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KO失眠｜ 健身網紅教美軍睡眠法　醫生實測10秒入睡成功率96%

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【失眠／網紅／入眠】失眠患者福音！加拿大網紅日前分享一種有助快速入睡的方法，只要把握2大關鍵，最快可讓人於2分鐘內入睡。不少網民試後都大讚方法超有用，令影片持續爆紅，至今點擊過千萬。有醫生指出，首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

最新影片：

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加拿大健身專家Justin Agustin過去經常於Youtube頻道分享上分享健身資訊，惟早前卻發布一條關於快速入睡的教學，聲稱這種入睡方法由美軍所開發，幫助戰鬥機機師於嘈雜及高壓環境中入睡，最快可令人2分鐘入睡。

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這種入睡方法結合深呼吸及想像2大關鍵，幫助大家放鬆精神及身體，只要每晚練習這個技巧約6個星期，便可輕易在閉上眼睛2分鐘內入睡：

失眠福音｜2分鐘入眠法步驟

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失眠福音｜醫生實測最快10秒入睡

據《鏡報》引述《Relax and Win: Championship Performance》一書中提到，由於二戰期間精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因過份疲勞而出錯，因而研發了這種極速睡眠法。報道指，此睡眠法稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

而據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade亦曾親身嘗試這個方法，並指出此法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧；同時他亦拍片分享詳細入眠步驟，指出首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

失眠福音｜網民大讚：超有用！

影片自1月發布後，隨即受到網民熱烈討論，至今已獲逾一千萬瀏覽量，逾12,000條評論留言討論相關入眠法，其中不少網民都大讚自己根據這種方法，能夠極速入睡：

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資料來源：Youtube@Justin Agustin

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