另類教育︱兒子上堂摺飛機不聽書　90後單親媽奇招育兒

▲ 90後媽媽另類育兒法，網民反應兩極。

【育兒/不聽話/育兒方式】小孩課堂表現不理想，被學校投訴，家長應如何處理？一名男孩課堂上只顧摺飛機，更將紙飛機滿課室飛，惹老師向母親投訴。媽媽回家後未有責備孩子，反用一招令兒子承諾「我改，我不摺紙飛機了。」然而此教育方式卻惹網民爭議。

最新影片推介

據內地媒體報道，黑龍江哈爾濱一名男孩在學校上課時只顧摺飛機，沒有認真上課，更將摺好的紙飛機於課室放飛。母親收到學校投訴，感到十分惱火，但她未有因此責備孩子，只替孩子向學校請假。

回到家後，她買了一箱整整4000張A4紙，讓兒子在家繼續摺紙飛機。起初，孩子接到任務還表現興奮，待摺了10多隻紙飛機後，望到眼前堆疊成山的紙張後，情緒開始崩潰忍不住流下「男兒淚」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

媽媽未有因此而心軟，反用堅定的語氣對孩子說「在課堂上怎麼摺，在家就怎麼摺，眼淚不給掉飛機翼上，在學校摺的都會飛，在家摺的，也要會飛，並會逐一檢查。」兒子聽後哭喊著「我不想摺了」。媽媽續指，摺完才可睡覺，摺不完不用睡，並表明「要改掉壞行為，才可上學。」

媽媽表示，自己是一名90後單親母，帶著一兒一女生活。女兒十分乖巧懂事，然而兒子卻調皮搗蛋。她認為，孩子在不適當的時候做不適當的事，讓她感到十分氣憤，面對兒子的眼淚雖然心痛，但不及時教育，長大後學壞就沒救了。片末，兒子哽咽地承諾：「我改，我不摺紙飛機了」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

影片上傳後，不少網民贊同媽媽做法，雖然手法過於嚴厲，但網民認為「小孩子真的不能慣，一慣就壞。不打不罵，直接教育到位」，亦有網民分享自己相似的經驗，「我覺得是對的教育方式，我姑娘(女兒)上課說話，我就陪她說話一直說不讓睡覺。」

同時，有網民認為媽媽做法太過激進，「這下有童年陰影了，以後一見到紙飛機就嘔吐」，建議媽媽應「多理解孩子吧，孩子在學校也不好過」、「耐心教育」、「耐心點吧，現在小孩多累呀」。

相關新聞:

正向教育｜港姐冠軍轉型做正向教育家 張嘉兒親授5招改善小朋友懶惰惡習

做功課︱小朋友做功課發脾氣？ 兒童心理學家推薦必學3招激勵孩子做功課

育兒教養｜培養聰明子女後天教育更重要 哈佛75年研究：5個壞習慣令孩子變蠢

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】