  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜糖尿病年輕化早期無跡可尋　醫生拆解5大糖尿病症狀+高危因素

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 2024/11/21 11:40

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【糖尿病飲食／飲食／三高／糖尿病症狀】早期糖尿病可以毫無徵兆，惟病情惡化後可誘發多種嚴重併發症，嚴重者更有截肢風險，甚至影響癌症及死亡率。有見及此，本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生就為大家拆解5大症狀及高危因素，呼籲高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

糖尿病｜甚麼是一型/二型糖尿病？

冼醫生指出，糖尿病是一種慢性疾病，主要成因是由於身體對胰島素不足或對胰島素產生抗拒性，導致體內血糖無法轉化為熱能，令到血糖偏高，最終經小便排出體外，形成糖尿。

糖尿病普遍分為以下兩種：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 糖尿病｜一型糖尿病
    通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。
  • 糖尿病｜二型糖尿病
    通當出現於中老年人士身上，一般於不良飲食習慣、肥胖、遺傳、缺乏運動等等相關，相對較為普遍。

糖尿病｜糖尿病漸趨年輕化 醫生拆解糖尿病飲食/成因

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，全港現時大約有70萬名糖尿病患者，即每10個人便有1人患有糖尿病患者。根據衛生署2020-22年度人口普查，15至84歲人士糖尿病發病率大概達到8.5%，隨著年齡增長，患病率亦會越來越高。在15至24歲人口中，糖尿病患病率大約在0.9%，但到了65歲以上，糖尿病人士發病率已高達19%。

香港糖尿病患者年齡普遍為中、老年人士，但如今亦開始出現年輕化趨勢，原因可能與都市生活壓力較大，大家飲食上偏向高鹽高甜、高脂肪食物；其次糖尿病患者隨著年紀增長，患上糖尿病風險亦越來越高，因此人口老化亦是一大原因，這些都是糖尿病風險因素。冼醫生強調，假如有高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

糖尿病｜5大糖尿病症狀

冼醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

點擊圖片放大
+6
+5

糖尿病｜糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致心嚴重病變

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病患者死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患上腎病、慢性疾病的風險亦較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。

資料來源：衛生署

相關內容：

糖尿病｜壓力過大慢性發炎易誘發糖尿病 醫生推薦紓壓2大妙方

糖尿病危機｜20歲男子每天喝1物突暈倒患糖尿病 醫生揭7大徵兆：初期多無症狀

世界糖尿病日｜全球10分1人患糖尿病近半患者不自知 醫生籲留心7徵兆：早期多無症狀

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病｜30歲男子私密處發炎拒行房　遭老婆質疑有染逼就醫竟揭患糖尿病
13:13 2024/11/13
糖尿病｜30歲男子私密處發炎拒行房　遭老婆質疑有染逼就醫竟揭患糖尿病
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
17:55 2024/11/14
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
糖尿病｜18歲男患糖尿病竟不自知　醫生警告：留意2部位變黑【附糖尿病4大無痛症狀】
16:07 2024/11/14
糖尿病｜18歲男患糖尿病竟不自知　醫生警告：留意2部位變黑【附糖尿病4大無痛症狀】

你可能感興趣

糖尿病｜30歲男子私密處發炎拒行房　遭老婆質疑有染逼就醫竟揭患糖尿病
13:13 2024/11/13
糖尿病｜30歲男子私密處發炎拒行房　遭老婆質疑有染逼就醫竟揭患糖尿病
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
17:55 2024/11/14
世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】
糖尿病｜18歲男患糖尿病竟不自知　醫生警告：留意2部位變黑【附糖尿病4大無痛症狀】
16:07 2024/11/14
糖尿病｜18歲男患糖尿病竟不自知　醫生警告：留意2部位變黑【附糖尿病4大無痛症狀】
健康問題 長期病 遺傳病 糖尿病 肥胖 脂肪

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留