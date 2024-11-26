傷風感冒｜天水圍5歲女童患感冒昏迷送院不治　冬季感冒預防全攻略3類人最易中招

▲ 天水圍5歲女童患感冒昏迷送院不治，冬季感冒預防全攻略3類人最易中招。

【感冒/預防感冒】今日（26日）清晨6時25分，警方接獲報案，指一名5歲女童在天水圍濕地公園路的住宅單位內暈倒昏迷。救護人員到場將女童送到天水圍醫院搶救，惜延至7時30分證實不治。據悉，女童近日患感冒不適，其死因有待進一步調查。

本港天氣明顯轉冷，天文台預料本周市區氣溫下降至15°C左右。冬天即將來到，感冒、流感等呼吸道傳染病開始變得活躍，小朋友抵抗力較弱，容易生病，家長要提高警覺。

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傷風感冒｜醫生點名3類人士易感冒

台灣家庭醫學科醫生黃彗倫曾在節目《醫師好辣》中指出，一般人一年通常感冒3至4次，但部分免疫力低下人士，一年的感冒次數可達7至8次。他指出有3類人士屬於易感冒體質，點擊下圖瀏覽詳情：

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傷風感冒｜同時染流感新冠嚴重可致命

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

傷風感冒｜季節性流感VS感冒症狀

有爸媽認為季節性流感（又稱「季節性流行性感冒」、「流感」）似是跟感冒差不多。季節性流感冒是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般於一至三/四月和七、八月較為流行，有時期性。

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生曾接受TOPick訪問，指出感冒是綜合症，它可以因為甲型流感、乙型流感引起之外，亦可以因為其他病毒譬如腺病毒、鼻病毒、副流感，以上都會引起感冒的徵狀，而徵狀有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳、頭痛、周身骨痛等。

而「季節性流感」顧名思義有季節性，主要因甲型病毒、乙型病毒而起，它來到時感染數字上升，尤其在冬天。

根據衞生署資料，流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

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預防流感｜提早打針有抗體

要預防小朋友中流感，注射流感疫苗是有效方法，2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。吳國強醫生提醒家長打流感針宜在冬天前較佳，因為接種疫苗後約2至4星期才有抗體，疫苗是訓練免疫系統去適應病毒，比起自然感染獲抗體，前者副作用較少。自然感染的話，患者有嚴重病的機會較多，如肺炎、呼吸衰竭、腦炎等，最嚴重可危及性命。

預防流感｜提升免疫力食物

除了接種疫苗去預防流感之外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養，包括攝取足夠的維他命C、抗氧化物，大小朋友日進食2份水果、3份蔬菜。

吳醫生提及香港有四分之三的小朋友沒有攝取足夠的維他命D，致抵抗力低，希望家長讓小朋友食深海魚，如一星期吃3、4次魚，並每天曬太陽，如跑步、踢波十多分鐘就可攝取足夠維他命D。此外，小朋友有充足的睡眠也重要。

流感的感冒徵狀如發燒很常見，發燒可以是流感、新冠或其他腺病毒引起，吳醫生提醒家長當小朋友不適發燒，記得帶仔女看醫生去診斷出病因，才能對症下藥。

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