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紅斑狼瘡｜「不死癌症」紅斑狼瘡現治療新曙光　英國醫院試用「CAR-T細胞療法」病人望擺脫終身用藥

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【紅斑狼瘡／英國／CAR-T細胞療法／醫學研究】紅斑狼瘡病人新希望！英國日前接受一項新CAR-T細胞療法研究，嘗試將療法運用於紅斑狼瘡治療，有望助病人於一次注射後大幅改善病情、甚至擺脫終身服藥。

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紅斑狼瘡症｜英國醫院邀請3名嚴重患者接受試驗

據外媒《The Guardian》報道，英國倫敦大學學院聯同教學醫院為3名嚴重紅斑狼瘡症患者進行CAR-T細胞療法試驗，其中一名50歲患者Katie Tinkler患有30年紅斑狼瘡症病史，病發時會出現全身關節脹痛、無法下樓梯，嚴重影響生活，需要定期服藥穩定病情。近年病情更開始惡化，開始引發腎病，因此她對於新試驗感到「非常興奮」，期望新治療方法可助她治癒紅斑狼瘡症，回歸正常生活。

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報道指，患者接受治療後，初步顯示效果顯著，惟接受新療法的患​​者需要住院10日，期間免疫系統可能會於幾周內下降、變得容易受感染或過度運作，而院方會對此進行持續追蹤。而不少病情嚴重的紅斑狼瘡症患者亦表示，面對病情帶來的種種併發症，治療所帶來的副作用是「冒險是值得的」。院方亦期望相關治療可讓病人在接受一次注射後，病情能獲得大幅改善，甚至擺脫終身服藥困擾。

紅斑狼瘡症｜部分國家曾有成功案例 

據悉，「CAR-T細胞療法」原名為「嵌合抗原受體T細胞療法」，原理是由患者血液中提取自身免疫系統T細胞，再採用基因改造技術注入嵌合抗原受體，使T細胞可以識別及攻擊特定異常細胞，然後再輸入病人體內，消滅異常細胞。

過往有部分國家曾嘗試相關治療，亦有不少成功個案，浙江大學醫學院附屬兒童醫院，今年初開始為20名患病兒童進行治療，部分人目前情況已逐步好轉；德國去年亦有一名15歲患有紅斑狼瘡症女童，在接受同樣療程後，原先腎衰竭情況大為改善、紅斑狼瘡症狀消失，現已重回正常生活。

紅斑狼瘡｜全身性疾病影響大

本港風濕病科專科醫生陳柏滔曾指出，紅斑狼瘡的正式名稱是「系統性紅斑狼瘡症」，是一種嚴重的免疫反應，可以攻擊全身器官引起併發症，最常見攻擊皮膚和關節，引致慢性皮膚發炎和關節炎，還可引致永久性脫髮，甚至攻擊身體每一個器官。常見症狀如下：

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紅斑狼瘡症｜紅斑狼瘡症5大常見病徵

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資料來源：The Guardian

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