KO失眠｜ 健身網紅教美軍睡眠法　醫生實測10秒入睡成功率96%

【失眠／網紅／入眠】失眠患者福音！加拿大網紅日前分享一種有助快速入睡的方法，只要把握2大關鍵，最快可讓人於2分鐘內入睡。不少網民試後都大讚方法超有用，令影片持續爆紅，至今點擊過千萬。有醫生指出，首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

最新影片：

加拿大健身專家Justin Agustin過去經常於Youtube頻道分享上分享健身資訊，惟早前卻發布一條關於快速入睡的教學，聲稱這種入睡方法由美軍所開發，幫助戰鬥機機師於嘈雜及高壓環境中入睡，最快可令人2分鐘入睡。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

這種入睡方法結合深呼吸及想像2大關鍵，幫助大家放鬆精神及身體，只要每晚練習這個技巧約6個星期，便可輕易在閉上眼睛2分鐘內入睡：

失眠福音｜2分鐘入眠法步驟

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

失眠福音｜醫生實測最快10秒入睡

據《鏡報》引述《Relax and Win: Championship Performance》一書中提到，由於二戰期間精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因過份疲勞而出錯，因而研發了這種極速睡眠法。報道指，此睡眠法稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

而據《每日郵報》報道，美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade亦曾親身嘗試這個方法，並指出此法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧；同時他亦拍片分享詳細入眠步驟，指出首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習之後，最快可減少至10秒左右便能成功入睡。

失眠福音｜網民大讚：超有用！

影片自1月發布後，隨即受到網民熱烈討論，至今已獲逾一千萬瀏覽量，逾12,000條評論留言討論相關入眠法，其中不少網民都大讚自己根據這種方法，能夠極速入睡：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料來源：Youtube@Justin Agustin

相關內容

失眠困擾｜夜不能寐可能是「心病」？ 中醫教你對症調理改善失眠

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

168斷食｜嚴重可致便秘失眠 中醫推介消脂茶飲抗水腫虛胖

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5