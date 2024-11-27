專注力｜考試季備戰天書提升專注力學習效率　一文睇清飲食攻略/補腦湯水/穴位按摩/增強記憶力方法

▲ 考試季備戰天書提升專注力學習效率，一文睇清飲食攻略、補腦湯水、穴位按摩、增強記憶力方法。

【考試/補腦/專注力/溫書】踏入考試季，家長想子女讀書專心、學習得心應手，就要提升他們的專注力。TOPick根據營養師、中西醫等專家意見，整合各種有助提升腦力、專注力的貼士，包括飲食攻略、補腦湯水食譜、穴位按摩教學等，各位爸媽必睇！

提升專注力｜飲食攻略

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