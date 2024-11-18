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小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位九龍區學校　11間學校超收10人以上【持續更新】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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2025/26年度小一自行派位九龍區學校，當中11間學校超收10人以上。

【小一派位/自行派位/超收】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查九龍區小學網頁公布的結果，11間學校超收10人以上，最多超收22人，但有學校則未用盡自行學額，剩餘該校一半以上的自行分配學額。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

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童學園
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油尖旺區

小一自行分配2025︱31校網

尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
東華三院羅裕積小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
佐敦道官立小學50500
循道學校506212
油蔴地天主教小學63663
嘉諾撒聖瑪利學校50500
德信學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
東莞同鄉會方樹泉學校63網頁暫未公布網頁暫未公布
中華基督教會灣仔堂基道小學3823-15
油蔴地街坊會學校2523-2
油蔴地天主教小學（海泓道）637512

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小一自行分配2025︱32校網

旺角、大角咀

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
中華基督教會協和小學75827
塘尾道官立小學5024-26
聖公會基榮小學50500
鮮魚行學校25網頁暫未公布網頁暫未公布
中華基督教會基全小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
路德會沙崙學校63630
大角嘴天主教小學63630
大角嘴天主教小學（海帆道）638522

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【校長專訪】基全小學推動藝術教育　女高音校長：音樂使學生成長

九龍城區

小一自行分配2025︱34校網

土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
保良局何壽南小學638421
九龍靈光小學25網頁暫未公布網頁暫未公布
農圃道官立小學50500
馬頭涌官立小學63630
聖公會聖十架小學63630
陳瑞祺（喇沙）小學638219
聖公會牧愛小學25250
協恩中學附屬小學38380
聖公會聖匠小學3823-15
合一堂學校50511
基督教香港信義會紅磡信義學校25250
九龍婦女福利會李炳紀念學校25250
天主教領島學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
獻主會小學50500
聖羅撒學校6050-10
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）38380
獻主會聖馬善樂小學38網頁暫未公布網頁暫未公布
浸信會天虹小學*63630

*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。

小一自行分配2025︱35校網

紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
天神嘉諾撒學校38380
聖公會奉基小學50500
聖公會聖提摩太小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
葛量洪校友會黃埔學校6327-36
黃埔宣道小學637714
馬頭涌官立小學（紅磡灣）63630
聖公會奉基千禧小學50533

小一自行分配2025︱41校網

九龍塘、筆架山道、廣播道、九龍城、美東邨

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
耀山學校1312-1
華德學校50500
拔萃小學30344
嘉諾撒聖家學校45450
喇沙小學90900
瑪利諾修院學校（小學部）75750
九龍塘官立小學50500
嘉諾撒聖家學校（九龍塘）60611
中華基督教會基華小學（九龍塘）60600
九龍塘天主教華德學校50500

【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士

【校長專欄】耀山學校設「願望成真獎品櫃」 校長：孩子每一分努力都值得被肯定

深水埗區

小一自行分配2025︱40校網

荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
福榮街官立小學5037-13
李鄭屋官立小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會聖紀文小學60600
天主教善導小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
大坑東宣道小學60網頁暫未公布網頁暫未公布
基督教香港信義會深信學校25250
五邑工商總會學校38網頁暫未公布網頁暫未公布
旅港開平商會學校50599
寶血會嘉靈學校75網頁暫未公布網頁暫未公布
長沙灣天主教小學506010
聖公會基愛小學50500
聖公會聖多馬小學45450
深水埔街坊福利會小學25網頁暫未公布網頁暫未公布
聖方濟愛德小學60633
香港四邑商工總會新會商會學校2511-14
荔枝角天主教小學75750
深水埗官立小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會基福小學90900
聖公會聖安德烈小學90900
瑪利諾神父教會學校（小學部）506111
中華基督教會協和小學（長沙灣）75772
郭怡雅神父紀念學校*63網頁暫未公布網頁暫未公布

*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。

黃大仙區

小一自行分配2025︱43校網

東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡、樂富、富強苑、天馬苑、景泰苑

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
保良局陳南昌夫人小學5028-22
黃大仙官立小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
福德學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
嘉諾撒小學50500
孔教學院大成小學*50//
天主教伍華小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
天主教博智小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會基德小學50500
聖博德學校50500
黃大仙天主教小學50網頁暫未公布網頁暫未公布

*將於26/27學年結束營辦，25/26學年開始停收小一新生

校長專訪︱回饋母校肩負重職以校訓為核心培育學生德才兼備　保良局陳南昌夫人小學校長：教育是教人不是教書

小一自行分配2025︱45校網

富山邨、采頤花園、彩虹邨、彩雲邨、彩輝邨、彩峰苑、瓊山苑、鑽石山、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈雲山、帝峯豪苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
彩雲聖若瑟小學50500
真鐸學校38380
中華基督教會基慈小學5029-21
中華基督教會基華小學50500
聖文德天主教小學63630
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學5038-12
嗇色園主辦可立小學63630
慈雲山聖文德天主教小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
保良局錦泰小學63707
聖博德天主教小學（蒲崗村道）63641
慈雲山天主教小學6351-12
嘉諾撒小學（新蒲崗）75750

校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

觀塘區

小一自行分配2025︱46校網

啟業邨、坪石邨、麗晶花園、九龍灣、牛頭角下邨、淘大花園、佐敦谷、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
佛教慈敬學校50500
迦密梁省德學校6342-21
浸信宣道會呂明才小學63630
坪石天主教小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
天主教柏德學校6347-16
九龍灣聖若翰天主教小學63674
聖公會九龍灣基樂小學6357-6
佐敦谷聖若瑟天主教小學50544
香港道教聯合會雲泉學校*63630

*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。

小一自行分配2025︱48校網

秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、和樂邨、翠屏邨、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門、匯景花園、馬游塘、安達邨

學校名稱自行分配學額實際收生學額超收學額
觀塘官立小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
天主教佑華小學5030-20
中華基督教會基法小學25250
樂善堂楊仲明學校50網頁暫未公布網頁暫未公布
閩僑小學50500
聖公會基顯小學50500
聖公會基樂小學50500
聖公會聖約翰曾肇添小學63630
秀茂坪天主教小學63網頁暫未公布網頁暫未公布
聖安當小學63718
聖若翰天主教小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
聖公會李兆強小學637916
藍田循道衛理小學63630
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校63網頁暫未公布網頁暫未公布
聖愛德華天主教小學63630
基督教聖約教會堅樂小學6348-15
秀明小學6358-5
樂華天主教小學50網頁暫未公布網頁暫未公布
路德會聖馬太學校（秀茂坪）50500
聖公會德田李兆強小學63630
聖公會油塘基顯小學758813
中華基督教會基法小學（油塘）758611
觀塘官立小學（秀明道）63674

【校長專訪】明白家長難處提供管教支援　聖公會李兆強小學校長：關心和理解需要雙向

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