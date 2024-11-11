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乳癌｜凍齡女星親妹患乳癌　1原因堅拒化療　腫瘤長10倍變末期離世

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【乳癌／化療／治癒率/】誤信偏方後果嚴重！曾於90年代來港發展的台灣女星溫翠蘋，早前自曝親妹罹患乳癌經歷，初時治癒率達90%,卻1原因拒絕化療、堅信偏方，高齡父母下跪求她亦無法改變決心，最終病情惡化成末期病逝終年39歲。

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乳癌｜愛妹胸部有異物求醫揭患癌 貪靚拒化療誤信偏方

曾於環球中國小姐選美奪亞軍的溫翠蘋，過去曾來港發展，因完美身材為人認知，之後更一度赴日工作，之後回台後活躍於當地綜藝節目，日前她於台灣談話節目《單身行不行》中分享經歷，指自己妹妹非常貪靚，過去身材及外貌都非常好，平日經常去按摩保養，某日被指胸部似乎「有長東西」，但卻未有在意。

直到後來發現不妥到院檢查時，已是乳癌二期，當時治癒率達90%的她，因為愛美一直拖延正規治療，最後更聽信不用開刀化療便可讓癌細胞腫瘤會越來越小的偏方，花費大量金錢購買各種產品，導致到醫院檢查已變成三期，治癒率跌至70%。之後又跑到國去做人體實驗，只要不用化療、不用開刀，不會掉頭髮、剃光頭的方式，她全部都嘗試過，但全部無效。

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乳癌｜父母跪地求女兒就醫 腫瘤增大10倍不幸離世

當時一家人為妹妹感到非常擔心，90歲父親和80歲母親甚至曾跪下來求她就醫，但她仍堅持己見，最後更一度失聯，到後來身上錢財全部花光才聯絡家人支付費用，家人拒絕後才回到醫院，可惜當時已經是癌症3期，腫瘤由2.2CM增大到20CM，更擴散到皮膚、淋巴、肺部多處，最終因癌症末期入住安寧病房，於2017年不幸離世，終年39歲。

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乳癌｜事後怒告偏方廠商 溫翠蘋泣嘆：她是笨死的

溫翠蘋分享經歷時一度心酸落淚，嘆指妹妹：「把自己的外表美麗看得比生命還重，然後去誤信這些，我覺得我只能真的說，她是笨死的。」據報道指，溫翠蘋事後曾多次控訴經銷代理商詐欺，稱妹妹本來要進行1年化療，但只做了3次約1個半月，便因聽信廠商產品可以治癌，中斷化療尋求自然療法，導致病情惡化身亡。

乳癌｜常見乳癌治療

臨床腫瘤科專科潘智文醫生曾指出，乳癌治療主要是以混合性為主，許多時候醫生要視乎患者情況、風險、腫瘤屬性及期數去判斷採用那些治療。她指過去的開刀手術，以前通常是全乳切除，但現在乳房保存術已非常常見，病者可以只切部分乳房，還有是追蹤淋巴術(前哨淋巴手術)，均可以令患者傷口減少。

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  • 手術切除
  • 化療
  • 電療
  • 標靶治療 
  • 免疫治療 
  • 荷爾蒙治療

潘智文醫生表示一至三期的乳癌，根治率其實可高達8至9成，因此呼籲年齡女士均需要留意身體變化，唯有預早發現預早診治，康復機會才會高。

乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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資料來源：單身行不行

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