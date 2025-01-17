食用安全︱恐有動物致癌風險　美國FDA禁食用色素「赤蘚紅」 香港仍可用

▲ 食用色素「赤蘚紅」恐有動物致癌風險，美國FDA宣佈全面禁用。

【赤蘚紅／食用色素／紅色3號／添加劑／致癌】美國FDA宣佈禁用俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號！該人工色素在35年前已證實有致癌風險，被禁止用於化妝品，但仍常見於糖果、糕點和酒漬櫻桃；在香港仍被允許使用。

最新影片：

據美國衛福部聲明，美國食品暨藥物管理局（FDA）在本月15日宣佈，禁止俗稱「赤蘚紅」（Erythrosine / E127）的食用色素紅色3號（red no. 3）用於包括食品、膳食補充品和口服藥物如止咳糖漿等。外媒報道稱，在2022年，FDA批准了24位食品安全與健康倡議人士提出的請願，敦促FDA撤銷食用色素紅色3號的許可。

35年前實驗已證實具致癌風險 FDA：不認可

食用色素紅色3號能讓某些糖果、糕點和酒漬櫻桃呈現鮮紅色，但其長久以來爭議不斷，原因是早在35年前，一些研究就發現，當實驗室雄性大鼠暴露於高濃度紅色3號時，會罹患癌症。因此在1990年，FDA拒絕授權在化妝品和外用藥物中使用紅色3號。

不過，非營利組織「環境工作團」（Environmental Working Group）指出，在有科學證據警告的幾十年間，紅色3號仍被允許在美國近3000種食品中使用。美國農業部和非營利環境工作組維護的資料庫以及營養標籤顯示，有數百個食品品牌，包括從糖果、水果杯、零食和番茄醬等產品，都曾含有食用色素紅色3號。

FDA長期以來一直認為，現有的科學證據並不支持「紅色3號會使人們處於危險之中」。根據FDA網站帖文表明，這種食用色素導致老鼠罹癌的方式，不會在人類身上發生，因此未禁止紅色3號用於食品或口服藥物中。

至於FDA如今為何要採取行動，取消紅色3號在食品和藥物中使用的授權，FDA官員Jim Jones表示，這一做法是迫於「戴蘭尼條款」（Delaney Clause）：

如果食品添加劑或色素添加劑被發現會導致人類或動物癌症，FDA 就不能批准該添加劑。

2027年1月起全面禁用

針對新禁令，消費者倡導組織公共利益科學中心（Center for Science in the Public Interest，CSPI）主任Peter Lurie表示，FDA早該採取行動，以消除紅色3號「被禁止在唇膏中使用、卻允許用於糖果」的雙重標準。

據法例規定，在2027年1月前，美國業者必須更改配方，去除其食品中的紅色3號染料；藥物製造商則必須在2028年1月前採取相同措施。另外，除了用於某些種類的櫻桃外，歐洲、澳洲及紐西蘭，已禁止紅色3號用於食品。加州也已下令，自2027年1月起，禁止使用該人工色素。

美國加州還禁止另外3款食物添加劑，包括：

1. 溴酸鉀（Potassium Bromate / E994）

常見於漂白麵粉、及用漂白麵粉製作的烘焙食品。作用加速麵粉熟成，可幫助麵團發酵得更高；不經漂白的麵粉則沒有這款添加劑。

已在香港、加拿大、歐盟、英國等國家禁用。

2. 溴化植物油（Brominated vegetable oil / E443）

常見食品於橙味汽水及飲品，作用乳化橙味調味劑，防止液體分離。代表者如：運動飲料Gatorade、激浪及芬達橙味汽水。

於歐盟、歐洲、日本、新加坡等國家禁用；香港售賣的大品牌汽水不存在這款添加劑，但美國仍有某些小品牌汽水含有。

3. 羥基苯甲酸丙酯（Propylparaben / E216）

常見於包裝烘焙食品，例如鬆餅、曲奇等

屬於防腐劑，防止烘焙食品變壞。歐盟早在2006年禁止使用；香港已停止使用。

同場加映：不含6種人造色素果汁汽水

TOPick檢視市面常見的樽裝飲品，根據配料表所示，以下果汁及汽水產品不含有機會影響兒童專注力的6大邪惡色素，包括誘惑紅AC（129）、淡紅（122）、麗春紅4R（124）、喹啉黃（104）、日落黃FCF（110）、檸檬黃（102）。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

「赤蘚紅」香港仍可用

網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）就新禁令在Facebook專頁指出，FDA禁用的紅色食品色素，「香港係用得嘅」。

另外，根據食安中心早年報告，賀年食品使用染色料有其實際原因，例如把煎堆染色，營造節日歡樂氣氛；同時也能彌補食物因暴露於光線、空氣，以及因溫度、濕度和貯存環境的重大變化，而造成的褪色現象，例如把糖果類食品染色。

不過，研究曾於中國傳統食物中發現「若丹明B」（花紅粉 ， Rhodamine B），令食物產生鮮紅色，屬於非准許染色料，為當局禁止用於食物的工業用染料，一般用於羊毛和絲。

食安中心指出，「若丹明B」會刺激肺部、眼睛、咽喉、鼻及腸臟；但未有關於其毒性的詳細資料。現當局建議，以赤蘚紅(BS)代替若丹明B作為食物的染色料。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5