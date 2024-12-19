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暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

只有一個暖包切勿亂貼或握在手，醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖。

【保暖大法/暖包使用方法/暖包最暖位置】天文台預告天氣進一步轉冷，周日及下周一最低僅9度。大家紛紛穿上厚褸、戴頸巾，更會出動暖包暖貼！原來用暖包大有學問，想發揮暖包的保暖最大功效，醫生教路放暖包的位置很重要，另外暖包用完不要即棄，可以變成家居生活小法寶！

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暖包使用方法｜用手握暖包不是最保暖

暖包的基本材料包括鐵粉、鹽、水和石，原理是鐵氧化過程會放熱，鹽和水作為催化劑可加速鐵粉發熱，石就可吸熱，再慢慢將熱力釋放出來。日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。

如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖，而該位置就是腰側。福田醫生指出，人體中有多個穴位可令全身保暖，而腰部周邊聚集了肝腎等血液量多的器官，所以只要腰部一暖和，就能解除大腦緊張狀態，促進血液循環，全身及四肢也會開始感暖和。

暖包使用方法｜可放腰腹背頸

腰部之外，福田醫生另推介放暖包暖貼的3個位置，包括腹部，即肚臍下方，有助消除腹痛、腹瀉及經痛，但要留意此部分位置皮膚較薄且敏感，要小心暖包過熱導致燙傷。另外背部，暖包貼在背部肩胛骨中間，可紓緩肩膀痠痛或頭痛等症狀。最後大家可考慮放暖貼在後頸，即頸部後下方位置，有效紓緩頸痛、肩痠痛及頭痛。

不過使用暖貼時要小心，長時間接觸可能造成慢性燒傷，應避免暖貼直接接觸皮膚，不要在睡覺時使用。年幼小朋友不宜使用，因為他們如使用時感不適或未能向家長表達，甚至將暖包當玩具玩或誤食之。在兒童使用期間，家長要好好看顧及協助放在適當的位置，應避免長時間讓皮膚接觸暖包致低溫燙傷。

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暖包使用方法｜用完放衣櫃鞋櫃除臭防潮

另一方面，由於暖包未能回收，用完即棄不環保，其實它可以化身家居用品，台灣的環保署曾在官網發文教路，暖包中含有消臭防潮的活性碳，而鐵粉、蛭石等成分亦有防潮效果，用完不再發熱的暖包可放在衣櫃、鞋櫃使用，可將它直接塞入鞋裡面除臭，亦可放將暖包封口剪開裝入小盤放入鞋櫃，除臭效果一般可維持數天，之後可丟棄。

暖包使用方法｜日本專家教放6位置效果最佳

日本醫學博士福田千晶指出，除了放腰間之外，還有5個部位都好保暖！他在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》及網上發表的文章，除了提到人們把暖包握在手裡最浪費之外。如果想保暖效果發揮到最大功效，博士建議放以下6個部位。

  • 1. 腰部兩側
  • 2. 肩胛骨中間（背中間部位）
  • 3. 後頸
  • 4. 手腕
  • 5. 腹部（即肚臍下方）
  • 6. 胸骨下

延伸閱讀：保暖大法｜暖包勿亂貼握在手無用　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度

冬天來襲，香港溫度急降，雙腳容易冰冷的大家有甚麼保暖法？有日本醫學專家曾於日本電視節目，分享1個極速變暖法，只需要1「紙」可讓雙腳溫度提高8度！

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東京醫療大學著名教授川嵨朗曾於日本電視節目，分享用1張錫紙令雙腳保暖的方法。他指出只需要將錫紙摺成與鞋一樣大小，放入拖鞋或鞋子裡，包裹著腳掌前端，反光面朝內，利用錫紙反射熱力來避免體溫流失，達到保溫效果。如果擔心鍚紙刮腳，可以多穿一雙襪，同樣達到保暖效果。

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