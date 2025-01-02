  • 19°C
香港時間：202512日 (四) 19:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高齡產婦｜高齡懷孕合併高血壓 60歲婦剖腹順利誕下男嬰

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【高齡產婦／懷孕／高血壓／保養】高齡產子風險極高，惟內地一名60歲婦人高齡懷孕後，雖然合併高血壓疾患，最終仍成功順利誕下一名男嬰，引發內地網友熱議。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症 醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

綜合內媒及《九派新聞》報道，山東濟南市人民醫院公布消息，指一名60歲高齡產婦於上月20日於院內產下一名男嬰。據悉，該名婦人於懷孕期間合併高血壓疾患，入院後監測血壓為150/90mmHg，剖腹產手術持續了50分鐘，而男嬰出生後作為高危險群，轉往新生兒科住院觀察，目前母子均平安。當地一間產後護理中心4日後發布影片，指該名產婦目前已入住他們的中心調養，屬當地首宗個案。

點擊圖片放大
+5
+4

高齡產婦｜網民1原因驚嘆：保養得好

報道一出隨照引發不少網民熱議，不少網民認為60歲高齡仍未停經，最後更成功誕下孩子，大讚對方保養得好：「60歲都沒停經也是保養得好。」、「厲害的不是絕經，厲害的是這樣的年紀還有精力帶小孩。」、「正是退休的年齡，既有錢又有閒，可以呵護孩子健康成長。」但仍有人認為老年得子，照顧起來較吃力，對孩子未必是好事：「尊重祝福不理解。」、「60歲生產有沒有想過小孩出生長大後的感受？」

據當地街道辦的工作人員稱，產婦一家人是來自濟南市自萊蕪區農村的，她的丈夫今年55歲，目前還在打工。此外，產婦還有一個女兒，今年已經34歲了，也早就參加了工作。

高齡產婦｜全球最年長產婦為75歲

據了解，目前全球最年長產婦為印度75歲Daljinder Kaur，當時丈夫亦已78歲，她以試管方式誕下一子，惟產後18個月身體仍難以從人工受孕後的併發症恢復，連抱女兒都有困難。而台灣一名吳姓女士於2018年亦以62歲高齡誕下一名男嬰，男嬰以全母乳喂養，並與其36歲大女兒同月同日生，創下台灣自然分娩最高齡紀錄。

高齡產婦｜高齡懷孕3大風險

中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

點擊圖片放大
+4
+3

高齡產婦｜高齡孕婦4大生育貼士

據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：九派新聞

相關內容

高齡產婦｜41歲新手媽媽懷胎8個月 懵然不知「胎動」以為「腸蠕動」【附高齡產婦生育貼士】

朱慧敏懷孕｜43歲朱慧敏三年抱兩 宣布懷孕7個月 公開3大私藏速孕秘方【附高齡孕婦4大生育貼士】

高齡懷孕丨43歲黃翠如小產後再懷孕已知BB性別 醫生拆解高齡懷孕風險：30歲後流產風險遞增

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

朱麗倩50歲懷孕 中醫師揭高齡產婦懷孕秘訣是...
17:10 2016/03/31
朱麗倩50歲懷孕 中醫師揭高齡產婦懷孕秘訣是...
高齡產婦熊黛林做孕婦瑜伽　拉筋做伸展運動Show身材
12:10 2017/12/12
高齡產婦熊黛林做孕婦瑜伽　拉筋做伸展運動Show身材
【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒　中醫教高齡產婦安胎宜忌
12:17 2020/11/14
【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒　中醫教高齡產婦安胎宜忌

你可能感興趣

朱麗倩50歲懷孕 中醫師揭高齡產婦懷孕秘訣是...
17:10 2016/03/31
朱麗倩50歲懷孕 中醫師揭高齡產婦懷孕秘訣是...
高齡產婦熊黛林做孕婦瑜伽　拉筋做伸展運動Show身材
12:10 2017/12/12
高齡產婦熊黛林做孕婦瑜伽　拉筋做伸展運動Show身材
【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒　中醫教高齡產婦安胎宜忌
12:17 2020/11/14
【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒　中醫教高齡產婦安胎宜忌
健康問題 懷孕 網絡熱話 手術 人工受孕 高血壓

最高瀏覽

網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
網絡熱話｜港爸攜發燒妻女硬闖日本返港航機　1原因叉腰發爛累航班大延誤【附外遊免疫自保法】
急症室最長等候時間（01月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月02日 時間16:05）
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
叱咤2024丨叱咤樂壇流行榜2024得獎名單　陳卓賢李幸倪分別奪男女歌手金獎【不斷更新】
濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念
濟州航空空難︱最年幼死者3歲男童首出國罹難　父生前發旅行照網民湧入悼念
叱咤2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄
叱咤2024丨姜濤《好得太過份》奪得「我最喜愛的歌曲」　追平張學友陳奕迅兩大歌神紀錄