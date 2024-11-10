校長專訪｜堅守不轉直資辦免費教育培育全能人才　瑪利諾修院學校中學部校長解構「3個To」

▲ 瑪利諾修院學校（中學部）校長陳倩君解構MCS的辦學理念。

【瑪利諾修院學校（中學部）/瑪利諾修院學校/MCS/女校】「十年樹木，百年樹人」傳統名校瑪利諾修院學校（Maryknoll Convent School，MCS），明年2月迎來100周年校慶，這所百年名校多年來為香港社會培育出不少女精英，巾幗不讓鬚眉，除了自身努力外，學校的培育功不可沒。

屹立在九龍塘的著名女校瑪利諾修院學校，提供一條龍小學及中學教育，多年來小學部及中學部的歷任校長都沒有接受訪問，令到這間傳統女校更添神秘色彩！瑪利諾修院學校明年2月迎來100周年校慶，在這個喜慶的節日前，中小學部的校長破天荒接受TOPick獨家專訪，揭開這所女校受家長追捧的原因。

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統 小學部校長：重視學生品德培育

▲ 瑪利諾修院學校（中學部）為香港社會培養不少女精英。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（中學部）｜辦學堅守服務精神不轉直資

在上學年接任瑪利諾修院學校（中學部）校長的陳倩君，在上所學校已做了10年校長，無論是教學及行政上都擁有豐富經驗，她坦言應徵原因是被MCS的辦學理念所吸引，她做了10年校長後，發覺世界正面臨極多挑戰，開始思考可以將香港教育帶去一個怎樣的方向？她可以在崗位中做什麼？因緣際會下發現MCS招聘校長，了解過MCS的辦學理念和她的想法很相近，遂決定應徵。

▲ MCS油燈用於宗教、德育活動及開學彌撒等，也會請學生點起油燈，以示傳承的精神。（陳慧安攝）

陳倩君校長指，瑪利諾是一所名校，外間覺得這所學校的學生讀書很厲害，但瑪利諾的辦學精神其實不只著重於讀書方面，

我們覺得讀書並非去界定一個人是否成功，是否人生有意義的唯一標準。

她說第二是被MCS的服務精神所吸引，

教育其實不單只為自己，就如校歌的歌詞To home、To country and To the world，瑪利諾在香港依然堅持不做直資，提供免費教育，所有人都有機會受惠，這是一件很有意義的事。

瑪利諾修院學校提供全人教育，MCS的學生既讀得、玩得又多才多藝，「免費教育能培養出如此全面的人才是非常難得的，這是我們修女的遺產。」

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瑪利諾修院學校（中學部）｜做義工體現服務精神

MCS的學生亦一直秉承這種服務精神，今年7月，瑪利諾修院學校（中學部）與香港華仁書院（WYHK）合辦「華仁暑期學校」，為期5天，兩校約40名義工為超過50名學生提供服務。透過提供一系列課程，為深水埗的小學生提供協助。在該計劃之前，學生義工接受了數周的培訓，他們運用了創造力，有系統地設計了各種有趣的課程，如無火烹飪、K-pop舞蹈、小視頻博主、批判性思維等，以滿足小學生的多樣化興趣。

▲ 瑪利諾修院學校（中學部）陳倩君校長擁有豐富的校長經驗及行政經驗。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（中學部）｜學生養成自律性格追求卓越

瑪利諾修院學校中小學部一脈相承，不設精英班、補底班，成績表沒有排名，免卻了同學間的互相比較，也可做到不同能力的同學平均分佈，互相幫助。陳校長說：

修女們很早期已經教同學，其實學習是為了自己人生圓滿的追求。

這種自我追求理念可以體現在學生的自律上，陳校長分享一個有趣的事，她指早前與一班同學到北京交流，在等待上機期間，同學自動自覺拿書本出來做功課，在機上如是，「其實完全沒有人去催她們去做這件事，她們對自己是有一個追求卓越的心態，不過反過來我也會走過去跟她們說，不用那麼辛苦，我們現在其實是交流，大家都可以輕鬆一點。」

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瑪利諾修院學校（中學部）｜重視靈性培育

另外，MCS是一所天主教學校，對於靈性培育方面也十分著重，設立靈性教育課，與同學去探討如何在這個亂世裏面，可以保持著一個很好的心境，內心真正強大，才可以面對紛亂和變化萬千的社會。

在社會上立足多年的師姐，都經常回母校與師妹分享。事實上，MCS為香港社會培育很多女精英，她們都能在社會上各界獨當一面，當中政界更是人才輩出，包括有人稱「媽打」的前民政事務局常任秘書長李麗娟、前教育署署長余黎青萍、個人資料私隱專員公署助理個人資料私隱專員吳穎軒及前立法會議員劉健儀，商界有已故華懋集團主席龔如心、演藝界中有梁詠琪、施南生、港姐冠軍李嘉欣等。

▲ 瑪利諾修院學校有一個傳統節日「Maryknoll Day」，這天每個學生都有免費的雪糕吃，傳承學校的喜樂精神。（學校網站）

瑪利諾修院學校（中學部）｜傳承百年喜樂傳統

修女給人保守、封建的形象，事實上瑪利諾修院的修女是很活潑，她們會跳麻布袋又會吃雪糕，對這個世界充滿好奇心，MCS有一個傳統節日「Maryknoll Day」，這天每個學生都有免費的雪糕吃，傳承學校的喜樂精神。而舊生都以身為瑪利諾學生為榮，畢業多年都會回母校服務，一代又一代傳承瑪利諾精神。

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瑪利諾修院學校（中學部）｜多元國內外交流活動

今年暑假，12名高中生物系學生踏上了湖南長沙之旅，於香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授的帶領下，同學們參觀了相關農業研究機構，深入了解中國農業發展和糧食安全，以及袁隆平的雜交水稻技術及其對中國和世界糧食安全的重大貢獻。另外所有中五學生都參加了為期3天的開平內地遊學活動，探索歷史文化遺址，參觀赤坎古鎮、開平碉堡，讓學生們欣賞中國古代的傳統建築風格與文化傳統。

而國外則有首爾考察團，MCS與韓國高中的姐妹學校建立關係，促進兩地學生交流，亦學習韓國政府在環保回收、永續能源與城市發展的優點。

近年學校又與很多香港尖端科技公司合作，將AI引入課程中，譬如Google和Solomon Learning，去學習新的東西、探究新的領域，一直是MCS學生的追求。

▲ 陳倩君校長拿著的油燈，代表了MCS的傳承精神。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（中學部）｜取得多項體藝及學術成就

瑪利諾修院學校中學部與小學部一脈相承，很多小學生參加國際性比賽後，升到中學後繼續參加比賽，如國際性賽事世界學者盃（The World Scholar's Cup），學生們在比賽中取得優良成績，憑著驕人的成績，她們將會在今年11月出席耶魯大學舉行的2024年冠軍錦標賽。

除了學術成就外，音樂及舞蹈藝術方面，MCS的學生都取得不錯的成就，2024年聯校音樂比賽中，中樂團、合唱團及弦學團中獲得3項金獎，在現代舞中學組中，榮獲亞軍，而在運動方面，全港校際擊劍比賽2023-2024及校際排球比賽中都獲得優良成績。

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瑪利諾修院學校（中學部）｜校長新傳系出身轉職執教鞭

陳校長表示自己並不是從小立志做老師，成長過程中都是不停探索，畢業於中文大學新聞及傳播系學士及英語文學哲學碩士的她，曾經做過一段短時間的記者，「記者生涯是很開心的，可以接觸不同人和事，不過總是覺得人與人之間的關係很短暫，而教書卻恰恰相反，可以與人建立一段長久的關係，我很喜歡英國文學，後來就去做了英國文學的老師。」

▲ 瑪利諾修院學校的中小學校長，陳倩君校長（左）及陳家卓校長（右），呼籲校友回來參加百年校慶。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（中學部）｜瑪利諾修院學校百年校慶活動一覽

日期（2025年） 慶祝活動 2月8日 瑪利諾修院學校百年校慶晚宴

Maryknoll Convent School Centenary Gala Dinner 2月9日至10日 瑪利諾修院學校百年紀念音樂會

Maryknoll Convent School Centenary Concert 2月11日 瑪利諾修院學校百年紀念彌撒

Maryknoll Convent School Centenary Mass 2月15日至16日 瑪利諾修院學校Homecoming（夜間亮燈慶祝活動）

Maryknoll Convent School Centenary Homecoming 2月16日 瑪利諾修院學校百年校慶開放日

Maryknoll Convent School Centenary Open House 3月16日 大館@瑪利諾修道院學校百年紀念研討會

Maryknoll Convent School Centenary Symposium - The Changing Faces of Beauty 4月12日 瑪利諾修院學校百年校慶愛心接力 3.0

Maryknoll Convent School Centenary Relay for Love 3.0 7月18日至20日 瑪利諾修院學校百年慶典演出

Maryknoll Convent School Centenary Play

▲ 瑪利諾修院學校（中學部）是香港的傳統名校。（陳慧安攝）

瑪利諾修院學校（中學部）｜基本資訊及設施

學校基本資訊 地區及校網 九龍城 學校類別 資助 學生性別 女 宗教 天主教 辦學團體 瑪利諾修院學校基金有限公司 學校設施 多媒體學習中心

游泳池

圖書館

演講室

會議室

祈禱室等

學生活動中心

舞蹈室

多用途室

升學及就業輔導室

品格培育組室等

兩間課室改為廿一世紀課室等 學校聯絡方式 地址 九龍塘何東道5號 電話 2336 2378 網址 瑪利諾修院學校（中學部）網站

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