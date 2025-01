天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油

▲ 鄭俊弘分享父子合照,感恩Asher進步神速。

【鄭俊弘/何雁詩/鄭讚廷/天使綜合症】鄭俊弘跟何雁詩的2歲半兒子鄭讚廷(Asher)患上罕見遺傳病「天使綜合症」,鄭俊弘去年12月舉家赴美,陪同兒子參與特殊物理治療課程,Asher已「畢業」完成課程。

鄭俊弘昨日於社交網上載父子合照,他透露剛陪兒子準備物理治療,Fred撰文透露:

完成咗今日嘅治療,老師話阿仔強壯咗好多穩定咗好多!BB繼續加油,爸爸以你為榮。

由於Asher進步了不少,網民們留言大讚他叻仔,更為鄭俊弘夫婦送上鼓勵:「爸媽BB都不放棄,努力堅持係成功之道,繼續努力呀」和「又開心又感動!Asher BB,好多人錫你㗎!加油呀!」。

天使綜合症|每天陪兒子運動

鄭俊弘早前出席活動跟媒體透露愛兒的狀況,他稱Asher返港後繼續進行物理治療,鄭俊弘於美國之行學會不少知識,故返港後每天替兒子鍛鍊,希望其病況得到改善。

另外,Asher於美國進行三周的物理治療,鄭俊弘表示Asher的力量增強,站起來亦變穩陣,懂爬行和以叉子進食,回港後他亦繼續陪兒子做運動。鄭俊弘透露若有機會的話,希望再安排兒子赴美進行治療,或許待明年,因為要排隊輪候。

▲ 何雁詩跟家人充滿正能量。(取自instagram)

天使綜合症|見證兒子那份堅毅精神

鄭俊弘跟何雁詩為兒子開設IG帳戶,昨日上載何雁詩陪兒子鍛鍊的短片,只見Asher一邊爬行,媽媽何雁詩一邊拍掌鼓勵,他們更於IG寫道:「Good crawl my little man!!!LETS GO ASHER LETS GO!」

早前何雁詩分享Asher於美國受訓和拿畢業證書的照片,三星期結束後,Asher能夠在支持下在跑步機上享受快樂,此外更結交新朋友。

他們稱兒子徹底重新定義了堅毅和成功的意義,見證兒子在淚水中努力,鄭俊弘說:「Asher 一直是真正的冠軍,並獲得了他的第一面獎牌!」何雁詩也認同:「媽咪和爸爸對你感到無比驕傲和鼓舞,我們的小勇士,你的決心和看見一切小事中的喜悅能力,不斷推動著我們前進。」

延伸閱讀:拆解天使綜合症成因及病徵

天使綜合症罕見的遺傳性疾病,發病率約為1萬至2萬人中的1人。「天使綜合症」是由15條染色體的UBE3A 基因缺失或基因表達異常引起,天使綜合症可是偶發性或是隱性遺傳(3至5%)。根據香港天使綜合症基金會資料,本地約有60名確診患者,但可能仍有更多未被發現的隱藏患者。

