校長專訪｜堅守不轉直資辦免費教育培育全能人才　瑪利諾修院學校中學部校長解構「3個To」

【瑪利諾修院學校(中學部)/瑪利諾修院學校/MCS/女校】「十年樹木,百年樹人」傳統名校瑪利諾修院學校(Maryknoll Convent School,MCS),明年2月迎來100周年校慶,這所百年名校多年來為香港社會培育出不少女精英,巾幗不讓鬚眉,除了自身努力外,學校的培育功不可沒。

屹立在九龍塘的著名女校瑪利諾修院學校,提供一條龍小學及中學教育,多年來小學部及中學部的歷任校長都沒有接受訪問,令到這間傳統女校更添神秘色彩!瑪利諾修院學校明年2月迎來100周年校慶,在這個喜慶的節日前,中小學部的校長破天荒接受TOPick獨家專訪,揭開這所女校受家長追捧的原因。

▲ 瑪利諾修院學校(中學部)為香港社會培養不少女精英。(陳慧安攝)

在上學年接任瑪利諾修院學校(中學部)校長的陳倩君,在上所學校已做了10年校長,無論是教學及行政上都擁有豐富經驗,她坦言應徵原因是被MCS的辦學理念所吸引,她做了10年校長後,發覺世界正面臨極多挑戰,開始思考可以將香港教育帶去一個怎樣的方向?她可以在崗位中做什麼?因緣際會下發現MCS招聘校長,了解過MCS的辦學理念和她的想法很相近,遂決定應徵。

▲ MCS油燈用於宗教、德育活動及開學彌撒等,也會請學生點起油燈,以示傳承的精神。(陳慧安攝)

陳倩君校長指,瑪利諾是一所名校,外間覺得這所學校的學生讀書很厲害,但瑪利諾的辦學精神其實不只著重於讀書方面,

她說第二是被MCS的服務精神所吸引,

教育其實不單只為自己,就如校歌的歌詞To home、To country and To the world,瑪利諾在香港依然堅持不做直資,提供免費教育,所有人都有機會受惠,這是一件很有意義的事。