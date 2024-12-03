飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品

▲ 華麗海鮮套餐 - 招牌椰子馬蹄鍋

台式小火鍋連鎖店「呷哺呷哺」，以單人自私鍋雙拼湯底餐飲模式為主打，優質湯底、肉類及潮飲奶茶，旨在讓顧客一人也可以享受邊爐樂。

經典套餐包含主菜、鍋底、蔬菜拼盤、飲品，招牌創意 DIY 刨冰台式甜品及免費暢食滷肉飯、特色麵、小料台。

「呷哺呷哺」多款升級套餐，食材不僅使用更尊貴的日本和牛、高質美國特選美牛，還包括時令鮮活海鮮和清遠走地雞等。套餐再附送蝦滑，肉量全面升級，充分展現誠意。

▲ 套餐 - 馬來叻沙鍋

除了獨家FUSION 松露湯日月鍋外，今次藍帶主廚還特製多款特色湯底，如招牌椰子馬蹄鍋、台式剝皮辣椒鍋及馬來叻沙鍋。每一款湯底均選用優質食材精心熬製，無論小鍋或大鍋，均能自由配搭，為顧客提供卓越的味覺享受。

全新首創經典特色湯底有招牌椰子馬蹄鍋，鍋底採用純天然原料，100%椰子水，不加一滴水，較清甜湯底，以草本概念研發，做到清涼去火又不失原味火鍋精髓。

馬來叻沙鍋濃濃椰汁香味，口味鮮香回甘，正宗馬來西亞風味；台式剝皮辣椒鍋，使用海拔 200 呎種植辣椒再 40 天傳統原居民工藝發酵技術，與破布子相輔相成，更能激發湯底鹹香中帶出台式特有的溫柔辣火鍋；關西壽喜鍋，北海道的優質昆布與沖繩的柴魚相遇，加上鮮味醬油與味淋的精妙搭配，讓每一口都鮮鹹可口，與牛肉輕刷 8 秒和新鮮蔬菜的組合，簡直是火鍋界的夢幻三劍俠！

呷哺套餐已包含主菜、鍋底、蔬菜拼盤、台式飲品，並提供無限享用正宗台式滷肉飯、台灣人氣王子麵、健康紫薯麵、特製刀削麵及彈牙烏冬。顧客可以盡情嘗試不同的配搭，體驗多樣化的美味享受。同時，餐廳提供多款自助醬料，讓每一位食客都能調製出最符合自己口味的絕妙醬汁。

呷哺招牌甜品性價比高，多達 12 款精選配料，包括每天鮮作最匠人心 Q 粉、綿糯芋圓、香濃芋泥、爽口愛玉及軟綿紅豆等，顧客可按個人喜好隨意配搭，來一場冰涼味蕾盛宴！

全新「海陸台式揚之物」系列盛大登場，多款精選小食僅需$18 起，包括酥炸軟殼蟹。

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