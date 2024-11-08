腎衰竭｜男子患晚期腎衰竭　醫生教4招「1分鐘運動」成功逆轉病情免洗腎

▲ 一名患晚期腎病的男子在醫生建議下採取運動療法，結果6周後成功逆轉病情。

【腎衰竭／洗腎／腎病】做運動能逆轉腎衰竭？日本一名男子患上晚期腎病，在醫生建議下採取「1分鐘鍛鍊」運動療法，結果6周後竟奇蹟好轉，無需洗腎。醫生推介4種適合慢性腎病患者進行的運動，有助增強腎功能。

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據日媒《介護ポストセブン》報道，有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博表示，醫學界過往對慢性腎病的治療原則都是「靜養為先」，因為運動時身體會過濾蛋白質，多餘的蛋白質會混入尿液，故並不建議患者運動。不過到了近年，運動療法就被發現是最有效的治療方法。

上月正博分享病例，指一名60多歲的男子原本被診斷患上晚期腎病，但經過6周步行和「1分鐘鍛鍊」運動後，不但腎功能指數有所改善，更逆轉病情，成功避過洗腎的命運。

到底做運動如何恢復腎功能？上月正博就表示，他在日本東北大學醫院開始實行「腎臟復健」運動療法之後，發現慢性腎病患者的血液肌酸酐及尿蛋白皆有所減少，腎功能得以恢復；與此同時，亦有成功避免洗腎、預防中風及心臟病等併發症的報告。此外，「腎臟復健」運動亦能達到與降壓藥物同等的腎功能改善效果。

對此他指出，運動的強度十分重要，需要感覺到「有點累」才有效，建議每天步行20至30分鐘，或至少行4,000步，步速以會令人氣喘為宜。上月正博表示，步行能夠促進肌肉收縮及放鬆，並改善血液流動，為腎臟輸送氧氣和營養、減輕腎臟的負擔，因此有望恢復腎功能。

腎衰竭｜「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

不過並非人人都有足夠的時間或體力進行上述運動，有見及此，上月正博設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛鍊。

4招「1分鐘鍛鍊」動作如下：

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1. 推牆訓練

面向牆壁站立，腳尖距離牆壁50至70cm，雙臂則伸至與肩同高

雙手按向牆壁並彎曲手肘5秒，同時以鼻子吸氣，注意腳跟不要離地

用嘴巴呼氣，同時伸直手臂5秒

1分鐘內重複5次

這組動作的好處在於比常規的掌上壓更容易增強手臂、胸部和肩膀的肌肉。

2. 背部後仰訓練

俯臥，伸直雙臂和雙腿

用嘴巴呼氣5秒，同時抬起左手和右腿，維持動作一秒

之後以鼻子吸氣5秒，並放下手腳回到初始位置

換成右手及左腿重複以上動作

1分鐘內重複3次

這組動作能活動腿部和手臂，將新鮮的氧氣和營養輸送到全身，達到保護腎細胞並改善腎功能的效果。

3. 抬腿訓練

身體平躺，雙腿分開與肩同寬，並將雙手放在地板上

持續呼氣5秒，同時慢慢將雙膝上屈至胸前，屁股稍微離開地面，動作維持1秒

吸氣5秒，同時伸直雙腿，但注意不要碰到地板，雙手不要離地，之後重複以上動作

1分鐘內重複5次

仰臥時彎曲和伸直雙腿有助增強腹部肌肉和腎臟周邊的髂腰肌，而將雙手放在地板上、有意識地支撐身體則加入了步行的力量，促進一氧化氮的產生，以降低血壓。

4. 後橋式訓練

平躺並曲起雙膝，雙腳與肩同寬，同時將雙手放在身體兩側

在持續呼氣的5秒內抬起臀部，然後維持10秒，肩、腰及膝蓋形成一條直線

吸氣5秒，同時將臀部放回地面

1分鐘內重複3次

這組動作躺著就能完成，能夠加強臀部等肌肉，有助穩定步行，從而改善全身包括腎臟的血液流動。

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腎衰竭｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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資料來源：《介護ポストセブン》

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