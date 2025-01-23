男士健康｜除泌尿系統病灶　機械臂輔助微創手術夠精準

隨著年齡增長，男士們難免遇到不同泌尿系統問題。在香港，每年確診患有前列腺癌的男士近年劇增。但隨着科技的進步，很多病人已經能夠透過不同的手術形式將病灶切除。很多患者不禁擔心手術後會否出現併發症或長遠的後遺症。其實今時已不同往日，機械臂輔助微創手術的面世，能夠減少手術的傷口範圍，加速康復時間，一切有賴機臂「落刀夠準」的特點！

香港港安醫院─司徒拔道泌尿外科專科林沛泓醫生表示，在微創手術以至機械臂輔助微創手術廣泛應用之前，多數以傳統開放式手術形式處理泌尿系統疾病，然而其創傷性較大，患者復原時間較長，出現併發症的機會較高，以前列腺癌為例，患者術後就需要留院一至兩個星期。除非患者病情不適合接受微創手術，才會透過開放式手術處理。

保留重要血管 傷口較細

為何機械臂輔助微創手術如今已成為泌尿外科手術的一大標準呢？林醫生指與其精準性高有關︰「機械臂手術在香港已有二十年歷史，相關技術及儀器亦隨年月而進步。進行手術時，醫生可以將視野放大，從而更清楚地觀察到腫瘤位置，達至精準地切除腫瘤或器官，同時保留到重要血管及神經。」

機械臂的另一優勢是它的靈活度比傳統手術高，令醫生易於操控並精確地切除目標病灶，故此製造的傷口較細，流血情況較少。剛才提過，接受傳統開放式手術的前列腺癌患者需要頗長時間復原，接受機械臂手術的患者則最快幾天內出院。

輔助角色 醫生全面掌握

儘管機械臂手術精準度高，惟亦要依賴操刀的醫生的經驗。林醫生說，機械臂只是一個輔助工具，醫生並非純粹按一下按鈕便能完成手術，而是需要經過訓練及反覆練習，才能負責相關手術，手術期間，主要操作仍然由醫生全權控制，整個過程由主診醫生及整個醫療團隊負責，患者不需要擔心儀器出錯而令手術失誤。

當然，針對泌尿外科手術，也有「機械臂無法觸碰的地方」，屆時仍要依賴傳統開放式手術。林醫生舉例，如果需要切除的腫瘤較大，或腫瘤接近重要器官或血管，機械臂手術就未必適合；又或是患者因身體狀況，例如腹腔中的器官出現黏膜相連，或不適合在手術過程中長期注入氣體等，也不適合接受相關手術。

林沛泓醫生提醒患者，治療不同泌尿系統疾病有不同方案，患者必須與主診醫生充分討論哪種治療方法最適合自己。

▲ 泌尿外科專科林沛泓醫生。

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