保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度

▲ 日本專家教雙腳保暖大法，加1紙雙腳即升8度！

【保暖大法】冬天來襲，香港溫度急降，雙腳容易冰冷的大家有甚麼保暖法？有日本醫學專家曾於日本電視節目，分享1個極速變暖法，只需要1「紙」可讓雙腳溫度提高8度！

保暖大法｜日本醫學專家教1法提升雙腳溫度

東京醫療大學著名教授川嵨朗曾於日本電視節目，分享用1張錫紙令雙腳保暖的方法。他指出只需要將錫紙摺成與鞋一樣大小，放入拖鞋或鞋子裡，包裹著腳掌前端，反光面朝內，利用錫紙反射熱力來避免體溫流失，達到保溫效果。如果擔心鍚紙刮腳，可以多穿一雙襪，同樣達到保暖效果。

▲ 日本醫學專家教用1張錫紙令雙腳保暖法，只要將錫紙摺成與鞋一樣大小，包裹著腳掌前端便可提升雙腳溫度。（節目截圖）

節目組以一般拖鞋與放入了錫紙的拖鞋作比較，發現腳板溫度相比沒有加錫紙高出8度，當中腳尖部位的溫差最為明顯。川嵨醫生指人體免疫力與體溫關係密切，四肢溫暖可令全身溫度上升，免疫力也隨之上升。

▲ 節目組以一般拖鞋與放入了錫紙的拖鞋作比較，發現腳板溫度相比沒有加錫紙高出8度。（節目截圖）

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保暖大法｜台灣節目實測鍚紙包腳同樣有效

台灣《中天新聞》也曾做過此類實驗，測試者以鍚紙包覆腳板前半，再穿上鞋子。行走5分鐘後發現有加錫紙比起沒有加鍚紙的腳，溫度由25度升至29度，足足高出了約4度，證明該方法可行。

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同場加映｜4招冚被禦寒肩頸保暖

日本睡眠專家中山明峰，過往接受日本東海電視台訪問，分享冬天睡覺的冷知識，包括透露如何蓋羽絨被和毛毯最有效禦寒、肩頸保暖、注意溫差及四肢保暖等4個注意事項。點擊下圖瀏覽4招蓋被技巧：

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