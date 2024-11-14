醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術  醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡

【減肥／縮胃／醫療事故／心臟驟停】手術具一定風險！英國一名54歲媽媽為減肥，飛往土耳其進行縮胃手術，未料手術期間誤傷動脈，瞬間大出血致心臟驟停，最終失救慘死於急性失血，遺下2名孩子。

最新影片：

據外媒《The Sun》報道，英國媽媽Janet Lynne Savage去年7月聯絡一間健康旅遊公司，報名參加一個飛往土耳其進行的切胃減肥手術，當時她向公司表示，自己體重指數（BMI）達到30.7，過去長期使用減肥針減肥，惟近期已無法再服用，因此擔心體重會迅速增加，故想以手術解決問題，期望可減去約19公斤體重。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

減肥惹禍｜手術期間劃傷動脈致大出血

Janet於去年8月前往土耳其「Ozel Rich」醫院，未料手術期間執刀醫生不慎劃傷動脈，導致Janet瞬間大出血，出現心臟驟停，雖然醫生立即修復了主動脈，並立即中止及切胃手術，但Janet仍被轉進重症深切治療病房，最終於8月6日不治。

Janet遺體隨後被運返英國並進行解剖，病理學家Muhammad Aslam報告指，其死因是腹主動脈急性出血。

減肥惹禍｜10種常見減肥法的錯誤觀念

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

減肥惹禍｜解構「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？宋晏仁就解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；宋晏仁表示，這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

「211餐盤」飲食原則如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

資料來源：The Sun

相關內容：

脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物 半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】

超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？ 營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士

減肥迷思︱減肥吃飯比吃麵更易瘦！ 醫生揭1成分關鍵 搭配3食物可降升糖指數40%

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5