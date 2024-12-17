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腎衰竭｜男子食1種菜全身無力想嘔需終生洗腎　醫生揭「罪魁禍首」增結石風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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內地一名61歲男子在進食1種蔬菜後突然全身無力、噁心想吐，最終需要終生洗腎維持生命。

【腎衰竭／洗腎／菠菜／草酸】內地一名61歲男子在吃下一種蔬菜後突然感到全身無力、噁心想吐，求醫後發現為急性腎損傷，餘生需靠洗腎保命。有醫生就指出「罪魁禍首」為該蔬菜內的一種成分，建議烹飪前先「飛水」。

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綜合內地媒體報道，來自浙江寧波的李先生（化名）本身患有慢性腎病多年，平日十分注重身體，一直堅持清淡飲食。然而他某日在食用一盤生炒菠菜後突然全身無力、噁心嘔吐，求醫後診斷為急性腎損傷，後半生都需要靠洗腎來維持生命。

醫生指出，引發李先生發病、造成腎衰竭的「罪魁禍首」其實是菠菜裡面的草酸，若攝取過量草酸會促進草酸鈣結石生成，繼而引起尿道阻塞，傷害腎臟。對此，醫生就建議在烹飪含有草酸的蔬菜前先「飛水」60秒，能有效去除大部分草酸；而挑選菠菜時也可以盡量選擇嫩一些的，草酸含量會相對較低。

此外，吃菠菜的時候也可以選擇搭配油菜、蘑菇、海帶、茄子等食物，有助於讓草酸盡快排出，減少結石生成的機率。

更多相關報道：腎衰竭｜女子3期腎衰竭惡化常跌倒　醫生建議改吃1種魚3個月後成功逆轉

腎衰竭｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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要預防慢性腎衰竭，可注意以下事項：

  • 多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。
  • 注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。
  • 注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。
  • 勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。
  • 預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。
  • 各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。
  • 定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。
  • 及早治療腎病，如腎炎。

腎衰竭成因｜10大傷腎惡習

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