常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞

日期 事件

9月15日 特朗普（Donald Trump）7月參與競選活動遭槍擊後，在佛羅里達西棕櫚灘的高爾夫俱樂部，再次遭遇刺殺。

9月17日 社交媒體Instagram將16歲以下的用戶自動轉換成「青少年帳號」，並預設成不公開，而敏感內容的設定將調整成最嚴格，以限制青少年接觸有害內容。

黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機在全國多地發生爆炸，造成至少9人死亡，約2800人受傷。

10月1日 中華人民共和國成立75周年。

10月13日 澳門特首選舉，岑浩輝以394票，近9成9的得票率，當選成為第六任行政長官當選人，將於12月20日宣誓就任。

10月15日 日本製藥公司第一三共健康宣布，將主動回收旗下一款退燒止痛藥Saridon A（サリドンA），當中涉及數量31,410盒。回收原因是其中一種成分「咖啡因水合物」的含量，在有效期限內可能會降至核准標準的下限值以下。

11月4日 日本311大地震後停止運作的女川核電廠，原訂11月3日重啟2號機組，但因儀器問題要延後日程。

11月11日 美國大選特朗普獲312張選舉人票，成功當選成為第47任美國總統。