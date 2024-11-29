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麥當勞優惠｜麥當勞《龍珠大魔》珍藏卡壓軸登場　全新4款必藏神龍別注版金卡

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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麥當勞下周一推出壓軸4款《龍珠》珍藏卡，包括極具收藏價值的神龍別注版金卡。

【麥當勞優惠/麥當勞龍珠卡】麥當勞《龍珠大魔》珍藏卡掀起粉絲搶購熱潮，下周一（12月2日）麥當勞更會壓軸推出4款極限量珍藏卡，當中更包括一款神龍別注版金卡，各位龍珠粉絲切勿錯過！

麥當勞優惠｜壓軸4款《龍珠大魔》珍藏卡 必儲神龍別注版金卡

麥當勞全套8款的全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡分兩星期輪流登場，今星期推出的4款已成為粉絲熱話，而壓軸4款將於下星期一（12月2日）11時起登場，當中包括魔人布歐（縮小版）、龜仙人（縮小版）、悟空和比達的組合卡，以及極具收藏價值的神龍別注版金卡。

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麥當勞App用戶於活動期間，在App內使用電子優惠券購買指定套餐，包括「$44日式吉列雞腿飽套餐附《龍珠大魔》珍藏卡」及「$44日式照燒麥炸雞2件套餐附《龍珠大魔》珍藏卡」，或指定超值套餐加$5即可換購以上4款珍藏卡的其中一款。《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。

麥當勞優惠｜買限量套餐送《龍珠大魔》珍藏紙袋

同日起，麥當勞App用戶亦享獨家優惠$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」，除了可品嚐日式吉列雞腿飽套餐配自選小食外，亦可獲贈印有悟空（縮小版）以及界王神（縮小版）的限量《龍珠大魔》珍藏紙袋1個。其他聯乘主題美食優惠亦會繼續供應，包括「選購指定超值套餐加$10配麥炸雞(1件)」和「$88麥炸雞分享桶」。

麥當勞優惠｜麥當勞《龍珠大魔》聯乘美食

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