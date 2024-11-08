食油健康｜兒子體重達220磅毒物專家靠1招關鍵控油  成功激減66磅不再復胖

▲ 兒子體重達220磅毒物專家靠1招關鍵控油 ，成功激減66磅不再復胖。

【食油／肥胖／飲食】減肥要找對方法，台灣毒物專家譚敦慈近日於當地一個節目上，指兒子過去曾重達100公斤（約220磅），但靠一招控油關鍵，成功減去30公斤（約66磅），之後亦不再復胖，呼籲減肥人士切勿戒油，而選擇吃水煮餐，否則可導致更嚴重的健康問題。

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飲食攻略｜兒子體重達220磅 靠1招關鍵控油激減66磅

譚敦慈日前於台灣健康節目「生活智多星」分享，大家在家吃飯時，平日難以估算每道菜的油分，一不小心便容易攝取過量，而她的小兒子大學一年級時，體重高達100公斤（約220磅），後來她便將食油「配額制」，例如當日幾個人吃飯，便取出幾多湯匙的油放於小碗內備用，避免家人攝取過量油分，最終兒子成功減去30公斤（約66磅），而且至今亦沒有復胖。

飲食攻略｜3大控油小貼士

譚敦慈同時亦與大家分享控油小貼士：

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飲食攻略｜齋食水煮餐恐誘嚴重健康問題 營養師拆解油分分配方法

至於油分應該如何分配？節目中營養師王具文表示，這需要計算男性及女性的每日攝取熱量，譬如女性每日攝取熱量大約1,600大卡，經換算後女性一日大約需要2至4湯匙油；男性每日攝取熱量約1,800大卡，故需要大約3至5湯匙油，份量以一般即棄塑膠湯匙容量為準，約15克左右。

王具文續指，有些人為減肥會吃不加油的水煮餐，強調身體很多機能都需要油脂，才可以健康瘦身，假如油分攝取不足，會影響維他命D吸收，造成以下兩大健康問題，因此呼籲大家即使減肥，仍需要攝取足夠油分：

飲食攻略｜油分攝取不足3大後果

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飲食攻略｜解構「211餐盤減肥法」

台灣減重名醫宋晏仁解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

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資料來源：生活智多星

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