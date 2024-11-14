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常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞

升學教育

撰文： 鍾文勁

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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重溫2024年9至11月常識時事題。

【時事題2024/常識題2024/小學常識科】小學測考季開始，常識科時事題經常考起家長和孩子，因此TOPick準備了2024年常識時事題溫習懶人包，總結9至11月本地及國際發生的大事，幫助小朋友更好地應對常識時事題挑戰。

免費下載2024年常識時事題練習

常識時事題2024｜香港時事重點

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日期事件
9月6日38年歷史的連鎖健身中心舒適堡Physical宣布全線暫時結業。
9月17日中秋節大坑舞火龍由大坑安庶庇街至銅鑼灣道，傳統火龍全長67米，吸引大批市民夾道觀賞。
9月26日中央贈送香港一對的大熊貓「安安」、「可可」抵港，現居於香港海洋公園
9月28日維多利亞港出現水龍捲，維持約2分鐘，這是自1959年起首次接獲維港內有水龍捲報告。
10月13日香港動植物公園自10月13日至今共有12隻猴子死亡。經化驗，已確認較早前死亡的11隻猴子感染了類鼻疽伯克氏菌，並死於由該菌所引致的敗血病。
10月16日

行政長官李家超發表任內第3份施政報告，今年主題為「齊改革同發展，惠民生建未來」，封面則沿用去年的綠色，當中重點包括：

  • 制訂「簡樸房」標準，以改善劏房問題
  • 「高才通」名單加入13間大學，共198間
  • 調整烈酒稅，將進口價200元以上的烈酒稅率由100%減至10%
10月23日香港東北水域赤洲首次發現恐龍化石，經專家初步鑑定化石屬白堊紀時期。該化石現正於文物探知館展出。
10月30日

政府公布彩虹邨重建方案，計劃11幢樓宇分3期重建，重建後將由現時的7400個單位增至9200個單位。

彩虹邨重建｜細味最美屋邨舊式情懷讀歷史　彩虹邨不說不知的8件事

11月3日小蠔灣濾水廠發生水管爆裂事故， 導致東涌一帶暫停食水及沖廁用食水近12小時，至翌日早上約10時起陸續恢復。
11月5日香港機場三跑系統將於11月28日啟用，預料每年可處理1.2億旅客及1000噸貨物，而擴建後的二號客運大樓於2025年年底起分階段陸續啟用。

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常識時事題2024｜兩岸及國際時事重點

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日期事件
9月15日特朗普（Donald Trump）7月參與競選活動遭槍擊後，在佛羅里達西棕櫚灘的高爾夫俱樂部，再次遭遇刺殺。
9月17日社交媒體Instagram將16歲以下的用戶自動轉換成「青少年帳號」，並預設成不公開，而敏感內容的設定將調整成最嚴格，以限制青少年接觸有害內容。
黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機在全國多地發生爆炸，造成至少9人死亡，約2800人受傷。
9月18日

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」，一名10歲學生在上學途中遭一名男子用刀刺死。

深圳日童遇襲｜深圳日本人學校10歲童上學遇襲亡　姓「沈」惹懷疑華人還是日籍華人？

深圳日童遇襲｜深圳日本人學校10歲男童上學遭刺死　母親滿手鮮血呼救：孩子做錯甚麼？

10月1日中華人民共和國成立75周年。
10月13日澳門特首選舉，岑浩輝以394票，近9成9的得票率，當選成為第六任行政長官當選人，將於12月20日宣誓就任。
10月15日日本製藥公司第一三共健康宣布，將主動回收旗下一款退燒止痛藥Saridon A（サリドンA），當中涉及數量31,410盒。回收原因是其中一種成分「咖啡因水合物」的含量，在有效期限內可能會降至核准標準的下限值以下。
11月4日日本311大地震後停止運作的女川核電廠，原訂11月3日重啟2號機組，但因儀器問題要延後日程。
11月11日美國大選特朗普獲312張選舉人票，成功當選成為第47任美國總統。
日本自民黨總裁石破茂在國會特別會議第二輪投票，以221票成功連任，成為第103任首相。

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