殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅

▲ 殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯，被職員下逐客令：餐廳冇位俾輪椅。

【何宛淇 / 巴黎殘奧 / 殘疾運動員】何宛淇是2024巴黎殘奧會獲得硬地滾球女子單人、BC3級個人賽及硬地滾球混合BC3級雙人賽兩個項目的金牌得主，她令更多人關注到殘疾運動員。

昨日（5日），何宛淇在社交平台Threads發文，稱自己打算前往銅鑼灣一間泰國菜餐廳用膳，卻被店員以店內未設輪椅位及阻礙其他人的理由拒絕。

何宛淇發文表示不滿餐廳店員的服務態度，獲不少網民支持，現該餐廳Instagram最新一篇文帖被網民「攻占」洗版。

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殘疾歧視｜殘奧冠軍輪椅入餐廳遭拒

何宛淇發帖指銅鑼灣一間泰國菜餐廳拒絕輪椅人士用餐：「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差，夜晚去到銅鑼灣諗住入呢間叫『Ayutthaya』食個飯，間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」 。

何宛淇分享了被餐廳店員攔下並拒絕入餐廳後與其的一段對話：

「服務人員：我哋間餐廳冇位俾輪椅；

我：我部輪椅好細；

服務人員：部輪椅會阻住大家行；

我：吓？正常埋枱，你仲有好多位；

我：咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」。

隨後，她在文中補充道「今時今日咁嘅服務態度點得」。

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事情受到許多網民關注，紛紛指責餐廳「其實佢甘樣有機會觸犯傷殘歧視」、「唔再幫襯」、「坐輪椅得罪你咩」、「咁X高質嘅侍應」、 「原來呢間鋪唔歡迎輪椅嚟食飯」、「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做」、「唔好話人哋咩身分先啦，就算正常人輪椅客都有權入去用膳」。

隨後，不少網民前往該泰國菜餐廳的Instagram最新一條帖文留言質問和指責，「歧視輪椅？」 、「Bye唔使再去」、「平機會見」、 「你哋等執笠啦」、「點解輪椅人士吾可以入黎食飯？」、 「你地憑咩唔比輪椅客人入來食飯？」等。

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