10」被扣分，老師解釋答案要用常識思考。

【小學數學功課/數學題】小學數學出題方式層出不窮，經常考起家長，近日內地瘋傳一道數學題目，「1根鐵軌10米鋪100米需要用幾根？」，學生回答「10」卻被扣分，老師解釋正確答案與常識有關？

小學數學功課｜家長 不解「100÷10＝10」被扣分

據內地媒體《網易》報道，一名家長檢查孩子功課時，發現一道數學題被打叉，題目是「一段長100公尺的鐵路，用10公尺長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」，孩子計算出「100÷10＝10」，回答10根卻被扣分。該名家長感到不解，於是到學校跟老師理論。

▲ 家長不解「100÷10＝10」是錯誤答復，到學校跟老師理論。（網易網站）

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小學數學功課｜老師解釋題目考邏輯思維

老師對此解釋，1條軌道需要鋪10根鐵軌，而鐵路有2條軌道，因此答案應為20根。老師指題目不單止訓練孩子的算數能力，更考驗他們的邏輯思維。

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小學數學功課｜網民指故意刁難學生：有小朋友唔知係雙軌

該題目引起熱議，不少家長支持老師做法，認為可以提升孩子的思考能力，「從中學到一些自己總結的經驗，可以很好地運用到生活中」，也有家長認為這類題目是腦筋急轉彎，而非數學題，更指是故意刁難學生，「是考數學還是腦筋急轉彎」、「有些孩子都沒出過遠門，怎麼知道鐵軌是雙的」、「你讓1個7、8歲的孩子玩套路，怎不讓27、28歲的老師研究核彈呢？」、「既然這道題目沒有說明是單軌還是雙軌，那麼10這個答案也是對的，不能因為是老師，想怎樣就怎樣」。

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