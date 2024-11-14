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醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術  醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【減肥／縮胃／醫療事故／心臟驟停】手術具一定風險！英國一名54歲媽媽為減肥，飛往土耳其進行縮胃手術，未料手術期間誤傷動脈，瞬間大出血致心臟驟停，最終失救慘死於急性失血，遺下2名孩子。

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Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

據外媒《The Sun》報道，英國媽媽Janet Lynne Savage去年7月聯絡一間健康旅遊公司，報名參加一個飛往土耳其進行的切胃減肥手術，當時她向公司表示，自己體重指數（BMI）達到30.7，過去長期使用減肥針減肥，惟近期已無法再服用，因此擔心體重會迅速增加，故想以手術解決問題，期望可減去約19公斤體重。

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減肥惹禍｜手術期間劃傷動脈致大出血

Janet於去年8月前往土耳其「Ozel Rich」醫院，未料手術期間執刀醫生不慎劃傷動脈，導致Janet瞬間大出血，出現心臟驟停，雖然醫生立即修復了主動脈，並立即中止及切胃手術，但Janet仍被轉進重症深切治療病房，最終於8月6日不治。

Janet遺體隨後被運返英國並進行解剖，病理學家Muhammad Aslam報告指，其死因是腹主動脈急性出血。

減肥惹禍｜10種常見減肥法的錯誤觀念

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減肥惹禍｜解構「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？宋晏仁就解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；宋晏仁表示，這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

「211餐盤」飲食原則如下：

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資料來源：The Sun

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