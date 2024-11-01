  • 29°C
香港時間：2024111日 (五) 17:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學功課｜小學數學題「100÷10＝10」被扣分　老師解釋答案要用常識思考？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

小學數學題小朋友回答「100÷10＝10」被扣分，老師解釋答案要用常識思考。

【小學數學功課/數學題】小學數學出題方式層出不窮，經常考起家長，近日內地瘋傳一道數學題目，「1根鐵軌10米鋪100米需要用幾根？」，學生回答「10」卻被扣分，老師解釋正確答案與常識有關？

小學數學功課｜家長 不解「100÷10＝10」被扣分

據內地媒體《網易》報道，一名家長檢查孩子功課時，發現一道數學題被打叉，題目是「一段長100公尺的鐵路，用10公尺長的鐵軌鋪，要多少根鐵軌？」，孩子計算出「100÷10＝10」，回答10根卻被扣分。該名家長感到不解，於是到學校跟老師理論。

家長不解「100÷10＝10」是錯誤答復，到學校跟老師理論。（網易網站）

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

小學數學功課｜老師解釋題目考邏輯思維

老師對此解釋，1條軌道需要鋪10根鐵軌，而鐵路有2條軌道，因此答案應為20根。老師指題目不單止訓練孩子的算數能力，更考驗他們的邏輯思維。

延伸閱讀：小學數學科——立體圖形及圖形題目必背公式

點擊圖片放大
+8
+7

小學數學功課｜網民指故意刁難學生：有小朋友唔知係雙軌

該題目引起熱議，不少家長支持老師做法，認為可以提升孩子的思考能力，「從中學到一些自己總結的經驗，可以很好地運用到生活中」，也有家長認為這類題目是腦筋急轉彎，而非數學題，更指是故意刁難學生，「是考數學還是腦筋急轉彎」、「有些孩子都沒出過遠門，怎麼知道鐵軌是雙的」、「你讓1個7、8歲的孩子玩套路，怎不讓27、28歲的老師研究核彈呢？」、「既然這道題目沒有說明是單軌還是雙軌，那麼10這個答案也是對的，不能因為是老師，想怎樣就怎樣」。

更多小學數學挑戰題，即睇：

小學功課｜問題：1個披薩分8份，6個是幾份幾個？　小四數學題被指太難：點答先啱？

小學功課｜「29個男+52個女大約幾多人？」　小二數學題考起醫生爸爸網上求救

小學難題｜小一數學題「帶$60買$10水果應找多少」　答50被打交叉寫：認真審題

小學功課｜數學題「1.2+6.8=8」是錯的？　老師解答令母親O嘴網民吐槽：吹毛求疵

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

矯枉過正｜小學生答啱數學題都要改正　原來分數三角形圖案都有「正字」？
14:34 2024/08/19
矯枉過正｜小學生答啱數學題都要改正　原來分數三角形圖案都有「正字」？
【中小學試題】小學數學名師試題教室　「分數除法」教學及工作紙答案
00:00 2024/03/08
【中小學試題】小學數學名師試題教室　「分數除法」教學及工作紙答案
中小學試題｜小學數學名師試題教室　「小三：十分鐘快速評測」教學及工作紙答案
00:00 2024/10/25
中小學試題｜小學數學名師試題教室　「小三：十分鐘快速評測」教學及工作紙答案

你可能感興趣

矯枉過正｜小學生答啱數學題都要改正　原來分數三角形圖案都有「正字」？
14:34 2024/08/19
矯枉過正｜小學生答啱數學題都要改正　原來分數三角形圖案都有「正字」？
【中小學試題】小學數學名師試題教室　「分數除法」教學及工作紙答案
00:00 2024/03/08
【中小學試題】小學數學名師試題教室　「分數除法」教學及工作紙答案
中小學試題｜小學數學名師試題教室　「小三：十分鐘快速評測」教學及工作紙答案
00:00 2024/10/25
中小學試題｜小學數學名師試題教室　「小三：十分鐘快速評測」教學及工作紙答案
網絡熱話 數學科 鐵路 老師 小學

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
急症室最長等候時間（11月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間12:05）