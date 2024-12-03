  • 22°C
香港時間：2024123日 (二) 19:05

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 一簽多行 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

華麗海鮮套餐 - 招牌椰子馬蹄鍋

台式小火鍋連鎖店「呷哺呷哺」，以單人自私鍋雙拼湯底餐飲模式為主打，優質湯底、肉類及潮飲奶茶，旨在讓顧客一人也可以享受邊爐樂。

經典套餐包含主菜、鍋底、蔬菜拼盤、飲品，招牌創意 DIY 刨冰台式甜品及免費暢食滷肉飯、特色麵、小料台。

「呷哺呷哺」多款升級套餐，食材不僅使用更尊貴的日本和牛、高質美國特選美牛，還包括時令鮮活海鮮和清遠走地雞等。套餐再附送蝦滑，肉量全面升級，充分展現誠意。

套餐 - 馬來叻沙鍋

除了獨家FUSION 松露湯日月鍋外，今次藍帶主廚還特製多款特色湯底，如招牌椰子馬蹄鍋、台式剝皮辣椒鍋及馬來叻沙鍋。每一款湯底均選用優質食材精心熬製，無論小鍋或大鍋，均能自由配搭，為顧客提供卓越的味覺享受。

全新首創經典特色湯底有招牌椰子馬蹄鍋，鍋底採用純天然原料，100%椰子水，不加一滴水，較清甜湯底，以草本概念研發，做到清涼去火又不失原味火鍋精髓。

馬來叻沙鍋濃濃椰汁香味，口味鮮香回甘，正宗馬來西亞風味；台式剝皮辣椒鍋，使用海拔 200 呎種植辣椒再 40 天傳統原居民工藝發酵技術，與破布子相輔相成，更能激發湯底鹹香中帶出台式特有的溫柔辣火鍋；關西壽喜鍋，北海道的優質昆布與沖繩的柴魚相遇，加上鮮味醬油與味淋的精妙搭配，讓每一口都鮮鹹可口，與牛肉輕刷 8 秒和新鮮蔬菜的組合，簡直是火鍋界的夢幻三劍俠！

呷哺套餐已包含主菜、鍋底、蔬菜拼盤、台式飲品，並提供無限享用正宗台式滷肉飯、台灣人氣王子麵、健康紫薯麵、特製刀削麵及彈牙烏冬。顧客可以盡情嘗試不同的配搭，體驗多樣化的美味享受。同時，餐廳提供多款自助醬料，讓每一位食客都能調製出最符合自己口味的絕妙醬汁。

呷哺招牌甜品性價比高，多達 12 款精選配料，包括每天鮮作最匠人心 Q 粉、綿糯芋圓、香濃芋泥、爽口愛玉及軟綿紅豆等，顧客可按個人喜好隨意配搭，來一場冰涼味蕾盛宴！

全新「海陸台式揚之物」系列盛大登場，多款精選小食僅需$18 起，包括酥炸軟殼蟹。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
美食情報｜葡國菜Casa Lisboa全新秋冬菜單　紅蝦＋野鴿＋鹿肉鍋呈現原汁原味葡萄牙美食
18:41 2024/11/28
美食情報｜葡國菜Casa Lisboa全新秋冬菜單　紅蝦＋野鴿＋鹿肉鍋呈現原汁原味葡萄牙美食
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
19:12 2024/12/02
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮

你可能感興趣

逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
美食情報｜葡國菜Casa Lisboa全新秋冬菜單　紅蝦＋野鴿＋鹿肉鍋呈現原汁原味葡萄牙美食
18:41 2024/11/28
美食情報｜葡國菜Casa Lisboa全新秋冬菜單　紅蝦＋野鴿＋鹿肉鍋呈現原汁原味葡萄牙美食
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
19:12 2024/12/02
親子好去處｜天際100推冬日慶典 韓團ICHILLIN打響聖誕頭炮
餐廳情報 火鍋 台式飲品

最高瀏覽

朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
朴敏宰逝世丨韓星朴敏宰中國內地旅遊期間猝逝　心臟驟停終年32歲
女星保養丨失婚後移居紐西蘭42歲唐寧近照曝光　零濾鏡下狀態驚人
女星保養丨失婚後移居紐西蘭42歲唐寧近照曝光　零濾鏡下狀態驚人
朴敏宰猝逝｜32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝　醫生警示：無心臟病年輕人亦會中
朴敏宰猝逝｜32歲韓星朴敏宰旅行期間心臟驟停猝逝　醫生警示：無心臟病年輕人亦會中
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
心臟健康｜職安真漢子吳浩康化身護心真漢子　接受不同挑戰宣揚心臟健康資訊
急症室最長等候時間（12月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間16:05）