消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】

▲ 30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛，消委會評測11款屬藥用喉糖。

【消委會喉糖2024／喉糖推介／流感／喉嚨痛】正值流感高峰期，不少人出現喉嚨痛症狀，都會用喉糖舒緩不適。消委會曾檢視市面上41款喉糖，其中11款含中西藥成分，包括得果定、使立消及龍角散等常見品牌，建議消費者慎服。

消委會喉糖｜11款藥用喉糖

消委會曾檢視市面上41款喉糖，結果發現，有10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥，餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。

11款藥用喉糖名單如下：

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消委會喉糖｜11款含中西藥成分喉糖

「得果定」喉片檸檬

「得果適」特效喉糖檸檬蜜糖味

「特快靈」消炎殺菌喉糖不含糖份（潤喉檬蜜）

「Scassh」Trouch Lozenge

「使立消」化痰止咳配方

「使立消」橙味維他命 C

「使立消」冰涼薄荷味喉糖

「使立消」特強舒爽

「使立消」MAX

「使立消」無糖檸檬味

都樂金嗓子喉片

消委會喉糖｜過量服用有機會出現舌頭或口腔痛

消委會綜合藥劑師崔俊明及耳鼻喉專科醫生黃德彰的資料和意見，喉糖樣本中的主要有效成分可粗略分為消毒殺菌、止痛和抗過敏三類。在該次檢測中，9款含治療口腔或喉嚨感染的消毒殺菌成分，包括季銨化合物、2,4-二氯苄醇及戊間甲酚。

當中有1款每粒含0.25毫克地喹氯銨的樣本，沒有列明每日服用上限，參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用該樣本8粒，若消費者過量服用，有機會出現舌頭或口腔痛；有專家認為6歲甚或10歲以下的兒童不應服用地喹氯銨。

消委會喉糖｜成份或影響中樞神經令呼吸困難

此外，4款同時標示含有2,4-二氯苄醇及戊間甲酚，能舒緩口腔和咽喉症狀。過量服用2,4-二氯苄醇有機會引致胃部不適及刺激中樞神經，而過量服用戊間甲酚則有機會出現面腫及呼吸困難。

消委會喉糖｜孕婦及哺乳期婦女忌食

除了消毒殺菌的作用，某些註冊為西藥的喉糖亦有止痛或抗過敏的功能。樣本中有4款含止痛成分，當中1款含有鹽酸氨溴索，有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效，不過，這成分可經母乳傳給嬰兒，哺乳期婦女要避免服用。

另有1款喉糖含有鹽酸苄達明的樣本，為非類固醇消炎藥物，服用後可能會引致口腔灼熱或刺痛、噁心和嘔吐、頭暈及頭痛等副作用，若對非類固醇消炎藥有過敏反應的人士，服用後可引致皮疹或喉嚨潰瘍，消費者在購買前應先諮詢藥劑師或其他醫護人員。

消委會喉糖推介｜9款零糖或低糖喉糖

消委會還檢視了該41款喉糖的標籤資料，包括成分、聲稱、糖或甜味劑含量以及建議服用劑量，結果發現22款樣本含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等。

根據世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織建議，游離糖的攝入量應少於每日能量攝入量的10%，以每日攝入2,000千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。消委會指出，經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題，而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖，消費者可以參考。

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消委會喉糖｜9款零糖或低糖喉糖

必妥碘喉糖檸檬蜜糖味

Fisherman's Friend Mint Mint Flavour Lozenges

Fisherman's Friend Sweet Lime Menthol Flavour Lozenges

美國生達無糖川貝枇杷糖

Ricola Blackcurrant Swiss Herb Lozenges Sugar Free

Ricola Lemon Mint Swiss Herb Lozenges Sugar Free

龍角散 Ryugakusan Throat Cdy Citrus

龍角散草本潤無糖喉片(蜂蜜檸檬味)

金嗓子喉寶（無蔗糖）都樂含片糖果

同場加映：《LDK》推介15款A級高效喉糖

日本家品雜誌《LDK》曾比較市面28款喉糖，其中24款屬有糖，另外4款不含糖，比較項目就包括味道、潤喉、口味及抵買程度。4大項目具體比較內容及28款喉糖表現如下：

味道： 甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。

甜酸或苦味的綜合味道，過甜或帶澀味都會減分。 潤喉： 為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。

為喉嚨及鼻腔帶來的清爽感，同時包括潤喉表現。 口味： 比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。

比較喉糖是否帶有聲稱的風味，如蜂蜜、生薑或薄荷等。 抵買：包括平均每粒價格，以及是否適合較頻密食用等。

綜觀28款喉糖的潤喉表現，總共有13款含有糖分的喉糖獲得總評A級，而無糖喉糖共有2款獲得總評A級及以上。

15款A級喉糖名單如下：

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同場加映：藥劑師教正確服用貼士

屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）曾接受訪問時指出，喉糖大致可分為具藥性及非藥性兩類。部分具藥性喉糖內含非類固醇消炎止痛成分，具止痛及消炎功效，可舒緩飛滋及牙肉腫痛等問題，適合喉嚨痛情況較嚴重人士服用。

而非藥性喉糖含草本、蜜糖丶或檸檬等天然成分，適合喉嚨痛程度較輕人士服用，可暫作舒緩喉嚨痛之用。

注意事項：

按照產品建議劑量服食，具藥性喉糖每日上限為8-12粒。

在服食帶藥性的喉糖後，如有麻痺感覺，十五分鐘內應盡量避免飲用熱飲或進食熱食，避免灼傷口腔。

糖尿病患者亦可適當選擇無糖配方喉糖。

如有其他附帶健康問題，如腎功能不佳病患者，應諮詢醫生或藥劑師意見。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第513期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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