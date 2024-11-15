消委會無葉風扇2024｜11款冷暖無葉風扇表現懸殊　各有2款樣本加熱較慢或熱力分布較不均勻

▲ 消委會測試了11款冷暖無葉風扇，發現各樣本之間的表現均頗為懸殊。

【消委會 / 冷暖無葉風扇 / 風扇】近日天氣時冷時熱，具備冷暖功能的無葉風扇愈趨普及。消委會測試了11款冷暖無葉風扇，發現不論在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面，各樣本之間的表現均頗為懸殊。

「LG」、「momax」樣本加熱需逾6分鐘 ，「momax」、「寶康達Primada」樣本熱力分布較不均勻；冷暖空調暖風功能的能源效益較無葉風扇的高。

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各樣本的暖風加熱時間由1.8分鐘至6.8分鐘不等，相差約2.8倍，當中有2款需時6分鐘以上才能加熱至最高溫度的9成，與消委會2016年測試的15款傳統暖風機相比，是次的無葉風扇樣本的加熱速度普遍較慢。

此外，消費者或會認為使用無葉風扇取暖會較省電，但若以一部暖風輸入功率2,000瓦特的無葉風扇為例，以每晚使用5 小時及每度電$1.6計算，一個月（30 天）的電費可高達$480，而在同一製暖量下使用冷暖空調機的暖風功能會較無葉冷暖風扇來得省電。

至於涼風送風量則介乎每分鐘 5.4 立方米至 25.8 立方米，可相差約 3.8倍；涼風的能源效率亦頗為參差，各樣本每瓦特可產生的送風量由每分鐘 0.19立方米至0.86立方米，差異逾3.5倍。

11款樣本配備暖風及涼風功能，當中有 6 款隨機附送 HEPA 過濾器，聲稱備有空氣淨化功能，各樣本售價介乎$699至$6,988。 是次測試委託獨立實驗室進行，測試項目包括暖風及涼風表現、待機耗電量、寧靜程度和使用方便程度等。

消委會｜2款加熱需逾6分鐘 2款熱力分布較不均勻

測試參考最新版本的國際標準 IEC 60675 進行，比較各樣本暖風的加熱速度、熱力均勻度 及耗電量。11款樣本量得出風口最熱位置的最高溫度升幅由 52.3K 至 91.3K（1K 等於 1°C）不等。

另外，各樣本的加熱時間（即由室溫上升至最高溫度的 90%的所需時間）懸殊，介乎 1.8 分鐘至 6.8 分鐘，當中「LG」、「momax」樣本需要逾6分鐘才能加熱至相應溫度，相反，「飛利浦PHILIPS」、「Power Living」加熱較快的樣本，需時不多於2分鐘。

消委會於2016年曾測試15款傳統暖風機，當時的結果顯示各樣本的加熱時間由15秒至3分鐘不等，當中有10款樣本的加熱時間為1分鐘或以下，相比之下，是次的無葉風扇樣本的加熱速度普遍較慢。

「momax」、「寶康達Primada」樣本熱力分布較不均勻，當擺放在距離木板 0.5米時，木板不同位置所量得最高與最低的溫度升幅差異，分別達約 20K 及 24K。此外，當樣本與木板相距 0.5 米時，木板不同位置所量得的最高與最低溫度升幅差異均較 1 米時大，由此可見， 當擺放距離較遠（1米）時，暖風所能吹及木板的範圍較廣，相對上熱力分布會較均勻，消費者在使用時可注意擺放位置，以達至理想溫度及舒適體感。

消委會｜冷暖空調暖風功能的能源效益較無葉風扇高

是次測試各樣本暖風功能的耗電量，量得的功率由 1,257 瓦特至 2,164 瓦特不等。若以每晚使用 5 小時暖風功能及每度電$1.6 計算，視乎不同樣本的輸入功率，一晚即耗用 6.3 度至 10.8 度電，換算成一個月 （30 天）的最高電費由約$302 至$519。

一般而言，暖風功能的輸入功率愈高， 電費便會愈貴。 很多消費者或會認為，冬天使用無葉風扇的暖風功能必定會較開啟冷暖空 調機更省電，但事實上冷暖空調機製暖的能源效率較無葉風扇的為高，因此在同一製暖量下， 使用冷暖空調機的暖風功能會比冷暖無葉風扇較為省電。

消委會｜涼風送風量最多差逾 3.8 倍 能源效率參差

測試又發現涼風送風量參差。測試以4個風速計量度樣本在設置了最高風速檔及停止擺動時的送風量，發現各樣本的送風量介乎每分鐘5.4立方米至25.8立方米，最高與最低相差3.8倍，當中「家逸Yohome」、「普樂氏Proluxury」、「寶康達Primada」送風量較遜色，每分鐘僅為10立方米或以下。

而「飛利浦PHILIPS」、「德國寶German Pool」樣本，每分鐘的送風量表現超過23立方米，送風表現分別排1、2位。整體來說，11款樣本平均送風量為每分鐘 16.1 立方米。

消費者或會認為這類風扇的能源效率相若，但結果是頗參差。各樣本的涼風能源效率非常參差，以每瓦特可產生的每分鐘涼風送風量計算，由 0.19 立方米至 0.86立方米不等，相差逾 3.5 倍，平均 0.62 立方米；有2款能達至 0.83 立方米或以上的送風量，但 3 款則只可產生 0.39 立方米或以下的送風量，表現較遜色。

與 2023 年消委會所測試的 12 款循環扇比較，循環扇量得的平均送風量較是次測試的11款冷暖無葉風扇略低，為每分鐘 15.1 立方米，而量得的平均能源效率則稍高於冷暖無葉風扇，為每瓦特可產生每分鐘 0.73 立方米。

雖然電風扇耗電量低，但根據消委會於 2023 年循環扇及是次無葉風扇的測試結果，均發現樣本間的送風量及能源效率頗參差。如為電風扇張貼能源標籤及效能表現的測試 數值，將能有助消費者購買時比較不同產品效能，亦可推動廠商改善產品效能 表現，因此消委會建議機電工程署可考慮將不同類別的電風扇納入「自願性能 源效益標籤計劃」。

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