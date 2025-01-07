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天使綜合症｜鄭俊弘感恩「天使兒」進步神速　每天陪愛兒做運動鍛鍊：BB繼續加油

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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鄭俊弘分享父子合照，感恩Asher進步神速。

【鄭俊弘/何雁詩/鄭讚廷/天使綜合症】鄭俊弘何雁詩的2歲半兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」，鄭俊弘去年12月舉家赴美，陪同兒子參與特殊物理治療課程，Asher已「畢業」完成課程。

鄭俊弘昨日於社交網上載父子合照，他透露剛陪兒子準備物理治療，Fred撰文透露：

完成咗今日嘅治療，老師話阿仔強壯咗好多穩定咗好多！BB繼續加油，爸爸以你為榮。

由於Asher進步了不少，網民們留言大讚他叻仔，更為鄭俊弘夫婦送上鼓勵：「爸媽BB都不放棄，努力堅持係成功之道，繼續努力呀」和「又開心又感動！Asher BB，好多人錫你㗎！加油呀！」。

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天使綜合症｜每天陪兒子運動

鄭俊弘早前出席活動跟媒體透露愛兒的狀況，他稱Asher返港後繼續進行物理治療，鄭俊弘於美國之行學會不少知識，故返港後每天替兒子鍛鍊，希望其病況得到改善。

另外，Asher於美國進行三周的物理治療，鄭俊弘表示Asher的力量增強，站起來亦變穩陣，懂爬行和以叉子進食，回港後他亦繼續陪兒子做運動。鄭俊弘透露若有機會的話，希望再安排兒子赴美進行治療，或許待明年，因為要排隊輪候。

何雁詩跟家人充滿正能量。（取自instagram）

天使綜合症｜見證兒子那份堅毅精神

鄭俊弘跟何雁詩為兒子開設IG帳戶，昨日上載何雁詩陪兒子鍛鍊的短片，只見Asher一邊爬行，媽媽何雁詩一邊拍掌鼓勵，他們更於IG寫道：「Good crawl my little man!!!LETS GO ASHER LETS GO!」

早前何雁詩分享Asher於美國受訓和拿畢業證書的照片，三星期結束後，Asher能夠在支持下在跑步機上享受快樂，此外更結交新朋友。

他們稱兒子徹底重新定義了堅毅和成功的意義，見證兒子在淚水中努力，鄭俊弘說：「Asher 一直是真正的冠軍，並獲得了他的第一面獎牌！」何雁詩也認同：「媽咪和爸爸對你感到無比驕傲和鼓舞，我們的小勇士，你的決心和看見一切小事中的喜悅能力，不斷推動著我們前進。」

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延伸閱讀：拆解天使綜合症成因及病徵

天使綜合症罕見的遺傳性疾病，發病率約為1萬至2萬人中的1人。「天使綜合症」是由15條染色體的UBE3A 基因缺失或基因表達異常引起，天使綜合症可是偶發性或是隱性遺傳（3至5%）。根據香港天使綜合症基金會資料，本地約有60名確診患者，但可能仍有更多未被發現的隱藏患者。

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