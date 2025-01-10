捲款潛逃｜內地連鎖月子中心全國60間一日倒閉　老闆失聯只剩嬰兒與產婦

▲ 內地連鎖月子中心全國60間一日倒閉，老闆失聯只剩嬰兒與產婦。

【月子中心／坐月／陪月／產婦】內地連鎖月子中心驚傳老闆捲款潛逃，全國逾60間中心一夜倒閉，網傳涉案金額或高達數億元人民幣。中心工作人員全部消失，只剩下一班嬰兒及產婦，連三餐都成問題。有受害人表示，事發前未收到任何通知，只於微信收到道歉通知，崩潰表示場內除了產婦之外，便「都是要錢的（人）！」

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綜合內媒及《我蘇特稿》報道，事源於周二（7日）一名網民突發布影片指，廣東廣州愛家月子中心老闆捲款潛逃，事後蘇州、無錫、上海等多家分店紛紛有受害者發文及留言，稱自己同樣遭遇相同狀況。其中有產婦入住4日便被突然被告知，月子中心營運公司經營不善倒閉，三更半夜中心瞬間人去樓空，只剩下一大班嬰兒及產婦，警察深夜到場後卻無任何解決方法，後續也沒有任何補償或處理措施。

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根據部分網民影片可見，各地連鎖月子中心在老闆失聯後，場內工作人員全數消失。房間內一片狼藉，走廊餐車更有大量用完的餐具隨意放置。

有產婦接受媒體訪問時，事發前一日公司仍在簽單，結果工作人員一夜間突然全部消失，睡醒後連三餐都不知如何是好，而現場都是討債者，質疑中心有預謀詐騙；也有工作人員向產婦透露，稱自己遭拖欠數個月工資，目前亦正在追究責任、報警維權。據了解，目前各地受害人將計劃聯絡律師協助，盼可追討損失。

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捲款潛逃｜網民怒斥： 明顯携款跑路！

事件引發全網關注，不少網民表示相關中心在國內有極多分店。假如資金出現問題需要倒閉，應該一早已知道，如今卻突然倒閉無人通知，明顯帶款潛逃，怒斥中心連孕婦的金錢也詐騙，是極為過分。部分將臨盆或已入住的產婦，亦坦言感到非常無助。

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捲款潛逃｜產後媽媽宜多飲炒米茶溫脾暖胃

產後媽媽調理非常重要，註冊中醫師王曉新指出，產後媽媽身體大多偏虛寒，其中炒米茶有溫脾暖胃作用，適合產後代替清水飲用，並分享炒米茶的製備過程：

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她提醒，不少媽媽因本身體質偏熱，長期飲用可能出現上火情況，例如咽痛、痱滋、痤瘡等燥熱。此時可先行停止飲用，飲暖開水亦無不妥。

至於近年流行的滴雞精，王醫師就指並非必要，但可作為營養補充。在中醫角度，雞肉味甘，性微溫，能溫中補脾、益氣養血、補腎益精。順產媽媽可在產後3天，而剖腹媽媽可在產後1星期，無發燒或其他特殊情況下開始飲用。如患有感冒或腸胃炎的人士，應等待相關症狀消失後再續服用。

資料來源：我蘇特稿

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