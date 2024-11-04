林海峰母校｜林海峰重返母校跟師弟合照零違和　聖若瑟書院逾百年名校孕育歌王科學家

▲ 林海峰（Jan）日前重返母校聖若瑟書院。

【林海峰母校/聖若瑟書院/St.Jo/SJC/聖JO仔】57歲的林海峰為著名DJ、填詞人以及歌手，涉獵不同範疇的他原來是著名男校出身，日前他重返母校聖若瑟書院跟一眾師弟聚首，林海峰更於IG晒出合照。

聖若瑟書院校友｜林海峰40年前PE衫仍合身

林海峰（Jan）於Instagram貼出兩張合照，其中一張是跟聖若瑟書院校友的合影，另一張則跟小學師弟合照，Jan以相隔多年「出土」的P.E衫示人，珍藏近40年的運動衫依然著得落，足證其身型Keep得到。另外，Jan更寫道：

弊！件PE衫仲啱着，咪即係又要返學上堂做功課考試？#GreenAndWhiteWalkathon2024#SJC#SJPS#聖JO仔#我條PE褲唔啱色#PREFECT實搵我

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聖若瑟書院校友｜網民笑林海峰「真正Baby face」

網民笑稱Jan跟一眾「聖Jo仔」合照零違和感，多年來也保持住童顏樣：「唔認真睇仲以為係你啲同班同學」、「真正baby face，毫無違和感」、「完全融入左（咗）啲小朋友，揾唔到你」、「不老症人辦」以及「Uncle 個笑容仲天真爛漫過後面嗰幾位後生仔」等。

童年時Jan跟家人曾居於尖沙咀及觀塘，起初他就讀九龍塘聖德肋撒幼稚園及小學，及至1976年舉家搬到大坑勵德邨，就讀小三的他因而轉校至灣仔聖若瑟小學，中學再直升聖若瑟書院。

2018年，Jan曾出席聖若瑟小學五十週年校慶活動，多年來依然保存著成績表以及校呔，可說十分念舊。

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聖若瑟書院校友｜聖若瑟創校逾百年

名牌男校聖若瑟小學（St. Joseph's Primary School）是一間津貼小學，屬於校網12，要按照政府的「小一入學統籌辦法」收生，而學校直屬中學為聖若瑟書院，為港島區著名男校。

聖若瑟書院創校於1875年，屹立至今超過146年，歷史悠久。聖若瑟屬資助男校，前校長黃婉芬曾接受TOPick訪問形容「聖Jo仔」的特質為主動、充滿自信及表達能力高，應對事情都大方得體。

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聖若瑟書院校友｜傳統男校名人輩出

另外，聖若瑟書院歷年盛產會考狀元，去年DSE亦誕生了首名超級狀元，教學質素有保證。該校更是名人輩出，如諾貝爾物理學獎得主高錕、東亞銀行主席李國寶、前大律師公會主席石永泰，演藝界除了林海峰，「歌王」陳奕迅、方力申及林家謙也是St. Jo出身。

該校以英語為主要教學語言，並著重學生的全人發展，為學生提供不少課外學習機會。在初中，學校將中、英、數三科拆成小班教學，助學生打好基礎；在高中，學校提供10個選修科，囊括文、理、商三大範疇，學生可以因應個人興趣做選擇。

學校網站：【聖若瑟小學】【聖若瑟書院】

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