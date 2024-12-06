玩手機觸電｜女童邊玩手機邊充電出事　疑觸電手腳被電腫【附3大充電禁忌】

▲ 一名女童邊玩手機邊充電時突然觸電慘叫，一下子癱瘓在沙發上。（iStock圖片）

【觸電/邊玩手機邊充電】內地一名女童邊玩手機邊充電時突然慘叫，一下子癱瘓在沙發上。幸好她的爺爺發現及時，立即拔下充電線，女童才慢慢恢復意識，不過手腳慘被電腫。

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玩手機觸電｜女童觸電手腳被電腫

據內地《羊城晚報》報道，浙江麗水一名女童坐在暖爐旁，一邊充電一邊玩手機，突然間，她慘叫倒臥在沙發上，幸而旁邊的爺爺即飛奔趕至，並將充電線拔掉，女童才慢慢恢復正常。

女童家人表示，該手機已使用6、7年，所使用的亦不是原裝充電線。當時電暖爐亦正開着，女童光著腳，不知道是哪一方面漏電而致。事後，女童的手指和腳被電到紅腫、腫脹。

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玩手機觸電｜邊玩邊充電極危險 曾有男童觸電亡

其實充電玩手機導致觸電事故不時被報導，2023年6月，遼寧沈陽一名女孩在充電時玩手機不慎被電擊，內臟受損，更面臨截肢。2021年2月，江蘇連雲港一名男子邊充電邊玩手機，由於充電器線路老化等原因，突然被電擊，事後右手因觸電強烈痙攣，導致手臂脫位、骨折。

2019年8月，江西南昌一名13歲男孩在快餐店邊玩手機邊充電，突然遭電擊倒地，最終搶救無效身亡。

玩手機觸電｜避免3大充電方式

由於充電器的電流一部分給予手機充電，一部分滿足手機的正常使用。若此時使用的充電器是劣質的或是經已老化，就有機會導致漏電，令使用者有觸電的危機。

而且，邊充電邊玩手機更會導致手機溫度快速升高，因此，建議避免在充電期間進行通話或玩手機。大家應避免以下3種充電方式。

1. 長期不拔充電器

充電器放在插度後，即使沒有給手機充電，也是處於工作狀態。若長期不拔，不僅會耗電造成浪費，還會持續發熱，進而加速器材老化，容易出現短路或損壞引發火災隱患。

2. 避免過夜充電

雖然一般情況下，合格的充電器配有防止過度充電的安全保護電路，電池一旦充滿就會啟動保護功能，自動停止充電，或將電流降至很小的範圍。然而一旦充電器的保護裝置失效，或電池本身存在質量問題，就有機會造成火災甚至爆炸。

3. 避免手機長期充電至100%

原因是手機若長期處於滿電或高電量狀態，會降低電池容量，以及縮短電池使用壽命，故此建議平時應將手機電量維持65%至75%為最佳。

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