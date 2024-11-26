天氣降溫︱羽絨出場！本周氣溫低見15度 羽絨機洗+手洗注意6大點
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撰文： 陳麗薇
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【天氣/洗羽絨/轉冷】香港冷鋒到！天文台表示，一道冷鋒抵達華南沿岸，周四及周五市區氣溫下降至15度左右，新界再低兩三度，日夜溫差頗大，靚媽們要趕緊洗定羽絨了！
相信不少人都認為羽絨一定要送到洗衣店乾洗才可以，其實不一定的，因為現在大多數的羽絨都可以機洗，如果不放心的話，當然也可以手洗。TOPick就綜合了機洗及手洗要注意的6大點。
洗羽絨︱機洗羽絨要注意的地方：
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洗羽絨︱手洗要注意的地方：
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洗羽絨︱晾乾方法：
機洗或手洗完之後，應先整理好羽絨的形狀，將它掛在通風乾爽的位置自然風乾，可以放置抽濕機在旁邊至少一晚；可以不定時用手輕輕拍打羽絨，避免羽絨濕水後結塊和變形，另外，切勿直接曬在太陽底下殺菌，因為紫外線會令羽絨毛變得脆弱。
羽絨乾透後，可以甩一甩羽絨，讓空氣進入，以保持羽絨原有的形狀。
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