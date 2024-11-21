Sick問識答｜糖尿病年輕化早期無跡可尋　醫生拆解5大糖尿病症狀+高危因素

【糖尿病飲食／飲食／三高／糖尿病症狀】早期糖尿病可以毫無徵兆，惟病情惡化後可誘發多種嚴重併發症，嚴重者更有截肢風險，甚至影響癌症及死亡率。有見及此，本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生就為大家拆解5大症狀及高危因素，呼籲高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

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糖尿病｜甚麼是一型/二型糖尿病？

冼醫生指出，糖尿病是一種慢性疾病，主要成因是由於身體對胰島素不足或對胰島素產生抗拒性，導致體內血糖無法轉化為熱能，令到血糖偏高，最終經小便排出體外，形成糖尿。

糖尿病普遍分為以下兩種：

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糖尿病｜一型糖尿病

通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。

通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。 糖尿病｜二型糖尿病

通當出現於中老年人士身上，一般於不良飲食習慣、肥胖、遺傳、缺乏運動等等相關，相對較為普遍。

糖尿病｜糖尿病漸趨年輕化 醫生拆解糖尿病飲食/成因

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，全港現時大約有70萬名糖尿病患者，即每10個人便有1人患有糖尿病患者。根據衛生署2020-22年度人口普查，15至84歲人士糖尿病發病率大概達到8.5%，隨著年齡增長，患病率亦會越來越高。在15至24歲人口中，糖尿病患病率大約在0.9%，但到了65歲以上，糖尿病人士發病率已高達19%。

香港糖尿病患者年齡普遍為中、老年人士，但如今亦開始出現年輕化趨勢，原因可能與都市生活壓力較大，大家飲食上偏向高鹽高甜、高脂肪食物；其次糖尿病患者隨著年紀增長，患上糖尿病風險亦越來越高，因此人口老化亦是一大原因，這些都是糖尿病風險因素。冼醫生強調，假如有高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

糖尿病｜5大糖尿病症狀

冼醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

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糖尿病｜糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致心嚴重病變

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病患者死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患上腎病、慢性疾病的風險亦較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。

資料來源：衛生署

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