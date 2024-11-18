小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位九龍區學校 11間學校超收10人以上【持續更新】
撰文： 李盛芝
發布時間： 2 小時前
最後更新： 37 分鐘前
【小一派位/自行派位/超收】2025學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（18日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查九龍區小學網頁公布的結果，11間學校超收10人以上，最多超收22人，但有學校則未用盡自行學額，剩餘該校一半以上的自行分配學額。
根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。教育局早前宣布，本年度有41,781人申請自行分配學位；有20,644人獲派學位，成功比率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。
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油尖旺區
小一自行分配2025︱31校網
尖沙咀、佐敦道、油麻地、京士柏
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|東華三院羅裕積小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|佐敦道官立小學
|50
|50
|0
|循道學校
|50
|62
|12
|油蔴地天主教小學
|63
|66
|3
|嘉諾撒聖瑪利學校
|50
|50
|0
|德信學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|東莞同鄉會方樹泉學校
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|中華基督教會灣仔堂基道小學
|38
|23
|-15
|油蔴地街坊會學校
|25
|23
|-2
|油蔴地天主教小學（海泓道）
|63
|75
|12
校長專訪︱基層出身獲良師支援經濟學業 油天海泓校長投身教育：讓孩子發亮
小一叩門︱油蔴地天主教小學（海泓道）小一叩門必考生活情境題 校長籲家長：愈谷愈冇用
小一自行分配2025︱32校網
旺角、大角咀
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|中華基督教會協和小學
|75
|82
|7
|塘尾道官立小學
|50
|24
|-26
|聖公會基榮小學
|50
|50
|0
|鮮魚行學校
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|中華基督教會基全小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|路德會沙崙學校
|63
|63
|0
|大角嘴天主教小學
|63
|63
|0
|大角嘴天主教小學（海帆道）
|63
|85
|22
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師 梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
【校長專訪】基全小學推動藝術教育 女高音校長：音樂使學生成長
九龍城區
小一自行分配2025︱34校網
土瓜灣、樂民新村、馬頭角、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、何文田、馬頭圍邨、真善美村、加多利山、窩打老道山、帝庭豪園、賀龍居、翔龍灣、啟晴邨、德朗邨
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|保良局何壽南小學
|63
|84
|21
|九龍靈光小學
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|農圃道官立小學
|50
|50
|0
|馬頭涌官立小學
|63
|63
|0
|聖公會聖十架小學
|63
|63
|0
|陳瑞祺（喇沙）小學
|63
|82
|19
|聖公會牧愛小學
|25
|25
|0
|協恩中學附屬小學
|38
|38
|0
|聖公會聖匠小學
|38
|23
|-15
|合一堂學校
|50
|51
|1
|基督教香港信義會紅磡信義學校
|25
|25
|0
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|25
|25
|0
|天主教領島學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|獻主會小學
|50
|50
|0
|聖羅撒學校
|60
|50
|-10
|中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
|38
|38
|0
|獻主會聖馬善樂小學
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|浸信會天虹小學*
|63
|63
|0
*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。
小一自行分配2025︱35校網
紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|天神嘉諾撒學校
|38
|38
|0
|聖公會奉基小學
|50
|50
|0
|聖公會聖提摩太小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|葛量洪校友會黃埔學校
|63
|27
|-36
|黃埔宣道小學
|63
|77
|14
|馬頭涌官立小學（紅磡灣）
|63
|63
|0
|聖公會奉基千禧小學
|50
|53
|3
小一自行分配2025︱41校網
九龍塘、筆架山道、廣播道、九龍城、美東邨
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|耀山學校
|13
|12
|-1
|華德學校
|50
|50
|0
|拔萃小學
|30
|34
|4
|嘉諾撒聖家學校
|45
|45
|0
|喇沙小學
|90
|90
|0
|瑪利諾修院學校（小學部）
|75
|75
|0
|九龍塘官立小學
|50
|50
|0
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|60
|61
|1
|中華基督教會基華小學（九龍塘）
|60
|60
|0
|九龍塘天主教華德學校
|50
|50
|0
【校長專訪】出身教育世家以育人為使命 喇沙小學校長培養學生做紳士
【校長專欄】耀山學校設「願望成真獎品櫃」 校長：孩子每一分努力都值得被肯定
深水埗區
小一自行分配2025︱40校網
荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾、又一村
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|福榮街官立小學
|50
|37
|-13
|李鄭屋官立小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會聖紀文小學
|60
|60
|0
|天主教善導小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|大坑東宣道小學
|60
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|基督教香港信義會深信學校
|25
|25
|0
|五邑工商總會學校
|38
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|旅港開平商會學校
|50
|59
|9
|寶血會嘉靈學校
|75
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|長沙灣天主教小學
|50
|60
|10
|聖公會基愛小學
|50
|50
|0
|聖公會聖多馬小學
|45
|45
|0
|深水埔街坊福利會小學
|25
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖方濟愛德小學
|60
|63
|3
|香港四邑商工總會新會商會學校
|25
|11
|-14
|荔枝角天主教小學
|75
|75
|0
|深水埗官立小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會基福小學
|90
|90
|0
|聖公會聖安德烈小學
|90
|90
|0
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|50
|61
|11
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|75
|77
|2
|郭怡雅神父紀念學校*
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。
黃大仙區
小一自行分配2025︱43校網
東頭、黃大仙、新蒲崗、竹園、橫頭磡、樂富、富強苑、天馬苑、景泰苑
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|保良局陳南昌夫人小學
|50
|28
|-22
|黃大仙官立小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|福德學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|嘉諾撒小學
|50
|50
|0
|孔教學院大成小學*
|50
|/
|/
|天主教伍華小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|天主教博智小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會基德小學
|50
|50
|0
|聖博德學校
|50
|50
|0
|黃大仙天主教小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
*將於26/27學年結束營辦，25/26學年開始停收小一新生
校長專訪︱回饋母校肩負重職以校訓為核心培育學生德才兼備 保良局陳南昌夫人小學校長：教育是教人不是教書
小一自行分配2025︱45校網
富山邨、采頤花園、彩虹邨、彩雲邨、彩輝邨、彩峰苑、瓊山苑、鑽石山、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈雲山、帝峯豪苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|彩雲聖若瑟小學
|50
|50
|0
|真鐸學校
|38
|38
|0
|中華基督教會基慈小學
|50
|29
|-21
|中華基督教會基華小學
|50
|50
|0
|聖文德天主教小學
|63
|63
|0
|伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
|50
|38
|-12
|嗇色園主辦可立小學
|63
|63
|0
|慈雲山聖文德天主教小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|保良局錦泰小學
|63
|70
|7
|聖博德天主教小學（蒲崗村道）
|63
|64
|1
|慈雲山天主教小學
|63
|51
|-12
|嘉諾撒小學（新蒲崗）
|75
|75
|0
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味 40年後重返母校助搬遷：我手握使命
觀塘區
小一自行分配2025︱46校網
啟業邨、坪石邨、麗晶花園、九龍灣、牛頭角下邨、淘大花園、佐敦谷、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、彩盈邨、彩德邨、彩福邨
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|佛教慈敬學校
|50
|50
|0
|迦密梁省德學校
|63
|42
|-21
|浸信宣道會呂明才小學
|63
|63
|0
|坪石天主教小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|天主教柏德學校
|63
|47
|-16
|九龍灣聖若翰天主教小學
|63
|67
|4
|聖公會九龍灣基樂小學
|63
|57
|-6
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
|50
|54
|4
|香港道教聯合會雲泉學校*
|63
|63
|0
*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。
小一自行分配2025︱48校網
秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、和樂邨、翠屏邨、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門、匯景花園、馬游塘、安達邨
|學校名稱
|自行分配學額
|實際收生學額
|超收學額
|觀塘官立小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|天主教佑華小學
|50
|30
|-20
|中華基督教會基法小學
|25
|25
|0
|樂善堂楊仲明學校
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|閩僑小學
|50
|50
|0
|聖公會基顯小學
|50
|50
|0
|聖公會基樂小學
|50
|50
|0
|聖公會聖約翰曾肇添小學
|63
|63
|0
|秀茂坪天主教小學
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖安當小學
|63
|71
|8
|聖若翰天主教小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖公會李兆強小學
|63
|79
|16
|藍田循道衛理小學
|63
|63
|0
|香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
|63
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|聖愛德華天主教小學
|63
|63
|0
|基督教聖約教會堅樂小學
|63
|48
|-15
|秀明小學
|63
|58
|-5
|樂華天主教小學
|50
|網頁暫未公布
|網頁暫未公布
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）
|50
|50
|0
|聖公會德田李兆強小學
|63
|63
|0
|聖公會油塘基顯小學
|75
|88
|13
|中華基督教會基法小學（油塘）
|75
|86
|11
|觀塘官立小學（秀明道）
|63
|67
|4
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