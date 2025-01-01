年末大清潔 卓永興巡區試用「新神器」洗街道
政治
撰文： 傅流螢
發布時間： 1 小時前
本屆港府決心整頓衞生黑點，主責的政務司副司長卓永興在聖誕假期過後，再度視察港九新界多處地方，他稱視察前未知會部門地區同事，欣見經改善的環境衞生，都能得以保持，且街道的清潔更勝從前。
▼點擊圖片放大
+2
卓永興在社交平台分享視察情況，街道潔淨光鮮的背後，食環署同事其實做了不少工作，其中一個「神器」更是功不可沒——高速清洗盤（簡稱洗街盤）。他日前特地到灣仔港灣道，觀看食環署操作，引述署方指，洗街盤去垢效果顯著，現時各區都採用。
卓提到，作示範的工友芬姐，開動洗街盤後，「一陣間灰黑的地磚，便回復原來的紅色黃色，路邊石壆都現原來石色，清洗效果立竿見影，再用水沖走污垢殘餘，路面變到像新的一樣。」他自己亦親自上陣，試用這個神器。
還有不到一個月就是農曆新年，卓永興說，已囑咐食環署同事用心做好街道清潔，讓市民開心過新年。
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：