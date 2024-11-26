  • 23°C
香港時間：20241126日 (二) 15:20

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傷風感冒｜天水圍5歲女童患感冒昏迷送院不治　冬季感冒預防全攻略3類人最易中招

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

天水圍5歲女童患感冒昏迷送院不治，冬季感冒預防全攻略3類人最易中招。

【感冒/預防感冒】今日（26日）清晨6時25分，警方接獲報案，指一名5歲女童在天水圍濕地公園路的住宅單位內暈倒昏迷。救護人員到場將女童送到天水圍醫院搶救，惜延至7時30分證實不治。據悉，女童近日患感冒不適，其死因有待進一步調查。

本港天氣明顯轉冷，天文台預料本周市區氣溫下降至15°C左右。冬天即將來到，感冒、流感等呼吸道傳染病開始變得活躍，小朋友抵抗力較弱，容易生病，家長要提高警覺。

天氣轉涼︱日夜溫差大中醫教加1件衫保暖不悶熱　摸身體兩部位便知冷暖

最新影片：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

傷風感冒｜醫生點名3類人士易感冒

台灣家庭醫學科醫生黃彗倫曾在節目《醫師好辣》中指出，一般人一年通常感冒3至4次，但部分免疫力低下人士，一年的感冒次數可達7至8次。他指出有3類人士屬於易感冒體質，點擊下圖瀏覽詳情：

點擊圖片放大
+8
+7

傷風感冒｜同時染流感新冠嚴重可致命

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾聯合聲明指，冬季為流行性感冒季節，預計流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成重大範圍的嚴重感染，強調高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

聲明解釋，急性壞死性腦炎為一種嚴重的神經系統疾病，由病毒入侵中樞神經系統並引發隨後的炎症反應所引致。它的病徵包括全身抽筋，患者意識和神智迅間轉差，快速地導致昏迷和死亡。即使患者僥幸地康復，但隨後可有廣泛的多器官損害和終生神經功能缺損，需要長時間醫治和復康治療。

傷風感冒｜季節性流感VS感冒症狀

有爸媽認為季節性流感（又稱「季節性流行性感冒」、「流感」）似是跟感冒差不多。季節性流感冒是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，在本港，流感一般於一至三/四月和七、八月較為流行，有時期性。

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生曾接受TOPick訪問，指出感冒是綜合症，它可以因為甲型流感、乙型流感引起之外，亦可以因為其他病毒譬如腺病毒、鼻病毒、副流感，以上都會引起感冒的徵狀，而徵狀有發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳、頭痛、周身骨痛等。

而「季節性流感」顧名思義有季節性，主要因甲型病毒、乙型病毒而起，它來到時感染數字上升，尤其在冬天。

根據衞生署資料，流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】

點擊下圖瀏覽5大感冒初起症狀：

點擊圖片放大
+4
+3

預防流感｜提早打針有抗體

要預防小朋友中流感，注射流感疫苗是有效方法，2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。吳國強醫生提醒家長打流感針宜在冬天前較佳，因為接種疫苗後約2至4星期才有抗體，疫苗是訓練免疫系統去適應病毒，比起自然感染獲抗體，前者副作用較少。自然感染的話，患者有嚴重病的機會較多，如肺炎、呼吸衰竭、腦炎等，最嚴重可危及性命。

預防流感｜提升免疫力食物

除了接種疫苗去預防流感之外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養，包括攝取足夠的維他命C、抗氧化物，大小朋友日進食2份水果、3份蔬菜。

吳醫生提及香港有四分之三的小朋友沒有攝取足夠的維他命D，致抵抗力低，希望家長讓小朋友食深海魚，如一星期吃3、4次魚，並每天曬太陽，如跑步、踢波十多分鐘就可攝取足夠維他命D。此外，小朋友有充足的睡眠也重要。

流感的感冒徵狀如發燒很常見，發燒可以是流感、新冠或其他腺病毒引起，吳醫生提醒家長當小朋友不適發燒，記得帶仔女看醫生去診斷出病因，才能對症下藥。

抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防

開學湯水｜開學後小朋友特別易病　中醫推介3款湯水增強免疫力打好底子【附食譜】

點擊下圖瀏覽抗感冒流感湯水、食物：

點擊圖片放大
+7
+6

更多兒童常見病毒相關報道：

開學｜開學季小心4大傳染病爆發　醫生拆解感染病菌高危時刻【附4招增強抵抗力】

手足口病｜日韓齊爆腸病毒感染人數創10年新高　8歲女童遊日中招四肢出紅疹【附症狀+預防方法】

呼吸道感染丨鼻病毒腸病毒活躍幼兒易中招　一文睇清症狀+傳播途徑+預防方法

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防
今日 12:24
抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防
感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】
17:11 2024/10/10
感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】
腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵
14:16 2024/10/21
腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵

你可能感興趣

抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防
今日 12:24
抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防
感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】
17:11 2024/10/10
感冒迷思｜小兒感冒7類食物別亂吃　中醫推介3款止咳收鼻水食療【附感冒初起症狀】
腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵
14:16 2024/10/21
腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵
感冒 流感 傷風感冒 傳染病

最高瀏覽

綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅