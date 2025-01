食用安全︱恐有動物致癌風險　美國FDA禁食用色素「赤蘚紅」 香港仍可用

▲ 食用色素「赤蘚紅」恐有動物致癌風險,美國FDA宣佈全面禁用。

【赤蘚紅/食用色素/紅色3號/添加劑/致癌】美國FDA宣佈禁用俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號!該人工色素在35年前已證實有致癌風險,被禁止用於化妝品,但仍常見於糖果、糕點和酒漬櫻桃;在香港仍被允許使用。

據美國衛福部聲明,美國食品暨藥物管理局(FDA)在本月15日宣佈,禁止俗稱「赤蘚紅」(Erythrosine / E127)的食用色素紅色3號(red no. 3)用於包括食品、膳食補充品和口服藥物如止咳糖漿等。外媒報道稱,在2022年,FDA批准了24位食品安全與健康倡議人士提出的請願,敦促FDA撤銷食用色素紅色3號的許可。

35年前實驗已證實具致癌風險 FDA:不認可

食用色素紅色3號能讓某些糖果、糕點和酒漬櫻桃呈現鮮紅色,但其長久以來爭議不斷,原因是早在35年前,一些研究就發現,當實驗室雄性大鼠暴露於高濃度紅色3號時,會罹患癌症。因此在1990年,FDA拒絕授權在化妝品和外用藥物中使用紅色3號。

不過,非營利組織「環境工作團」(Environmental Working Group)指出,在有科學證據警告的幾十年間,紅色3號仍被允許在美國近3000種食品中使用。美國農業部和非營利環境工作組維護的資料庫以及營養標籤顯示,有數百個食品品牌,包括從糖果、水果杯、零食和番茄醬等產品,都曾含有食用色素紅色3號。

FDA長期以來一直認為,現有的科學證據並不支持「紅色3號會使人們處於危險之中」。根據FDA網站帖文表明,這種食用色素導致老鼠罹癌的方式,不會在人類身上發生,因此未禁止紅色3號用於食品或口服藥物中。

至於FDA如今為何要採取行動,取消紅色3號在食品和藥物中使用的授權,FDA官員Jim Jones表示,這一做法是迫於「戴蘭尼條款」(Delaney Clause):

如果食品添加劑或色素添加劑被發現會導致人類或動物癌症,FDA 就不能批准該添加劑。

2027年1月起全面禁用

針對新禁令,消費者倡導組織公共利益科學中心(Center for Science in the Public Interest,CSPI)主任Peter Lurie表示,FDA早該採取行動,以消除紅色3號「被禁止在唇膏中使用、卻允許用於糖果」的雙重標準。

據法例規定,在2027年1月前,美國業者必須更改配方,去除其食品中的紅色3號染料;藥物製造商則必須在2028年1月前採取相同措施。另外,除了用於某些種類的櫻桃外,歐洲、澳洲及紐西蘭,已禁止紅色3號用於食品。加州也已下令,自2027年1月起,禁止使用該人工色素。

美國加州還禁止另外3款食物添加劑,包括:

1. 溴酸鉀(Potassium Bromate / E994)

常見於漂白麵粉、及用漂白麵粉製作的烘焙食品。作用加速麵粉熟成,可幫助麵團發酵得更高;不經漂白的麵粉則沒有這款添加劑。

已在香港、加拿大、歐盟、英國等國家禁用。

2. 溴化植物油(Brominated vegetable oil / E443)

常見食品於橙味汽水及飲品,作用乳化橙味調味劑,防止液體分離。代表者如:運動飲料Gatorade、激浪及芬達橙味汽水。

於歐盟、歐洲、日本、新加坡等國家禁用;香港售賣的大品牌汽水不存在這款添加劑,但美國仍有某些小品牌汽水含有。

3. 羥基苯甲酸丙酯(Propylparaben / E216)

常見於包裝烘焙食品,例如鬆餅、曲奇等

屬於防腐劑,防止烘焙食品變壞。歐盟早在2006年禁止使用;香港已停止使用。

同場加映:不含6種人造色素果汁汽水

TOPick檢視市面常見的樽裝飲品,根據配料表所示,以下果汁及汽水產品不含有機會影響兒童專注力的6大邪惡色素,包括誘惑紅AC(129)、淡紅(122)、麗春紅4R(124)、喹啉黃(104)、日落黃FCF(110)、檸檬黃(102)。

「赤蘚紅」香港仍可用

網絡社交紅人兼化學博士K Kwong(鄺士山)就新禁令在Facebook專頁指出,FDA禁用的紅色食品色素,「香港係用得嘅」。

另外,根據食安中心早年報告,賀年食品使用染色料有其實際原因,例如把煎堆染色,營造節日歡樂氣氛;同時也能彌補食物因暴露於光線、空氣,以及因溫度、濕度和貯存環境的重大變化,而造成的褪色現象,例如把糖果類食品染色。

不過,研究曾於中國傳統食物中發現「若丹明B」(花紅粉 , Rhodamine B),令食物產生鮮紅色,屬於非准許染色料,為當局禁止用於食物的工業用染料,一般用於羊毛和絲。

食安中心指出,「若丹明B」會刺激肺部、眼睛、咽喉、鼻及腸臟;但未有關於其毒性的詳細資料。現當局建議,以赤蘚紅(BS)代替若丹明B作為食物的染色料。

