小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位九龍區學校　11間學校超收10人以上【持續更新】

▲ 2025/26年度小一自行派位九龍區學校，當中11間學校超收10人以上。

【小一派位/自行派位/超收】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查九龍區小學網頁公布的結果，11間學校超收10人以上，最多超收22人，但有學校則未用盡自行學額，剩餘該校一半以上的自行分配學額。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

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油尖旺區

小一自行分配2025︱31校網

尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 東華三院羅裕積小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 佐敦道官立小學 50 50 0 循道學校 50 62 12 油蔴地天主教小學 63 66 3 嘉諾撒聖瑪利學校 50 50 0 德信學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 東莞同鄉會方樹泉學校 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 中華基督教會灣仔堂基道小學 38 23 -15 油蔴地街坊會學校 25 23 -2 油蔴地天主教小學（海泓道） 63 75 12

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小一自行分配2025︱32校網

旺角、大角咀

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 中華基督教會協和小學 75 82 7 塘尾道官立小學 50 24 -26 聖公會基榮小學 50 50 0 鮮魚行學校 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 中華基督教會基全小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 路德會沙崙學校 63 63 0 大角嘴天主教小學 63 63 0 大角嘴天主教小學（海帆道） 63 85 22

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九龍城區

小一自行分配2025︱34校網

土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 保良局何壽南小學 63 84 21 九龍靈光小學 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 農圃道官立小學 50 50 0 馬頭涌官立小學 63 63 0 聖公會聖十架小學 63 63 0 陳瑞祺（喇沙）小學 63 82 19 聖公會牧愛小學 25 25 0 協恩中學附屬小學 38 38 0 聖公會聖匠小學 38 23 -15 合一堂學校 50 51 1 基督教香港信義會紅磡信義學校 25 25 0 九龍婦女福利會李炳紀念學校 25 25 0 天主教領島學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 獻主會小學 50 50 0 聖羅撒學校 60 50 -10 中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城） 38 38 0 獻主會聖馬善樂小學 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 浸信會天虹小學* 63 63 0

*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。

小一自行分配2025︱35校網

紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 天神嘉諾撒學校 38 38 0 聖公會奉基小學 50 50 0 聖公會聖提摩太小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 葛量洪校友會黃埔學校 63 27 -36 黃埔宣道小學 63 77 14 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 63 63 0 聖公會奉基千禧小學 50 53 3

小一自行分配2025︱41校網

九龍塘、筆架山道、廣播道、九龍城、美東邨

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 耀山學校 13 12 -1 華德學校 50 50 0 拔萃小學 30 34 4 嘉諾撒聖家學校 45 45 0 喇沙小學 90 90 0 瑪利諾修院學校（小學部） 75 75 0 九龍塘官立小學 50 50 0 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 60 61 1 中華基督教會基華小學（九龍塘） 60 60 0 九龍塘天主教華德學校 50 50 0

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深水埗區

小一自行分配2025︱40校網

荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 福榮街官立小學 50 37 -13 李鄭屋官立小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會聖紀文小學 60 60 0 天主教善導小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 大坑東宣道小學 60 網頁暫未公布 網頁暫未公布 基督教香港信義會深信學校 25 25 0 五邑工商總會學校 38 網頁暫未公布 網頁暫未公布 旅港開平商會學校 50 59 9 寶血會嘉靈學校 75 網頁暫未公布 網頁暫未公布 長沙灣天主教小學 50 60 10 聖公會基愛小學 50 50 0 聖公會聖多馬小學 45 45 0 深水埔街坊福利會小學 25 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖方濟愛德小學 60 63 3 香港四邑商工總會新會商會學校 25 11 -14 荔枝角天主教小學 75 75 0 深水埗官立小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會基福小學 90 90 0 聖公會聖安德烈小學 90 90 0 瑪利諾神父教會學校（小學部） 50 61 11 中華基督教會協和小學（長沙灣） 75 77 2 郭怡雅神父紀念學校* 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布

*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。

黃大仙區

小一自行分配2025︱43校網

東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡、樂富、富強苑、天馬苑、景泰苑

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 保良局陳南昌夫人小學 50 28 -22 黃大仙官立小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 福德學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 嘉諾撒小學 50 50 0 孔教學院大成小學* 50 / / 天主教伍華小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 天主教博智小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會基德小學 50 50 0 聖博德學校 50 50 0 黃大仙天主教小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布

*將於26/27學年結束營辦，25/26學年開始停收小一新生

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小一自行分配2025︱45校網

富山邨、采頤花園、彩虹邨、彩雲邨、彩輝邨、彩峰苑、瓊山苑、鑽石山、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈雲山、帝峯豪苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 彩雲聖若瑟小學 50 50 0 真鐸學校 38 38 0 中華基督教會基慈小學 50 29 -21 中華基督教會基華小學 50 50 0 聖文德天主教小學 63 63 0 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 50 38 -12 嗇色園主辦可立小學 63 63 0 慈雲山聖文德天主教小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 保良局錦泰小學 63 70 7 聖博德天主教小學（蒲崗村道） 63 64 1 慈雲山天主教小學 63 51 -12 嘉諾撒小學（新蒲崗） 75 75 0

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觀塘區

小一自行分配2025︱46校網

啟業邨、坪石邨、麗晶花園、九龍灣、牛頭角下邨、淘大花園、佐敦谷、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 佛教慈敬學校 50 50 0 迦密梁省德學校 63 42 -21 浸信宣道會呂明才小學 63 63 0 坪石天主教小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 天主教柏德學校 63 47 -16 九龍灣聖若翰天主教小學 63 67 4 聖公會九龍灣基樂小學 63 57 -6 佐敦谷聖若瑟天主教小學 50 54 4 香港道教聯合會雲泉學校* 63 63 0

*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。

小一自行分配2025︱48校網

秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、和樂邨、翠屏邨、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門、匯景花園、馬游塘、安達邨

學校名稱 自行分配學額 實際收生學額 超收學額 觀塘官立小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 天主教佑華小學 50 30 -20 中華基督教會基法小學 25 25 0 樂善堂楊仲明學校 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 閩僑小學 50 50 0 聖公會基顯小學 50 50 0 聖公會基樂小學 50 50 0 聖公會聖約翰曾肇添小學 63 63 0 秀茂坪天主教小學 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖安當小學 63 71 8 聖若翰天主教小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖公會李兆強小學 63 79 16 藍田循道衛理小學 63 63 0 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 63 網頁暫未公布 網頁暫未公布 聖愛德華天主教小學 63 63 0 基督教聖約教會堅樂小學 63 48 -15 秀明小學 63 58 -5 樂華天主教小學 50 網頁暫未公布 網頁暫未公布 路德會聖馬太學校（秀茂坪） 50 50 0 聖公會德田李兆強小學 63 63 0 聖公會油塘基顯小學 75 88 13 中華基督教會基法小學（油塘） 75 86 11 觀塘官立小學（秀明道） 63 67 4

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