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認知障礙｜本港每10名長者有1名患腦退化症　營養師分享「麥得飲食法」揭10大營養素可預防腦退化

醫健人物

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

本港每10名長者有1名患腦退化症，營養師分享「麥得飲食法」，揭10大營養素可預防腦退化。

你或你的家人變得健忘，是否就等於患上腦退化症？健忘可能是正常老化的現象，偶爾忘記事情但能夠記起。而腦退化症主要症狀為短期記憶力減退，如重複提問或做同一件事，認知能力如語言、判斷、自理能力也會逐漸衰退，影響患者的心理及生活質素，還對照顧者造成壓力及挑戰。

據資料顯示，本港每10名70歲以上的長者便有一名確診患上腦退化症，全球還出現年輕化趨勢，約9%的患者在65歲前發病。雖然腦退化症暫時未能根治，但適量運動、腦部訓練、充足睡眠和改善飲食習慣可降低風險。今次介紹的「麥得飲食法」對預防腦退化症很有幫助。

研究指出麥得飲食法有可能降低患上腦退化症的風險高達50%。麥得飲食法結合地中海和得舒飲食法，富含膳食纖維、維他命A、B6、B12、C、E、葉酸、奧米加3脂肪酸、類胡蘿蔔素及類黃酮等10大營養素，抗氧化作用，能消除有害自由基，保護腦部神經及細胞。維他命B6和B12也對神經系統至關重要。此外，麥得飲食法限制高脂高糖食品的攝入，有助降低β-類澱粉樣斑塊的形成，能減少患上阿茲海默症的風險。如對麥得飲食法有任何疑問，請先諮詢註冊營養師。 

以下是麥得飲食法的飲食建議︰

每星期需進食主要提供的營養素
5份無鹽堅果，特別是合桃（1份約30克）維他命E、維他命B6
3-4份豆類（如︰鷹嘴豆、毛豆、豆漿，每份約半碗或1杯）葉酸
2-5份莓類，以藍莓為最佳（每份約半碗）類黃酮
至少2份家禽類（去皮）維他命B6、維他命B12
至少1餐魚類（以油脂較多的魚為主）維他命A、奧米加3脂肪酸
每天需包括主要提供的營養素
全穀物類，如︰糙米、紅米、全麥意大利粉，約3-4碗膳食纖維、維他命B6
蔬菜至少2碗，當中1碗為綠葉蔬菜（如︰火箭菜、羅馬生菜、菠菜）膳食纖維、維他命C、維他命E、類胡蘿蔔素、類黃酮
2湯匙特級初榨橄欖油奧米加3脂肪酸
每星期需限制每天需限制
少於4份紅肉少於1湯匙的牛油或人造牛油
少於1份芝士 
少於1份油炸食物
少於5份糖果及甜品

耆跡守護網」建立腦退化症友善社區網絡

除了飲食營養預防腦退化，社區亦有企業協助尋找走失的腦退化症患者。屈臣氏集團推出「耆跡守護網」社區支援計劃，建立腦退化症友善的社區網絡。集團成為全港首個與賽馬會耆智園合作的零售商，於全港18區超過500家屈臣氏、百佳超級巿場、豐澤及屈臣氏酒窖門市，超過1,200部流動裝置上安裝「友里蹤跡」應用程式，為應用程式網絡覆蓋率增加1.5倍，擴大偵測走失腦退化症患者的網絡。

為了令「耆跡守護網」發揮更大力量，集團會向全港超過一萬名同事提供腦退化症相關培訓，增加他們對患者的認識，從而提供適切的協助，同時透過多元化的教育活動，提升大眾對腦退化症的關注，守護社區裏每一位長者及腦退化症患者。

屈臣氏註冊營養師林頌雅。

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撰文 : 林頌雅 屈臣氏註冊營養師

欄名 : 健康專家專欄

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