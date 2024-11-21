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糖尿病症狀｜早期糖尿病7大臉部特徵　醫生稱中3樣需留神：臉上有斑都出事

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 小時前

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【糖尿病／糖尿病症狀／暗瘡／血糖】皮膚出現問題，可能與糖尿病有關？台灣家醫科醫生表示，臉部有7大症狀可能與高血糖相關，其中症狀中3個以上，有可能是早期糖尿病徵兆，建議及早求醫檢查，改善問題。

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台灣家醫科兼減重專科醫生李思賢日前於「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」分享相關資訊，引述2018年一項法國研究，指出長期攝取精緻碳水化合物，對成年人臉部吸引力會產生負面影響。研究證明，高血糖所導致的高胰島素血症，會影響生長因子和性激素的分泌，除了會損害內臟健康，亦可能改變外貌特徵。

糖尿病｜早期糖尿病7大臉部特徵

糖尿病初期難以察覺且成因複雜，李醫生分享自己多年臨床看診經驗，列出以下7大臉部特徵，假如大家出現3個或以上，便可能透露糖尿病健康警訊：

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  • 眼睛周圍浮腫：眼周浮腫除了與年紀相關外，亦可能與慢性發炎、胰島素阻抗有密切相關。
  • 頭髮稀疏或頭皮油亮：頭髮稀疏除了年齡後禿頭問題外，有部分人與甲狀腺不足相關，而甲狀腺與胰島素阻抗有密切關係。因此頭髮稀疏除了要檢查雄性荷爾蒙，亦要檢驗胰島素、血糖數據，此外眉毛稀疏亦有可能與糖尿病相關。
  • 滿臉暗瘡：青春期後仍不停生暗瘡，可能與體內荷爾蒙失衡相關，胰島素濃度較高患者，生暗瘡機率亦普遍較高。平日生活較累、肝臟功能不佳者，暗瘡多會長於下巴位置，而中年以上患者生暗瘡則要注意荷爾蒙是否失去平衡，例如雄性素、雌激素、皮質醇或胰島素，這些患者於臨床上，只要將飲食中的糖、炸物去除後，皮膚狀況便會獲得明顯改善。
  • 黑色棘皮症：身體頸部、腋下、鼠蹊部，或一些關節彎曲處會出現黑色素沉澱，就像洗澡未洗乾淨一樣，其實是因為高胰島素所引起的色素堆積。
  • 嘴唇或口腔乾燥：糖尿病其中常見症狀為多尿，因此容易脫水，造成嘴唇乾燥；口腔乾燥是由於用口呼吸或半夜容易扯鼻鼾，容易出現缺氧風險，導致睡眠不佳，續而出現代謝問題，例如血糖過高。
  • 齒痕舌：體內水分累積過高，舌頭出現浮腫，貼合牙齒周圍導致舌頭出現牙印。糖尿病、甲狀腺低下皆會出現齒痕舌。
  • 臉上有斑點：除了年紀大或曬太陽外，身體長期處於高血糖狀態，皮膚被糖化後便會長出斑點，臨床上有不少病人於糖尿病病情改善後，膚質亦會得到明顯改善，因此由血糖保養皮膚，比其他方法更有效率。

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾指出，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些感染誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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資料來源：初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit

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