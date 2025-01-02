高齡產婦｜高齡懷孕合併高血壓 60歲婦剖腹順利誕下男嬰

【高齡產婦／懷孕／高血壓／保養】高齡產子風險極高，惟內地一名60歲婦人高齡懷孕後，雖然合併高血壓疾患，最終仍成功順利誕下一名男嬰，引發內地網友熱議。

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綜合內媒及《九派新聞》報道，山東濟南市人民醫院公布消息，指一名60歲高齡產婦於上月20日於院內產下一名男嬰。據悉，該名婦人於懷孕期間合併高血壓疾患，入院後監測血壓為150/90mmHg，剖腹產手術持續了50分鐘，而男嬰出生後作為高危險群，轉往新生兒科住院觀察，目前母子均平安。當地一間產後護理中心4日後發布影片，指該名產婦目前已入住他們的中心調養，屬當地首宗個案。

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高齡產婦｜網民1原因驚嘆：保養得好

報道一出隨照引發不少網民熱議，不少網民認為60歲高齡仍未停經，最後更成功誕下孩子，大讚對方保養得好：「60歲都沒停經也是保養得好。」、「厲害的不是絕經，厲害的是這樣的年紀還有精力帶小孩。」、「正是退休的年齡，既有錢又有閒，可以呵護孩子健康成長。」但仍有人認為老年得子，照顧起來較吃力，對孩子未必是好事：「尊重祝福不理解。」、「60歲生產有沒有想過小孩出生長大後的感受？」

據當地街道辦的工作人員稱，產婦一家人是來自濟南市自萊蕪區農村的，她的丈夫今年55歲，目前還在打工。此外，產婦還有一個女兒，今年已經34歲了，也早就參加了工作。

高齡產婦｜全球最年長產婦為75歲

據了解，目前全球最年長產婦為印度75歲Daljinder Kaur，當時丈夫亦已78歲，她以試管方式誕下一子，惟產後18個月身體仍難以從人工受孕後的併發症恢復，連抱女兒都有困難。而台灣一名吳姓女士於2018年亦以62歲高齡誕下一名男嬰，男嬰以全母乳喂養，並與其36歲大女兒同月同日生，創下台灣自然分娩最高齡紀錄。

高齡產婦｜高齡懷孕3大風險

中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

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高齡產婦｜高齡孕婦4大生育貼士

據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

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資料來源：九派新聞

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