醫療服務｜首家口岸港式綜合醫院深圳希華愛康健醫院開幕　為兩地居民提供多元化醫療服務

▲ 首家口岸港式綜合醫院深圳希華愛康健醫院開幕，為兩地居民提供多元化醫療服務。

粵港澳大灣區融合發展的持續深化，香港市民北上購物、餐飲及娛樂活動成為趨勢。面對香港公立醫院輪候時間冗長，以及私立醫院收費高昂等困境，亦有不少市民選擇「北上醫療」。由香港希瑪國際醫療集團與羅湖區政府攜手打造，深圳首個「港式口岸綜合醫院」希華愛康健醫院，昨（15日）在羅湖口岸正式開業。

深圳希華愛康健醫院將透過高品質的醫療服務和高性價比的優勢，以其便捷的地理位置、完善的醫療設備，以及優質的港式醫療管理模式，為香港、深圳和大灣區居民提供優質、高性價比及多元化的醫療服務選擇。

這一醫療項目標誌著深港醫療合作的新里程碑，有助推動深港醫療服務「三通」（藥械通、人才通、資料通）。為慶祝這一跨境醫療服務的重要里程碑，深圳希華愛康健醫院舉辦了一系列精彩的開幕活動，並邀得深圳市港澳辦主任姜力琨、港區全國人大常委李慧瓊、羅湖區委書記范德繁、香港中聯辦協調部副部長陳澤濤、前香港食物及衛生局局長高永文、港區全國人大代表團長馬逢國、香港駐深辦主任黎瑞瓊及香港中文大學（深圳）醫學院創始院長鄭仲煊，與希瑪醫療始創人林順潮一同為醫院主禮開幕。另十多位全國人大代表、立法會議員，和香港一眾各大專科醫生出席開業慶典，共同見證口岸醫院的成立。

深化深港醫療融合互通，打造多元化跨境醫療新模式

希華愛康健醫院總面積約10000平方米，處於口岸的黃金地段，從羅湖口岸僅需步行4分鐘即可抵達。希華愛康健醫院結合了香港醫療體系優勢與深圳本土醫療需求，是一所集醫療、預防、康復等多功能於一體的綜合性醫院。目前醫院已開設口腔科、眼科、醫學影像科、慢病管理科、中醫科、內科、外科等多個專科，逐步打造一個涵蓋全科的綜合性醫療平台。

港區全國人大常委李慧瓊在慶典中表示，隨著跨境醫療進一步融合，可以給予港人及大灣區多一個就醫選擇，有助於減低排期太長的問題。

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實現一站式診療服務，建立跨境醫療合作新示範

作為香港及大灣區領先的連鎖專科醫療品牌，希瑪醫療集團自成立以來，始終致力於推動醫療服務的創新與國際化，為深化深港醫療融合互通，推動粵港澳大灣區醫療一體化發展。希華愛康健醫院與香港民建聯及香港八家醫療機構簽署戰略合作，共同打造一個多元化的跨境醫療聯合體，實現「全科與專科融合」一站式的診療服務，共促大灣區互聯互享。



希華愛康健醫院的開業不僅是粵港澳大灣區醫療合作的重要里程碑，更為區內的醫療創新與發展注入了新的活力和希望。希瑪醫療創始人林順潮表示，會努力把醫院打造成一個彙聚香港及國際專家及高端醫療技術的平台，提供優質服務給予大灣區市民。

深圳是全球重要的創新城市，作為跨境口岸城市，深圳需要更多國際化、創新型的醫療服務來滿足市民及跨境居民的需求。希華愛康健醫院立足羅湖口岸，背靠香港，通過引進香港與國際接軌的醫療技術和管理模式，有望成為深圳醫療服務的標杆，我們會努力將其打造成為深港醫療跨境合作的新示範。

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羅湖區政府：助力深港醫療「跨境通」

羅湖區政府表示，深圳希華愛康健醫院開業，是羅湖區在高端醫療領域的一次新嘗試，也是羅湖區聯動香港、攜手香港推動深港融合發展，在生命健康領域探索更多業務試點，推動相關規則銜接的一次新突破。羅湖將持續優化營商環境，提供政策支持和便利措施，支持醫院發展壯大。

羅湖區委常委、常務副區長夏東表示，這些舉措將切實提高兩地醫療服務的效率和品質，為患者帶來更多便捷與優質的醫療服務選擇。

我們希望以深圳希華愛康健醫院為重要平台，依託香港「醫健通」的「跨境健康記錄」功能，實現深港跨境病歷互聯互通；希望加強與香港保險機構合作，試點開展跨境商業醫療保險結算業務；希望推動打通深港跨境醫療服務痛點，促進優質醫療資源跨境自由流通。

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