減肥迷思︱減肥吃飯比吃麵更易瘦！　醫生揭1成分關鍵 搭配3食物可降升糖指數40%

▲ 減肥吃飯比吃麵更易瘦！ 醫生揭1成分關鍵 搭配3食物可降升糖指數40%

【米飯／麵條／減肥／熱量／升糖指數】很多人減肥時會選擇不吃米飯，轉為吃麵食；但原來吃飯竟比吃麵更容易瘦！醫生指出，這是因米飯與麵條之間有1成分關鍵不同，令米飯升糖指數相對較低；若吃飯時再另搭配3種食物，更可顯著降低升糖指數達40%。

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台灣胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，男性若習慣每週吃5次麵條，將其換成同等頻率的白飯，肥胖風險可降低36.5%；同樣，女性肥胖風險可下降20.5%。因此，喜歡吃飯的男性較不容易出現體脂率超標；喜歡吃飯的女性則會比喜歡吃麵的女性腰圍較小。

減肥迷思︱1成分因素致麵條熱量飆升

米飯和麵條升糖指數相似，但由於米飯和麵條的主要成分及烹調習慣不同，影響了「總攝取熱量」，造成血糖變化差異。例如麵條製品主要成分包括小麥粉及水，但有部分麵條為增加口感或延長保存期，還會額外添加油脂、鹽分以及添加劑，導致麵條的鈉含量超標。

相反，米飯主要成分包括碳水化合物、水、蛋白質、微量脂肪以及維生素和礦物質，在烹調過程中，大多只加水即可；吃飯時通常會搭配蔬菜等菜色，增加纖維量，從而增加飽足感之餘，還延緩了碳水化合物和熱量的吸收，避免餐後血糖快速上升。

減肥迷思︱吃飯搭配3食物降升糖指數40%

另外，研究還指出，米飯升糖指數相對較低，容易產生飽腹感，讓人不容易過量攝取熱量；相反麵食較容易導致高血糖波動。若在吃飯時再搭配含有「醋」、「乳製品」和「豆類產品」的碳水化合物食物，更可以顯著降低白米飯升糖指數達20%至40%！

但黃軒醫生提醒，無論是吃飯或吃麵，還是要記得每天攝取低碳水化合物，大約低於47%，才能有效控制肥胖。同時也要注意維持整體飲食均衡、結合適量運動，做到真正有效管理體重。

減肥迷思︱同場加映：飲食攻略｜白飯VS麵條怎樣選？ 醫生揭「澱粉之王」是它想減磅可以這樣吃

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