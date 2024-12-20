保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖

▲ UNIQLO官方教3種頸巾綁法，冬天穿搭必學1種方式最保暖。

天文台今早（20日）錄得最低氣溫11.9度，為入冬以來的最低紀錄，下周初至聖誕節早晚仍然清涼。長假期來臨，大人小朋友外出應如何保暖？日本UNIQLO官方就分享了3種頸巾綁法，而其中一款就最為保暖。

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保暖穿搭｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法

UNIQLO官方分享3種頸巾綁法，點擊下圖瀏覽步驟：

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保暖穿搭｜UNIQLO教1種方式最保暖

第一種：Pitti

做法是先把頸巾攤開掛頸，圍頸一圈後再穿過小洞，讓另一邊的頸巾穿過，再稍作整理形狀就大功告成。由於圍起來的圈數多，因此最具保暖防禦力！

第二種：One Loop

把頸巾對折再掛頸，讓頸巾底端穿過另一端就完成，這做法最為簡單，也是極為常見的方式。

第三種：Ribbon

做法是先把頸巾掛頸，交叉後把其中一端穿過另一端打結，並把兩端拉長調整成蝴蝶結形狀，這做法最為美觀，適合帶小朋友出街時，為他們悉心裝扮。

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如何在寒冷天氣中穿得又舒適又溫暖？TOPick記者邀請UNIQLO店員示範玉米式與洋蔥式穿搭法，及分享2大私藏穿搭技巧！

保暖穿搭｜玉米式穿法

玉米式穿法強調內薄外厚的搭配，適合在寒冷的戶外活動後進入暖氣充足的室內環境。這種穿法的最大特點是輕鬆脫去外層，保持靈活。穿法偏向於簡約卻高效的保暖方式，同時提供了更多的自由度，適合經常頻繁進出室內外溫差大的情境。缺點是要確保選對衣物的質料，不然體溫下降而感到不適。

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保暖穿搭｜洋蔥式穿搭法

洋蔥式穿搭法強調多層次的搭配，依據室內外溫度變化增減衣物，通常需要至少3層衣物來達到保暖效果，靈活應對不同的氣候條件，適合長時間戶外活動。缺點穿著多層衣物可能會降低活動性，並且需注意避免過熱。

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日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。點擊圖片即睇詳情：

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