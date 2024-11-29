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HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

UNIQLO店員隱藏穿搭法大公開，拆解洋蔥式與玉米式好壞處。

【UNIQLO/保暖穿搭/洋蔥式穿法/玉米式穿法】外遊季節來臨！究竟如何在寒冷天氣中穿得又舒適又溫暖？TOPick記者邀請UNIQLO店員示範玉米式與洋蔥式穿搭法，及分享2大私藏穿搭技巧！

UNIQLO店員保暖穿搭技巧｜洋蔥式VS粟米式正確穿法

日本和韓國近年主張這兩種穿衣風格，分別是「洋蔥式穿法」和「玉米式穿法」，兩種風格各有特點，以下比較這兩種穿搭，其穿法及優缺點如下：

保暖穿搭｜玉米式穿法

玉米式穿法強調內薄外厚的搭配，適合在寒冷的戶外活動後進入暖氣充足的室內環境。這種穿法的最大特點是輕鬆脫去外層，保持靈活。穿法偏向於簡約卻高效的保暖方式，同時提供了更多的自由度，適合經常頻繁進出室內外溫差大的情境。缺點是要確保選對衣物的質料，不然體溫下降而感到不適。

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保暖穿搭｜穿搭建議

1. 最內層：發熱衣

  • 發熱衣、絨毛發熱衣︰適合長時間在戶外活動，能提供良好的保暖效果。
  • 薄身發熱衣：適合在室內或短時間戶外活動時穿著，輕便又舒適。

2. 最外層：厚外套

  • 長褸大衣：能遮掩大腿甚至小腿，抵擋寒風。
  • 超輕大褸：方便脫卸，減少臃腫感。

3. 下半身：裙＋襪褲

  • 裙配襪褲：裙可作擋風，內搭襪褲則可以更保暖。建議避免穿牛仔褲，因為容易感到冰冷。

4. 配件

  • 保暖帽子：選擇能遮住耳朵的款式，能有效抵擋冷風。
  • 手套：在寒冷的天氣中必不可少，保護雙手不受寒冷侵襲。

保暖穿搭｜洋蔥式穿搭法

洋蔥式穿搭法強調多層次的搭配，依據室內外溫度變化增減衣物，通常需要至少3層衣物來達到保暖效果，靈活應對不同的氣候條件，適合長時間戶外活動。缺點穿著多層衣物可能會降低活動性，並且需注意避免過熱。

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保暖穿搭｜穿搭建議

1.內層：吸濕排汗內衣＋發熱衣

  • 選擇吸濕排汗、輕量保暖的衣物，如排汗內衣加發熱衣，以維持基本的保暖效果。

2.中層：衛衣、針織衫

  • 洋蔥式穿搭的保暖重點，選擇毛衣、厚針織衫等，增加層次感並提供額外的保暖。

3.外層：厚大褸或羽絨

  • 選擇防風防水保暖的外套，如厚羽絨衣或厚大中褸，確保在寒冷的風中有足夠的保護。

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UNIQLO店員保暖穿搭技巧｜2大又暖又美穿搭技巧

1. 戶外與室內溫差大，尤其冬天在外旅行有暖氣的地方，一到室内就出汗。店員透露可以內搭一件AIRism排汗衣便可解決問題。HEATTECH 保暖內衣，內搭 AIRism 具有速乾、清涼感、吸濕排濕功能，還可以減少異味！舒適感大大提升令你輕鬆應對室內外溫差，隨時隨地擁有好狀態！

2. UNIQLO超輕量的羽絨背心，是日本上班族最愛抗寒配搭。因為超輕量的關係，店員表示即使將羽絨背心穿在外套或中層衣服裡面，看起來不會很臃腫；而且羽絨內有一側按扣，將領部折成深 V領的款式，較不易顯現穿著痕跡。重點是它可以縮成非常細小，當大家前往天氣凍的地方，也不會增加行李的負擔。

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